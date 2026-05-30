Qué yerba descubrir en el Museo del Mate Foto: Instagram Museo del Mate

Hay lugares que se visitan con curiosidad y se abandonan con una certeza. El Museo del Mate, en el centro porteño, pertenece a esa categoría: uno entra para ver objetos, envases y reliquias; sale, en cambio, con una brújula sensorial para entender qué yerba le gusta de verdad. El espacio se presenta como el “kilómetro cero” de la Ruta de la Yerba Mate y combina historia, degustación y tienda en una zona emblemática de la Ciudad de Buenos Aires.

La experiencia tiene una base histórica potente. La yerba mate no nació como un simple producto de góndola: fue primero ritual, medicina cotidiana y vínculo social entre los pueblos guaraníes, que empleaban hojas de Ilex paraguariensis y calabazas secas para preparar la infusión. Con el tiempo, las misiones jesuíticas sistematizaron su cultivo y ayudaron a expandir su consumo por el territorio rioplatense.

Ese pasado explica por qué el museo no se limita a mostrar mates antiguos o bombillas de época. También propone degustar y comparar perfiles de yerba, como si se tratara de una cata de café o de vino: ver el corte, oler en seco, percibir cuerpo, amargor, persistencia y velocidad de lavado. Esa lógica sensorial está muy presente en la propuesta actual del lugar.

Qué tipos de yerba se pueden encontrar en el Museo del Mate

El primer gran grupo es el de la yerba tradicional con palo, la más clásica para mate largo y cotidiano. Suele ofrecer un amargor moderado, más equilibrio y una cebada rendidora. En el universo del museo, esa familia se refleja en opciones accesibles como Mateite 500 g por $3.500, Caricias de Mate Tradicional 500 g por $4.000, Don Bosco 500 g por $4.500, Don Basilio Tradicional, Suave o Especial 500 g por $4.500 y Mate y Playa Tradicional 500 g por $4.500.

Yerbas a la venta Foto: Yasmin Ali Canal 26

Después aparece la yerba sin palo o despalada, ideal para quienes buscan más cuerpo, más intensidad y una sensación más directa en boca. En la tienda oficial del museo figuran alternativas como Rosamonte Despalada 500 g por $4.000, Piporé Despalada 500 g por $3.500 e Ilexya Trad/Desp 500 g por $8.000, una señal de que el visitante puede pasar de un perfil clásico a uno más intenso sin salir del mismo recorrido.

Otro capítulo fuerte es el de las yerbas compuestas o funcionales, hoy cada vez más buscadas por quienes priorizan aroma, frescura o una sensación más amable al tomar mate. Dentro de la tienda del museo aparecen varias combinaciones de Ilexya 500 g a $8.000, entre ellas Anís y Rosa Mosqueta, Marcela y Palta y Armonía y Relax. Estas mezclas dialogan con una tendencia actual: cruzar la tradición matera con blends de hierbas y perfiles más suaves o herbales.

Para paladares más experimentados aparece la barbacuá, una yerba asociada a secados más intensos y notas ahumadas. En la guía de degustación del museo se la describe como un estilo de fuerte personalidad, ligado a métodos tradicionales y buscado por quienes quieren un mate con carácter. En la tienda se ofrecen variantes como Ilexya Barbacuá Despalada 500 g por $8.000 e Ilexya Barbacuá con Palo 500 g por $8.000.

También está la categoría pensada para el calor: yerbas para tereré, de molienda más apta para agua fría o jugos. Allí figuran Piporé para Tereré 500 g por $3.000 y Mate y Playa Tereré 500 g por $4.500, dos variables para quienes quieren llevar la experiencia matera a una versión más refrescante.

Marcas destacadas, perfiles y rango de precios

Si la idea es ir al museo con una hoja de ruta, conviene ordenar la oferta en tres escalones. En la base están las yerbas de entrada o de consumo diario: Yerba Uruguaya 500 g por $3.000, Yerba 10 Argentina 500 g por $3.000, Yerba 10 Rosa 500 g por $3.000, Piporé Sublime 500 g por $3.000, Mateite 500 g por $3.500 y Caricias de Mate 500 g por $4.000. Son precios que muestran una franja económica clara dentro de la propuesta del museo.

Cómo elegir tu próxima yerba Foto: Instagram @museodelmate.argentina

En un rango medio aparecen etiquetas que suman identidad o perfil regional: Mathienzo 500 g por $5.500, Don Julián 500 g por $5.500, Sol y Lluvia 500 g por $5.000, I Love Mate 500 g por $5.000, Rosamonte Suave 500 g por $5.000 y Kalena Roja 500 g por $6.000. En esa zona de precios se ubican varias de las marcas más interesantes para quien quiere salir de lo masivo sin saltar todavía al segmento premium.

En la franja alta se concentran las etiquetas más específicas o los formatos grandes: Principios 500 g por $7.000, Kalena Azul 500 g por $7.000, Yerbanica 500 g por $10.000, Kalena Roja 2 kg por $19.800 y Kalena Azul 2 kg por $22.000. Esa amplitud confirma que el museo no está pensado solo para turistas curiosos, sino también para el consumidor matero que compra por volumen o busca productos de nicho.

Sabores y beneficios: qué mirar antes de elegir

Más allá de la marca, la clave está en el perfil de cada yerba. Las tradicionales con palo suelen resultar más equilibradas y duraderas; las despaladas, más intensas; las compuestas, más aromáticas; las barbacuá, más ahumadas; y las de tereré, más funcionales para el verano. Esa clasificación no es sólo comercial: influye directamente en la textura, el cuerpo, el amargor y la duración del sabor durante la cebada.

En términos de beneficios generales, la yerba mate es valorada por sus compuestos bioactivos, especialmente polifenoles antioxidantes y metilxantinas. Investigaciones y divulgación del Instituto Nacional de la Yerba Mate remarcan que, sin azúcar agregada, el mate puede formar parte de una rutina saludable, aporta hidratación y suma antioxidantes al organismo. También National Geographic resume que la yerba mate concentra cafeína y compuestos que explican su perfil estimulante y su creciente interés global.

Cómo llegar al Museo del Mate

El museo funciona sobre Avenida de Mayo, en pleno casco histórico porteño. La dirección que se repite en reservas, mapas y coberturas es Av. de Mayo 853, aunque la Ruta de la Yerba Mate publica Av. de Mayo 858, por eso conviene chequear el dato antes de salir o validar el acceso desde el canal oficial de entradas.

En subte, las opciones más prácticas son la Línea A (estación Piedras), la Línea C (Avenida de Mayo) y la Línea D (9 de Julio), todas a distancia caminable. En colectivo, por la zona pasan líneas como 8, 9, 10, 17, 24, 29, 39, 45, 59, 67, 70, 86, 98, 100 y 129, entre otras. Si vas en auto, conviene considerar estacionamientos privados por la circulación intensa del microcentro.

Para organizar la visita, Passline informa horarios de 09:00 a 19:00 con último ingreso a las 18:30, mientras que la Ruta de la Yerba Mate menciona atención de martes a domingo de 10:00 a 18:00. En entradas, Passline muestra desde $10.000 la general, con variantes que suman guiada, degustación y sets materos.

Al final, el Museo del Mate no sólo ordena la historia de una bebida central en la identidad argentina. También ayuda a responder una pregunta mucho más cotidiana: entre tantas yerbas, ¿cuál es la tuya? Y la gracia es que ahí, entre latas, blends, despaladas, ahumadas y tererés, la respuesta deja de ser teórica y pasa a la boca.