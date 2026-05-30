Qué elegir para cebar el mate Foto: captura video

El termo dejó de ser hace tiempo un simple recipiente para conservar temperatura. Hoy es parte de una escena cotidiana: aparece en oficinas, rutas, plazas, universidades y, sobre todo, en la cultura del mate. Sin embargo, su historia empezó lejos de ese ritual doméstico y social. El origen del termo moderno se remonta a fines del siglo XIX, cuando el científico escocés James Dewar ideó un frasco de doble pared con vacío entre ambas capas para mantener sustancias a temperatura estable durante sus investigaciones en criogenia. Esa innovación, conocida luego como frasco de Dewar, sentó la base de todo lo que vendría después.

Del invento científico al objeto de todos los días

Aunque Dewar creó el principio técnico en 1892, el salto del laboratorio al uso cotidiano llegó poco después. A comienzos del siglo XX, los fabricantes alemanes Reinhold Burger y Albert Aschenbrenner desarrollaron una versión doméstica con carcasa protectora y patentaron su aplicación comercial. En 1904, la marca Thermos tomó nombre del griego thérmē, asociado al calor, y convirtió ese hallazgo científico en un producto de consumo masivo. Con los años, el termo dejó de ser una rareza para transformarse en compañero de viajeros, trabajadores y familias enteras.

Ese primer gran hito definió también al termo clásico: una estructura con interior de vidrio, eficiente para conservar el calor, pero más delicada frente a golpes y caídas. Durante décadas, ese formato dominó hogares y excursiones. Su mayor virtud era la capacidad térmica; su mayor debilidad, la fragilidad. La historia del termo, en definitiva, fue también la historia de una búsqueda: cómo conservar mejor la temperatura sin resignar resistencia ni comodidad.

Cuando el acero cambió las reglas

La gran revolución llegó en 1913, cuando William Stanley Jr. fusionó el aislamiento al vacío con la resistencia del acero y dio origen a una botella portátil mucho más robusta. Esa innovación marcó un antes y un después: el termo dejó de ser solamente eficaz para convertirse además en un objeto preparado para el uso intensivo, los traslados largos y los entornos exigentes. Desde entonces, el acero inoxidable se volvió sinónimo de durabilidad y rediseñó el mercado global de recipientes térmicos.

¿Qué yerba recomiendan en el Museo del Mate? Foto: Yasmin Ali Canal 26

Con el paso del tiempo, esa evolución técnica se amplió hacia nuevas demandas. Ya no se trataba solo de mantener el agua caliente: aparecieron formatos más ergonómicos, tapas cebadoras, picos más precisos, asas cómodas, diseños urbanos y versiones pensadas para bebidas frías. Incluso la propia marca Thermos señala que en 1966 lanzó su primera botella de vacío en acero inoxidable, consolidando una tendencia que terminaría imponiéndose en la vida moderna.

El mate también cuenta la historia del termo

En Argentina, el termo no puede separarse de la cultura matera. Por eso no sorprende que el Museo del Mate se convierta en una parada clave para entender cómo cambiaron los objetos que rodean esta tradición. El museo, con sedes en Avenida de Mayo 858, en la Ciudad de Buenos Aires, y en Sierra de la Ventana, reúne más de 2.500 mates y piezas vinculadas a esta costumbre, entre ellas pavas y otros elementos del universo matero. Su propuesta permite ver cómo la evolución del mate como recipiente y ritual fue acompañada por cambios en los accesorios que lo rodean, incluido el termo.

La propia historia del mate ayuda a entender este vínculo. El Museo del Mate recuerda que los pueblos guaraníes usaban calabazas secas para los primeros recipientes y que, con el tiempo, aparecieron versiones de madera, metal, vidrio, porcelana, silicona y acero inoxidable. Esa transformación revela una constante de la cultura cotidiana: los objetos cambian, pero la costumbre permanece. El termo moderno encaja perfectamente en esa lógica: innova en materiales y diseño, pero sigue cumpliendo la misma misión esencial de siempre, que es sostener el momento compartido.

Termo clásico o termo moderno: qué conviene elegir hoy

La decisión entre un termo clásico y uno moderno depende del uso. El clásico, con ampolla de vidrio, suele ofrecer muy buena conservación térmica y todavía conserva un lugar en muchos hogares. Es ideal para quienes priorizan rendimiento y uso más estable, por ejemplo en casa o en contextos donde el recipiente no esté expuesto a golpes frecuentes. Su punto flojo sigue siendo la fragilidad. Esa característica responde justamente a la lógica de los primeros frascos de vacío, que nacieron con paredes de vidrio como solución eficaz para aislar la temperatura.

Degustación guiada de yerba mate Foto: Instagram @museodelmate.argentina

El moderno, generalmente de acero inoxidable, gana en resistencia, portabilidad y versatilidad. Es la opción más buscada por quienes llevan el termo al trabajo, al auto, a la facultad o a una salida al aire libre. Además, el diseño contemporáneo sumó detalles muy valorados por los materos: tapas cebadoras, agarre más cómodo y formatos pensados para una rutina dinámica. La popularidad actual de los modelos de acero responde a esa combinación entre historia, innovación y practicidad.

La elección final: tradición, diseño y forma de vida

El termo perfecto no existe en abstracto: existe el termo adecuado para cada rutina. Si la prioridad es una gran conservación térmica en un entorno controlado, el clásico mantiene su vigencia. Si lo central es la durabilidad, el movimiento y la comodidad diaria, el moderno corre con ventaja. Esa es, en el fondo, la razón por la que el termo sigue fascinando: porque resume más de un siglo de historia en un objeto simple, útil y profundamente ligado a la vida cotidiana. Desde el laboratorio de James Dewar hasta las vitrinas del Museo del Mate y las manos de millones de personas, su evolución cuenta mucho más que una mejora técnica: cuenta cómo cambian los hábitos sin perder la esencia.