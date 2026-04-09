Fiesta de la torta frita en Mercedes Foto: Foto generada con IA

Viajar en tren, comer bien y vivir una fiesta popular auténtica: esa combinación perfecta existe y tiene nombre propio. La Fiesta de la Torta Frita en Mercedes, provincia de Buenos Aires, se convirtió en una de las escapadas favoritas para quienes buscan un plan distinto, económico y lleno de sabor criollo. Si estás en CABA o el Conurbano, llegar en tren es una experiencia sencilla y parte del encanto. En esta nota te contamos cómo ir en tren a Mercedes, qué tener en cuenta y cómo aprovechar al máximo uno de los eventos gastronómicos más queridos del país.

Un viaje en tren que ya es parte del plan

Ir a Mercedes en tren no es solo un medio de transporte: es el inicio del paseo. Desde la estación Once, el Ferrocarril Sarmiento conecta directamente con la ciudad de Mercedes. El recorrido, de poco más de dos horas, permite desconectarse del ritmo urbano, mirar por la ventana y empezar a sentir el clima de escapada antes de llegar.

El tren es una opción elegida por miles de familias y grupos de amigos porque es económica, accesible y evita el estrés del tránsito y el estacionamiento. Además, durante los días de la Fiesta de la Torta Frita suele viajar mucha gente con el mismo destino, lo que genera un ambiente distendido y festivo incluso antes de bajar al andén.

Tip SEO para tu viaje: salir temprano es clave para aprovechar la jornada completa y evitar demoras por alta demanda en fechas del festival.

Fiesta Nacional de la Torta Frita. Foto: Municipalidad de Mercedes

Llegar y moverse en Mercedes sin complicaciones

Una vez que bajás del tren en la estación Mercedes, todo queda relativamente cerca. El predio donde se realiza la Fiesta Nacional de la Torta Frita suele ubicarse en espacios verdes amplios, accesibles a pie, en taxi o remis local. La ciudad es tranquila y amigable con el visitante, ideal para recorrer sin apuro.

Si llegás con tiempo, podés caminar por el centro, visitar la Plaza San Martín, conocer la catedral o recorrer el río Luján antes de sumergirte en el corazón del evento gastronómico.

Fiesta Nacional de la Torta Frita. Foto: Municipalidad de Mercedes

Qué esperar de la Fiesta de la Torta Frita

La Fiesta de la Torta Frita en Mercedes es mucho más que un producto típico. Es una celebración de la identidad bonaerense, con:

Puestos gastronómicos que compiten por la mejor torta frita

Versiones clásicas, rellenas y gourmet

Música en vivo y espectáculos folklóricos

Artesanos y productores regionales

Actividades para toda la familia

El aroma a masa dorándose en grasa caliente invade el aire y se vuelve imposible resistirse. Comer una torta frita recién hecha, crocante por fuera y esponjosa por dentro, es uno de esos placeres simples que justifican el viaje.

Consejos clave para disfrutar al máximo

Para que la experiencia sea perfecta, tené en cuenta estos tips prácticos:

Llevá efectivo , aunque muchos puestos aceptan billeteras virtuales

Ropa cómoda y calzado para caminar sobre pasto

Sombrero o gorra para el sol

Botella de agua reutilizable

Llegar temprano para evitar filas largas

Si vas en grupo, el tren es ideal porque permite volver sin preocuparse por manejar cansado después de un día intenso de actividad y comida.

Cómo llegar a Mercedes para la Fiesta de la Torta Frita

Llegar a Mercedes es simple y hay varias opciones según desde dónde viajes y el tipo de experiencia que busques. Ya sea en tren, auto u ómnibus, la ciudad está bien conectada y preparada para recibir a miles de visitantes durante la Fiesta de la Torta Frita.

Cómo llegar a Mercedes en tren (la opción más elegida)

El tren es una de las formas más prácticas y populares para viajar a Mercedes, especialmente desde la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.

Línea: Ferrocarril Sarmiento

Salida: Estación Once

Destino: Mercedes

Duración del viaje: entre 2 y 2 horas y media

Frecuencia: varios servicios diarios

El recorrido es directo y permite disfrutar del paisaje rural bonaerense. Durante los fines de semana y fechas de la fiesta, es recomendable salir temprano para viajar con mayor comodidad y llegar antes del horario pico del evento.

Desde la estación de tren de Mercedes, el predio de la Fiesta de la Torta Frita suele encontrarse a pocos minutos, accesible a pie o en taxi/remis local.

Consejo: si viajás en grupo, el tren resulta más económico y evita los problemas de tránsito y estacionamiento.

Tren entre Tomás Jofré y Mercedes. Foto: NA.

Cómo llegar a Mercedes en auto

Para quienes prefieren viajar en auto, Mercedes cuenta con buenos accesos desde distintos puntos de la provincia.

Desde CABA: Tomar Acceso Oeste hasta Luján y luego continuar por la Ruta Nacional 5 en dirección a Mercedes.

Distancia aproximada: 100 km

Tiempo estimado: 1 hora y 30 minutos (según tránsito)

Durante los días de la Fiesta de la Torta Frita, la ciudad suele habilitar zonas especiales de estacionamiento cerca del predio. Aun así, se recomienda llegar temprano para conseguir lugar con facilidad.

Cómo llegar a Mercedes en micro

Otra alternativa es viajar en ómnibus desde la Ciudad de Buenos Aires y otras localidades.

Salida: Terminal de Ómnibus de Retiro

Empresas: servicios regulares a Mercedes

Duración: entre 2 y 2 horas y media

Los micros llegan a la terminal de Mercedes, desde donde se puede caminar, tomar taxi o remis hasta el lugar del evento.

Moverse dentro de la ciudad

Mercedes es una ciudad tranquila y fácil de recorrer. Durante la Fiesta de la Torta Frita, el centro y el predio cuentan con señalización, presencia de personal municipal y transporte local para facilitar el movimiento de los visitantes.