El destino perfecto para quienes buscan tranquilidad y buena gastronomía. Foto: Turismo Entre Ríos

A orillas del río Paraná, un destino ofrece playas de agua dulce para nadar, descansar y practicar deportes como pesca, senderismo o ciclismo en caminos rurales.

Se trata de San Pedro, un pueblo ubicado a dos horas de Buenos Aires (170 kilómetros) que se convirtió en una gran opción para ir una escapada breve y de relax.

Inaugurada en 2021, la gran joyita de San Pedro es la playa pública que tiene a orillas del río Paraná, a 20 kilómetros del centro. Es un sitio ideal para tomar sol y ofrece una alternativa distinta a las playas de la costa: tiene una vista única al río.

San Pedro. Fotos: Visite San Pedro

Qué actividades se pueden hacer en San Pedro

Por allí se puede caminar y en sus alrededores se pueden encontrar restaurantes y panaderías para disfrutar de un almuerzo o cena, o una rica merienda.

El recorrido empieza en el centro histórico y cultural, donde la Plaza San Martín y la Peatonal del Centenario transportan a los turistas a un ambiente pintoresco.

Además, tiene calles con paraguas de colores que hacen referencia a los barrios bohemios de Buenos Aires. Por otra parte, la Casona del año 1830 es un símbolo de la historia de la región.

San Pedro. Fotos: Turismo San Pedro.

Para quienes desean disfrutar de una experiencia única, en San Pedro está la Escalera de Flores con sus 114 escalones de mosaicos, un lugar para tomar fotos y tener recuerdos plasmados del viaje.

Por otra parte, el alojamiento en San Pedro es variado y de buena calidad, ya que ofrece desde hoteles de gama hasta casas en el centro del pueblo. Además, muchos ofrecen actividades recreativas como spa, piscinas y alquiler de bicicletas.

San Pedro. Fotos: Turismo San Pedro.

Cómo llegar desde CABA a San Pedro

Para llegar desde la Ciudad de Buenos Aires a San Pedro se debe tomar la Autopista Panamericana (Acceso Norte) y seguir por la Ruta Nacional 9 en dirección norte hasta el kilómetro 170, donde está la salida señalizada.