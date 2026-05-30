La Armada Argentina conmemora el Bicentenario del Combate de Los Pozos. Foto: argentina.gob.ar

La Armada Argentina abrió una convocatoria especial para que la comunidad pueda formar parte de una experiencia inédita en el marco de la conmemoración por el Bicentenario del Combate de Los Pozos, uno de los hitos más importantes de la historia naval del país y una de las primeras grandes acciones lideradas por el almirante Guillermo Brown.

La celebración tendrá lugar el próximo 11 de junio y contará con una ceremonia especial en aguas del Río de la Plata, escenario donde se desarrolló el histórico enfrentamiento en 1826. Durante la jornada participarán siete buques de la Armada Argentina, que navegarán hasta el sitio donde ocurrió el combate para rendir homenaje a quienes protagonizaron aquella gesta.

El 11 de junio se cumplen 200 años del Combate de Los Pozos. Foto: argentina.gob.ar

Bicentenario del Combate de Los Pozos: qué actividades se podrán disfrutar

El evento incluirá distintas actividades alusivas, entre ellas recreaciones de fuego de cañones, presentaciones de bandas militares y espectáculos de gaiteros, con el objetivo de recrear el clima de época y acercar a los asistentes a uno de los momentos más significativos de la historia marítima nacional.

Como parte de las propuestas organizadas para esta conmemoración, la Armada lanzó un sorteo destinado al público general. En total se otorgarán 15 lugares con acompañante, lo que permitirá que 30 personas tengan la posibilidad de embarcarse en unidades navales y presenciar desde el agua las actividades previstas para el homenaje.

Cómo inscribirse para participar del evento organizado por la Armada Argentina

Los interesados en participar deberán ingresar a la cuenta oficial de Instagram de la Armada Argentina y seguir una serie de pasos establecidos en la publicación del concurso. Entre los requisitos se encuentran:

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La inscripción permanecerá abierta hasta el viernes 5 de junio. Ese mismo día, a las 11 de la mañana, se realizará el anuncio de los ganadores que podrán formar parte de esta jornada histórica.

Desde la institución remarcaron la importancia de acercar a la ciudadanía a los acontecimientos que marcaron la construcción de la identidad naval argentina. “Porque hay historias que no solo se cuentan, también se viven”, señalaron desde la Armada al presentar la iniciativa, que busca mantener vivo el legado de Guillermo Brown y recordar, dos siglos después, el valor histórico del Combate de Los Pozos.

Las celebraciones del 200 aniversario por el Combate de los Pozos. Foto: Captura de video.

Qué dijo la Armada Argentina en redes sociales

“¿Te gustaría vivir una jornada histórica junto a la Armada Argentina? A 200 años del Combate de Los Pozos, este 11 de junio a las 10:00 hs zarpamos y vos, junto a un acompañante, podés ser parte de una experiencia única desde nuestros buques: mantener viva nuestra historia naval y el legado del Almirante Guillermo Brown", señala el mensaje compartido en redes sociales.

Y cierra: “Hay 15 ganadores y cada uno podrá asistir con un acompañante, ¡sumando un total de 30 personas a bordo! Para participar: Seguinos en nuestra cuenta oficial. Dale ‘corazón’ y compartí esta publicación en tus historias. Etiquetá en comentarios a la persona con quien te gustaría compartir esta experiencia. Tenés tiempo de participar hasta el viernes 5 de junio. Los ganadores serán anunciados a las 11 hs. Porque hay historias que no solo se cuentan… también se viven. 200 años del Combate de Los Pozos Armada Argentina”.