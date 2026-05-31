El pueblito bonaerense conocido como “el paraíso del pescador deportivo”. Foto: Wikimedia Commons

La Costa Atlántica suele ser el destino elegido para viajar y disfrutar de sus playas. Pero más allá de la arena y las multitudes, la región posee un destino bautizado como “el paraíso del pescador deportivo”: Bahía San Blas, ubicada en la zona más austral de Buenos Aires, se trata de un destino tanto para aficionados a la pesca como para quienes buscan vivir una escapada tranquila un fin de semana.

También conocido solo como San Blas, a secas, esta localidad perteneciente al partido de Patagones se encuentra rodeada de áreas protegidas, humedales costeros y gran variedad de canales, los cuales conforman un ecosistema que lo destaca entre entre otros destinos..

Bahía San Blas: qué pescar en invierno

Temporada tras temporada, este rincón bonaerense justifica su apodo de “paraíso del pescador deportivo”, ya que se trata de un entorno soñado gracias a sus aguas productivas y una diversidad de especies excepcional.

Bahía San Blas. Foto: Google Maps

En invierno, la estrella indiscutida en Bahía San Blas es el pejerrey (escardón, corno y panzón). Además, es la mejor época para capturar róbalo y es posible obtener pescadilla o pez elefante. De esta manera, las especies principales en esta época del año son:

Pejerrey : los tamaños suelen ser excelentes. Las especies más buscadas son el panzón y el escardón. Se pescan principalmente en la zona de “la lagunita”, el Rincón del Banco y playas de arena tirando sobre la rompiente.

Róbalo : Es un pez muy combativo y propio de la zona. Se dan excelentes capturas en la ría, Punta Rubia y canales aledaños.

Pescadilla y pez elefante: aparecen cerca de la costa y en canales.

Cómo llegar a la Bahía San Blas desde CABA

La distancia por ruta entre la Ciudad de Buenos Aires y Bahía San Blas es de 900 kilómetros, lo que representa unas 10 o 14 horas de viaje, según el medio de transporte y la ruta específica:

Cómo llegar a San Blas en auto

Salir desde CABA por la Autopista 25 de Mayo/Riccheri y ruta hacia la RN 3. Seguir hacia el sur, pasando por ciudades como Azul, Tres Arroyos y Bahía Blanca. Desde este último destino hay desvíos que conectan con caminos provinciales hasta llegar a la zona de San Blas.

Cómo llegar a San Blas en micro

Hay varios servicios de ómnibus desde CABA (Terminal Dellepiane o Retiro) con destino a localidades cercanas como Stroeder, Carmen de Patagones o Viedma, localidades desde las cuales uno puede tomar un taxi o remis hasta Bahía San Blas (alrededor de 60 km).

Cómo llegar a San Blas en avión

Se puede tomar un vuelo desde Buenos Aires a Bahía Blanca o Viedma. Desde ahí, tomar colectivo o taxi hasta Bahía San Blas.

Más allá de la pesca: qué ofrece Bahía San Blas a los turistas

Bahía San Blas ofrece mucho más que pesca. Posee encantadores paisajes para todos los gustos: playas de arena y piedra, el Riacho, Las Piedras Chatas, La Rebeca o El Puente son solo algunos de los lugares para conocer y disfrutar.

Además, este pueblo austral es ideal para descansar, caminar y reconectar con el entorno entorno natural, lejos de las grandes multitudes de la ciudad.

San Blas cuenta también con todos los servicios esenciales para recibir turistas: playas amplias, gran nivel de alojamiento y una relación precio-calidad atractiva.