Consejos para comprar a la hora de ir a pescar Foto: gualeguaychu.gov

Salir a pescar en lagunas parece simple, pero armar el equipo correcto cambia por completo la experiencia. No hace falta comprar lo más caro: lo importante es encontrar una combinación equilibrada entre caña, reel, línea y accesorios, según la especie buscada, la distancia de lance y el tipo de pesca que se va a practicar. Para quienes recién empiezan, los especialistas recomiendan los equipos de spinning porque son fáciles de usar, permiten lanzar señuelos o carnadas livianas y suelen ser la opción más amigable para aprender sin enredos ni “galletas”. Además, los combos bien balanceados simplifican mucho la elección inicial.

Qué caña conviene para lagunas

En pesca de laguna, una caña de spinning suele ser la alternativa más versátil. Las guías técnicas de agua dulce indican que este tipo de cañas normalmente se mueve entre 1,5 y 2,6 metros, y que un largo medio permite combinar control, sensibilidad y distancia de lance. Para lagunas, un rango muy práctico está entre 2,10 y 2,40 metros si se busca variada liviana o tararira chica, mientras que para pejerrey con flotadas o equipos más específicos es habitual subir a medidas mayores.

En precios, hoy el segmento de entrada ofrece opciones telescópicas o de dos tramos bastante accesibles. En tiendas argentinas aparecen modelos de spinning de $24.000 a $41.000 en gamas básicas y medias, mientras que otras referencias de 2,10 a 2,40 metros se ubican entre $25.635 y $31.560 para propuestas Waterdog, o entre $30.000 y $41.350 en otras marcas de entrada y media.

Consejos para comprar a la hora de ir a pescar Foto: gualeguaychu.gov

Comparativa rápida de cañas para laguna:

Caña telescópica 2,10 m: ideal para traslado fácil y pesca liviana desde costa; suele ser la más económica.

Caña 2,40 m de spinning: mejor equilibrio entre lance y control, muy útil para variada de laguna.

Caña específica de pejerrey más larga: conviene cuando se busca flotada, mayor cobertura o presentaciones más sutiles.

Qué reel elegir: tamaños recomendados y diferencias

Si la caña es el cuerpo del equipo, el reel es el motor. Los expertos en pesca de agua dulce remarcan que el tamaño del reel debe relacionarse con la capacidad del spool, el grosor de línea y la potencia necesaria para el pez buscado. Para pesca de laguna con spinning, los tamaños 2500 a 3000 suelen ser una franja muy lógica porque equilibran peso, capacidad y comodidad. Los reels de spinning también son recomendados para señuelos y carnadas más livianas, algo clave para pescar en lagunas y ambientes de agua calma.

En el mercado argentino, un Shimano FX 2500/3000 aparece aproximadamente entre $47.000 y $58.700 según tienda y forma de pago, mientras que un Okuma Revenger RV-30/RV-40 puede encontrarse cerca de $33.000 en promociones, y un Daiwa SweepFire 3000 ronda los $63.900. Es decir, hoy un reel rendidor para laguna se puede ubicar en una franja bastante amplia: desde $33.000 en entrada sólida hasta más de $90.000 si se apunta a una gama media premium de marcas reconocidas.

Pesca para niños Foto: diario-elmensajero

Comparativa rápida de reels para laguna:

2500: buena opción para pejerrey, variada liviana y jornadas largas por su menor fatiga.

3000: el punto medio más recomendable si querés un solo reel para cubrir varias situaciones.

4000: suma capacidad y freno, pero puede resultar excesivo para pesca liviana de laguna.

Línea: el detalle que más cambia el rendimiento

Uno de los errores más comunes es gastar en caña y reel y descuidar la línea. Las guías expertas señalan que el monofilamento sigue siendo la opción más amigable para principiantes porque es versátil, económico, fácil de atar y tolera mejor errores de uso. Para equipos de spinning en agua dulce, también se sugiere arrancar con una línea de 6 a 12 libras, ajustando según especie, tamaño del reel y acción de la caña.

Cuando el agua está clara o la pesca está difícil, el fluorocarbono gana terreno porque tiene baja visibilidad bajo el agua, mayor sensibilidad y además se hunde, algo útil en presentaciones profundas o cerca del fondo. En cambio, el multifilamento ofrece gran sensibilidad y excelente relación resistencia-diámetro, aunque suele ser más visible y menos indulgente para quien recién empieza.

Accesorios que sí hacen falta y cuánto cuestan

En lagunas conviene ir liviano, pero no improvisado. Los accesorios básicos más útiles son una caja de pesca, un kit de anzuelos/plomadas/boyas, una pinza saca anzuelos, esmerillones, snaps y, si caminás bastante la orilla, algún bolso compacto o bandolera. Las guías de iniciación en agua dulce incluyen justamente anzuelos variados, plomadas, bobbers o boyas, líneas, alicate o pinza y señuelos simples como parte del equipo mínimo para empezar.

En precios, un kit de accesorios de 165 piezas se mueve alrededor de $23.000, una caja de pesca puede arrancar cerca de $27.284, una pinza saca anzuelos ronda los $19.685, y un bolso para accesorios aparece cerca de $71.999 en retail. Para quien busca resolver todo de una vez, también hay kits completos para pejerrey o variada con boyas, líneas y anzuelos ya armados.

Consejos de expertos para comprar mejor

Los especialistas coinciden en tres puntos que ayudan a evitar compras equivocadas. Primero, combinar caña, reel y línea del mismo rango de uso, para que el conjunto quede equilibrado y no sobrecargado. Segundo, elegir spinning si sos principiante, porque facilita el lance y trabaja mejor con señuelos o aparejos livianos. Tercero, no sobredimensionar la línea: usar más libras de las necesarias puede restar sensibilidad y aumentar la visibilidad en el agua.

Cuánto cuesta armar un combo completo para laguna en 2026

Con precios de referencia actuales, un combo básico y funcional para laguna puede quedar así:

Caña de spinning: entre $24.000 y $41.000 .

Reel 2500/3000: entre $33.000 y $58.700 en entrada y media.

Accesorios básicos: entre $23.000 y $27.284 si arrancás con kit y caja simples.

Eso deja un presupuesto orientativo de $80.000 a $127.000 para un equipo inicial razonable, aunque puede subir si se agregan bolso, copo, líneas premium o repuestos.

Para pescar en lagunas no gana quien compra más, sino quien arma mejor. Una caña de 2,10 a 2,40 metros, un reel 2500 o 3000, monofilamento o fluorocarbono acorde a la especie, y un set básico de accesorios alcanzan para resolver gran parte de las situaciones habituales. Si el objetivo es pejerrey, convendrá afinar más el equipo; si la idea es una pesca variada y rendidora, el spinning sigue siendo la combinación más práctica, accesible y versátil.