Exposición del Ejército Argentino frente al Edificio Libertador. Foto: argentina.gob.ar

La Expo Ejército 2026 vuelve a convertirse en una de las propuestas gratuitas más llamativas para quienes buscan un plan distinto en la Ciudad de Buenos Aires. La muestra se realiza del 30 de mayo al 2 de junio, en el horario de 10 a 18, con entrada libre y gratuita, y tendrá lugar frente al Edificio Libertador, en Av. Paseo Colón 150, una zona estratégica del centro porteño muy cercana a Plaza de Mayo y Puerto Madero.

Por su ubicación, llegar no debería ser un problema si se organiza el viaje con anticipación. De hecho, uno de los mayores atractivos del evento es justamente ese: está emplazado en un sector con múltiples combinaciones de transporte público y con buena conexión para quienes vienen desde distintos puntos de la Ciudad o del AMBA. Además, la Expo Ejército cuenta con un sitio oficial donde se difunde información del evento y del equipamiento exhibido, lo que confirma que se trata de una edición activa y pensada también para amplificación en redes.

La opción más práctica: ir en transporte público

Si querés evitar demoras, estacionamiento caro o complicaciones en el tránsito, lo más recomendable es llegar en transporte público. La Ciudad de Buenos Aires dispone de una red amplia de colectivos, subtes, trenes y ciclovías, y la aplicación oficial Cómo Llego permite planificar recorridos en tiempo real para moverse en transporte público, auto, bicicleta o a pie, además de contemplar eventuales cortes o cambios de circulación.

Cómo llegar en subte

Para quienes elijan el subte, una buena estrategia es descender en estaciones céntricas y completar el último tramo caminando o con un colectivo corto. Dentro de la red oficial figuran estaciones clave del área central como Plaza de Mayo en la Línea A; Bolívar y Correo Central en la Línea E; Catedral en la Línea D; y Leandro N. Alem en la Línea B. Todas forman parte del corredor más cercano a la zona de Paseo Colón y el microcentro, por lo que suelen ser referencias útiles para organizar la llegada.

La ventaja del subte es clara: permite evitar gran parte del tráfico del centro y llegar con un tiempo de viaje bastante previsible. Si vas en familia, con chicos o en horario pico, conviene salir con margen y elegir estaciones que te dejen en un trayecto peatonal simple y seguro hacia el predio. Como la muestra abre desde las 10 de la mañana, llegar temprano puede ayudarte a entrar con menos movimiento y recorrer con más comodidad.

Colectivos que llegan a la Expo Ejército 2026

Para quienes prefieren viajar en colectivo, la Expo Ejército 2026 tiene una ventaja importante: está ubicada en un sector muy bien conectado del centro porteño. Entre las líneas que distintos relevamientos y guías de movilidad mencionan para llegar a la zona figuran la 29, 33, 56, 61, 62, 64, 86, 93, 130 y 152, todas con paso por el área de Paseo Colón y las inmediaciones del Edificio Libertador.

Exposición del Ejército Argentino frente al Edificio Libertador. Foto: argentina.gob.ar

Además, para el punto específico de Azopardo 250, también se señalan como cercanas las líneas 2, 61, 103, 105 y 111. En tanto, para el corredor de Azopardo y paradas del entorno aparecen además la 24, 111, 126, 143 y 152, lo que amplía todavía más las posibilidades de llegada en transporte público.

La recomendación, de todos modos, es revisar el recorrido exacto antes de salir, ya que en eventos masivos puede haber desvíos o cortes puntuales en calles cercanas. Para eso, la herramienta oficial Cómo Llego del Gobierno de la Ciudad sigue siendo una de las mejores opciones para planificar el viaje en tiempo real.

¿Conviene ir en auto?

Ir en auto puede ser una opción cómoda si viajás desde lejos, pero no siempre es la más eficiente para este tipo de evento. La zona de Paseo Colón concentra circulación intensa, turismo y mucho movimiento durante fines de semana largos, actos patrios y actividades masivas. En antecedentes de ediciones anteriores, incluso se informaron afectaciones al tránsito en el entorno del Edificio Libertador y sectores cercanos al eje Azopardo–La Rábida–Huergo, lo que muestra que el área puede presentar cambios operativos cuando la exposición está en marcha.

Por eso, si decidís ir en auto, la recomendación es simple: salí con tiempo, chequeá aplicaciones de navegación antes de arrancar y evaluá dejar el vehículo en un estacionamiento más alejado para completar el último tramo caminando. En eventos de alta convocatoria, esa combinación suele ser más práctica que intentar estacionar en la puerta.

Recomendaciones clave para aprovechar la visita

Más allá del transporte, hay algunos consejos que pueden hacer una gran diferencia. El primero es llegar con el itinerario resuelto. Saber de antemano si vas a bajar del subte, tomar un colectivo o moverte a pie te ahorra tiempo y mejora la experiencia. El segundo es aprovechar el entorno: como la muestra está muy cerca de Plaza de Mayo y Puerto Madero, muchas personas eligen combinar la visita con un paseo por el casco histórico o una salida gastronómica. Esa ubicación céntrica es una de las fortalezas del evento.

Exposición del Ejército Argentino frente al Edificio Libertador. Foto: argentina.gob.ar

También conviene llevar calzado cómodo, batería en el celular y algo de paciencia si elegís horarios de alta concurrencia. La Expo Ejército suele despertar mucho interés porque combina exhibiciones, vehículos, propuestas para toda la familia y un formato accesible para visitantes de distintas edades. Según la información publicada sobre esta edición, habrá exhibiciones de vehículos militares, simuladores, actividades interactivas y presentaciones que convierten la visita en una salida distinta dentro del calendario porteño.

Cuál es la mejor forma de llegar

Si buscás la opción más práctica, el transporte público aparece como la mejor alternativa para llegar a la Expo Ejército 2026. El subte permite resolver gran parte del trayecto de forma rápida, el colectivo suma flexibilidad para acercarte al punto exacto y la aplicación oficial de la Ciudad ayuda a elegir la ruta más conveniente según el día y la hora.

La clave está en planificar con unos minutos de anticipación. Con la dirección confirmada, el horario claro y una ruta elegida, la visita se vuelve mucho más simple. Y en un evento gratuito, céntrico y pensado para toda la familia, llegar bien también es parte de disfrutar la experiencia desde el primer minuto.