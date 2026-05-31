Villars guarda uno de los pasados ferroviarios más fascinantes de Buenos Aires Foto: Facebook

A menos de dos horas de la Ciudad de Buenos Aires, Villars conserva una de las postales ferroviarias más singulares de la provincia: una estación centenaria, un museo que resguarda objetos originales y un entramado de historias que explican cómo el tren moldeó el nacimiento, el crecimiento y la identidad de todo un pueblo.

Hay lugares donde el tiempo no se detuvo, pero sí dejó marcas visibles. Villars, en el partido bonaerense de General Las Heras, es uno de ellos. Apenas se llega, el paisaje ofrece una escena que parece salida de otra época: andenes antiguos, construcciones de ladrillo, carteles históricos y el eco de un sistema ferroviario que durante décadas organizó la vida económica, social y cultural del pueblo. La localidad nació y se expandió al ritmo de los rieles, y buena parte de su memoria todavía late alrededor de la Estación Villars, uno de los emblemas ferroviarios más recordados del interior cercano bonaerense.

Cómo nació Villars al calor del ferrocarril

La historia local está íntimamente ligada al avance de la Compañía General de Ferrocarriles en la Provincia de Buenos Aires, que construyó la estación a comienzos del siglo XX. Las referencias históricas más difundidas ubican su inauguración en 1908, cuando la línea alcanzó Rosario, mientras que poco después se tendió otro ramal hacia Nueve de Julio pasando por Patricios. Ese cruce de trayectos convirtió a Villars en un punto estratégico dentro de la red, al punto de que el empalme entre ambos ramales se producía apenas un kilómetro al oeste de la estación. No fue una parada más: fue un nodo ferroviario que dio origen al movimiento comercial, alentó la radicación de familias y consolidó el perfil productivo del pueblo.

Calles tranquilas, bares históricos y la estación como corazón del pueblo: Villars conserva la esencia de la vida rural bonaerense y se consolida como una escapada ideal cerca de CABA. Foto: Wikipedia

El propio nombre de la estación y de la localidad remite a Jean François Lucien Villars, integrante del directorio de aquella compañía ferroviaria. Ese dato, que puede parecer menor, en realidad explica mucho: en la Argentina de principios del siglo XX, el ferrocarril no solo unía destinos, también bautizaba territorios, definía economías regionales y marcaba el mapa afectivo de miles de comunidades nacidas junto a las vías. En Villars, esa huella quedó tan profundamente grabada que todavía hoy el edificio ferroviario sigue siendo el gran símbolo del pueblo.

La estación centenaria que fue clave en la red bonaerense

Durante sus años de mayor actividad, la Estación Villars fue una de las más importantes del trazado. La documentación histórica y las reconstrucciones realizadas por el museo local señalan que contaba con depósito para locomotoras, mesa giratoria, fosas, galpones y talleres de reparación, infraestructura que la distinguía dentro de una red donde no todas las paradas tenían semejante despliegue operativo. Su etapa de mayor movimiento se extendió entre 1914 y mediados de la década de 1970, con circulación de trenes de pasajeros y cargas que conectaban al pueblo con otros centros de la provincia y con Buenos Aires.

A esa relevancia funcional se sumó un valor patrimonial que hoy resulta imposible ignorar. La estación conserva rasgos asociados al academicismo francés, con una composición simétrica y una presencia elegante, mientras que en el andén aún se reconocen detalles ornamentales, columnas y estructuras metálicas que daban refugio a los pasajeros. Esa arquitectura no era puro adorno: expresaba una época en la que el ferrocarril también buscaba transmitir modernidad, orden y prestigio en cada edificio que levantaba. Por eso, recorrer Villars no es solo mirar un inmueble antiguo, sino entrar en contacto con una manera de pensar el progreso en la Argentina ferroviaria.

Del esplendor ferroviario al silencio

Como ocurrió en tantos pueblos bonaerenses, el retroceso del tren alteró por completo el pulso cotidiano de Villars. La estación había sido terminal de servicios locales provenientes de la estación Buenos Aires, en Barracas, hasta fines de la década de 1980. Luego llegó el deterioro de los ramales, la reducción de frecuencias y, finalmente, la interrupción de los servicios. Las referencias históricas ubican la clausura en 1993, momento a partir del cual dejaron de circular trenes regulares por la estación. El impacto fue profundo: el pueblo perdió conectividad, actividad económica y parte de la centralidad que había tenido durante décadas.

Bares antiguos, historia viva y un ritmo pausado que invita a desconectar Foto: Instagram @villarscultural

Ese silencio ferroviario no fue solo una ausencia de trenes: también fue una transformación social. Diversos relatos periodísticos y locales recuerdan que Villars llegó a tener más habitantes en su etapa de esplendor que en los años posteriores al cierre, cuando el aislamiento afectó oportunidades laborales, educativas y comerciales. Como en muchos pueblos nacidos al costado de las vías, la interrupción del servicio no significó solo un problema de transporte, sino una fractura en la vida comunitaria. Por eso, la memoria ferroviaria se mantuvo viva entre vecinos, instituciones y amantes del tren que siguieron defendiendo la estación como parte esencial de la identidad local.

El regreso del tren y la emoción de una memoria que volvió a moverse

Después de casi tres décadas, la escena cambió. El 22 de diciembre de 2022 se realizó el acto de regreso del tren a Villars, y desde el día siguiente el servicio volvió a operar con extensión desde González Catán. El anuncio oficial destacó que el retorno se produjo tras 29 años y que la recuperación del tramo formaba parte de una obra mayor para rehabilitar el recorrido entre Marcos Paz y Navarro, incluyendo renovación de vías, puentes e iluminación. Para los vecinos, no fue un dato administrativo: fue una reparación simbólica, la confirmación de que la estación podía dejar de ser solo memoria para volver a ser presente.

El regreso del tren reactivó además el interés turístico y cultural por el pueblo. No solo volvieron las formaciones: volvió también una narrativa colectiva asociada al viaje, al reencuentro y a la posibilidad de redescubrir la historia desde el territorio mismo. En tiempos en los que las escapadas cortas ganan atractivo, Villars empezó a ocupar un lugar especial entre quienes buscan pueblos con identidad, patrimonio y relatos auténticos. Esa combinación entre pasado ferroviario y nueva circulación convirtió a la localidad en una parada cada vez más atractiva para curiosos, familias y visitantes que quieren ver de cerca un capítulo vivo de la historia bonaerense.

El museo ferroviario de Villars, una cápsula de memoria viva

Uno de los grandes tesoros del lugar funciona, justamente, dentro del edificio ferroviario. Allí se encuentra el Museo Ferroviario Estación Villars, inaugurado el 24 de octubre de 2008 al cumplirse cien años de la fundación del pueblo. Se trata del primer museo ferroviario del partido de General Las Heras y reúne documentos, fotografías, mapas, piezas originales y objetos rescatados por vecinos y entusiastas del tren. Entre sus elementos más valiosos aparecen la campana original, una balanza para cargas, relojes históricos y mobiliario con las siglas de la antigua compañía.

A menos de dos horas de la Ciudad de Buenos Aires, Villars conserva la esencia de los pueblos ferroviarios Foto: Instagram @villarscultural

Ese museo explica por qué los recorridos históricos en Villars tienen una potencia especial. No se trata de una visita estática ni de una simple sucesión de objetos antiguos: es la posibilidad de reconstruir cómo se organizaba la vida alrededor de una estación que era oficina, punto de encuentro, centro logístico y puerta de entrada al mundo. Cada banco restaurado, cada cartel, cada fotografía y cada herramienta permite entender que el tren en Villars fue mucho más que un medio de transporte. Fue una forma de pertenencia. Y quizá por eso, cuando el visitante camina por el andén y mira las vías perderse en el horizonte, entiende que en este rincón bonaerense la historia no se cuenta solamente: todavía se escucha.

Cómo llegar a Villars