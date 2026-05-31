La conexión entre la laguna y el mar crea las condiciones ideales para la presencia de grandes lenguados durante gran parte del año. Foto: Facebook / Albufera Pesca Embarcado Mar Chiquita.

La Costa Atlántica bonaerense guarda destinos que van mucho más allá de las playas tradicionales. Uno de ellos es Mar Chiquita, una albufera marina reconocida a nivel internacional por la abundancia de lenguados, la riqueza de su biodiversidad y los paisajes que combinan laguna, médanos y mar en un mismo escenario.

Este rincón de la provincia de Buenos Aires se convirtió en uno de los lugares favoritos para quienes buscan una escapada diferente, especialmente entre los aficionados a la pesca deportiva. Sin embargo, su atractivo trasciende las cañas y los anzuelos: también ofrece avistaje de aves, caminatas al aire libre y una experiencia de contacto directo con la naturaleza.

Los médanos, el océano Atlántico y el extenso espejo de agua conforman un paisaje único en la provincia de Buenos Aires.

Dónde queda la albufera de Mar Chiquita y cómo llegar desde Buenos Aires

La Albufera de Mar Chiquita se encuentra en el partido homónimo, sobre la Costa Atlántica de la provincia de Buenos Aires, a unos 370 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y a aproximadamente 35 kilómetros al norte de la ciudad de Mar del Plata.

Se trata de una formación geográfica singular en Argentina. Vista desde el aire, la laguna aparece como un extenso espejo de agua paralelo al océano Atlántico, separado por una cadena de médanos que conforman un ecosistema de gran valor ambiental.

Así es la Albufera de Mar Chiquita. Video: Instagram / vialidad_ba.

Para llegar desde Buenos Aires, los viajeros deben tomar la Autovía 2 en dirección a Mar del Plata y luego continuar por la Ruta Provincial 11 hasta acceder a la localidad de Mar Chiquita. El trayecto en automóvil demanda cerca de cuatro horas y media, dependiendo del tránsito.

Un destino ideal para la pesca deportiva: qué ofrece Mar Chiquita a los pescadores

La pesca deportiva es, sin dudas, la actividad estrella de este destino. La fama de la albufera se debe principalmente a la presencia de grandes ejemplares de lenguado, una especie muy valorada tanto por el desafío que representa su captura como por la calidad de su carne.

El punto más codiciado por los pescadores es la boca de la albufera, donde un estrecho canal conecta la laguna con el océano. Allí, el movimiento de las mareas genera un flujo constante de agua que atrae cardúmenes y depredadores, convirtiendo el lugar en un verdadero santuario para la pesca.

La conexión entre la laguna y el mar crea las condiciones ideales para la presencia de grandes lenguados durante gran parte del año. Foto: Foto generada con IA

Los pescadores experimentados suelen prestar especial atención al horario de las mareas, ya que la entrada o salida del agua influye directamente en la actividad de los lenguados. Durante el verano, no es extraño capturar ejemplares que superan ampliamente los dos kilogramos y que, en algunos casos, pueden alcanzar los diez kilos.

La modalidad más utilizada consiste en emplear pejerreyes pequeños como carnada viva, técnica que busca imitar el desplazamiento natural de los peces que sirven de alimento al lenguado.

Más que pejerreyes: qué especies se pueden pescar en la albufera

Aunque el lenguado es la estrella indiscutida de Mar Chiquita, la diversidad de especies convierte al destino en una opción atractiva durante todo el año.

Además del lenguado, la albufera ofrece excelentes jornadas de pesca de pejerrey, lisa y corvina negra según la temporada. Foto: Facebook / Adrian Mascarini (Pesca de Lenguados en Mar Chiquita).

Durante el invierno, la laguna ofrece excelentes jornadas de pesca de pejerrey, una de las especies más buscadas por los aficionados. En los meses más cálidos, en tanto, aparecen con fuerza las lisas y las corvinas negras, que encuentran en la albufera condiciones ideales para alimentarse y desarrollarse.

Entre octubre y mayo, las condiciones suelen ser especialmente favorables gracias a la claridad del agua y al clima templado. En este período también se practican modalidades como la pesca con señuelos artificiales y la pesca con mosca, que atraen a deportistas de distintos puntos del país.

La riqueza ictícola del lugar permite que tanto pescadores principiantes como experimentados encuentren oportunidades para disfrutar de jornadas exitosas en un entorno natural privilegiado.

Pescadores de todo el país llegan hasta este destino bonaerense atraídos por la posibilidad de capturar ejemplares de gran tamaño. Foto: pescaargentina.com.

Qué otros atractivos que ofrece este destino de la Costa Atlántica

Más allá de la pesca, Mar Chiquita es uno de los espacios naturales más valiosos de la provincia de Buenos Aires. Su ecosistema alberga cientos de especies de aves residentes y migratorias que encuentran refugio en el microclima generado por la laguna.

La reserva de biosfera es un punto de referencia para los amantes del avistaje de fauna, la fotografía de naturaleza y el ecoturismo. Garzas, flamencos, cisnes de cuello negro y numerosas especies migratorias forman parte del paisaje habitual.

La albufera de Mar Chiquita es uno de los ecosistemas más singulares de Argentina y un refugio para cientos de especies de aves. Foto X.

Los visitantes también pueden recorrer senderos interpretativos, caminar entre médanos, disfrutar de las playas cercanas o degustar la gastronomía local. Entre los platos más tradicionales sobresale el lenguado al roquefort, una preparación emblemática de los restaurantes de la zona que aprovecha el pescado fresco obtenido por los pescadores locales.

La combinación de naturaleza, tranquilidad, biodiversidad y actividades al aire libre convierte a Mar Chiquita en uno de los secretos mejor guardados de la Costa Atlántica. Un destino que demuestra que, a pocos kilómetros de Buenos Aires, todavía existen rincones capaces de sorprender tanto a aventureros como a quienes simplemente buscan desconectarse de la rutina.