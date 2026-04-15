A solo dos horas de Buenos Aires: el destino perfecto para quienes buscan naturaleza, tranquilidad y buena gastronomía
Este sitio es un refugio perfecto para quienes buscan combinar relax y actividades al aire libre ya que ofrece un ambiente de tranquilidad y además combina historia, cultura y paisajes únicos.
A orillas del río Paraná, un destino ofrece playas de agua dulce para nadar, descansar y practicar deportes como pesca, senderismo o ciclismo en caminos rurales.
Se trata de San Pedro, un pueblo ubicado a dos horas de Buenos Aires (170 kilómetros) que se convirtió en una gran opción para ir una escapada breve y de relax.
Inaugurada en 2021, la gran joyita de San Pedro es la playa pública que tiene a orillas del río Paraná, a 20 kilómetros del centro. Es un sitio ideal para tomar sol y ofrece una alternativa distinta a las playas de la costa: tiene una vista única al río.
Qué actividades se pueden hacer en San Pedro
Por allí se puede caminar y en sus alrededores se pueden encontrar restaurantes y panaderías para disfrutar de un almuerzo o cena, o una rica merienda.
El recorrido empieza en el centro histórico y cultural, donde la Plaza San Martín y la Peatonal del Centenario transportan a los turistas a un ambiente pintoresco.
Además, tiene calles con paraguas de colores que hacen referencia a los barrios bohemios de Buenos Aires. Por otra parte, la Casona del año 1830 es un símbolo de la historia de la región.
Para quienes desean disfrutar de una experiencia única, en San Pedro está la Escalera de Flores con sus 114 escalones de mosaicos, un lugar para tomar fotos y tener recuerdos plasmados del viaje.
Por otra parte, el alojamiento en San Pedro es variado y de buena calidad, ya que ofrece desde hoteles de gama hasta casas en el centro del pueblo. Además, muchos ofrecen actividades recreativas como spa, piscinas y alquiler de bicicletas.
Cómo llegar desde CABA a San Pedro
Para llegar desde la Ciudad de Buenos Aires a San Pedro se debe tomar la Autopista Panamericana (Acceso Norte) y seguir por la Ruta Nacional 9 en dirección norte hasta el kilómetro 170, donde está la salida señalizada.