Municipalidad de Chascomús

Chascomús celebrará este sábado 30 de mayo un nuevo aniversario de su fundación con una agenda cargada de actividades culturales y comunitarias, que tendrá como eje la participación de más de 160 artistas locales y se desarrollará en la plaza Independencia y sus alrededores. La fecha recuerda la creación del Fuerte San Juan Bautista, origen histórico de la ciudad.

La jornada comenzará a las 14 horas con el acto protocolar, en el mismo espacio emblemático donde se levantó el fuerte fundacional. A partir de allí, el centro de la ciudad se transformará en un escenario abierto con múltiples intervenciones artísticas pensadas para todas las edades.

La propuesta incluye un amplio abanico de disciplinas: habrá presentaciones de música en vivo, danza, teatro, coros y espectáculos folklóricos, con la participación de agrupaciones solistas que forman parte de la escena cultural local. La idea es que cada rincón del entorno de la plaza tenga una identidad propia a través de las distintas puestas escénicas.

Laguna de Chascomús, Buenos Aires. Foto: Wikipedia.

En los días previos, el municipio avanzó en la coordinación con los protagonistas. Durante un encuentro organizativo, representantes de colectivos artísticos y culturales definieron detalles de las presentaciones y la dinámica general de la jornada.

Entre los espacios y referentes culturales que formarán parte de la celebración figuran agrupaciones como Laguna y Cielo, Sencillito y de Alpargatas, Che Pampa y Rancho Aparte, junto a propuestas de danza, circo y música impulsadas por instituciones y escuelas artísticas de la ciudad.

También dirán presente organismos culturales emblemáticos como la Banda Municipal de Música, la Orquesta Escuela, la Cantoría Municipal y la Filarmónica Chascomús, consolidando una grilla que apuesta a mostrar la diversidad de expresiones locales.

La convocatoria no se limita solo a artistas. La celebración sumará la participación de instituciones intermedias, colectividades de inmigrantes y comunidades educativas, que aportarán su impronta en una jornada que busca reflejar la identidad chascomunense.

Una celebración con fuerte identidad local

Desde el municipio destacaron la importancia del evento como instancia de encuentro social. La directora de Comunicación, Pamela Abarca, remarcó que el aniversario es una oportunidad para “reconectarse con la historia y fortalecer el sentido de pertenencia”, al tiempo que valoró el rol del espacio público como punto de reunión.

Durante la organización, también se puso en relieve el nivel de respuesta de la comunidad artística. Autoridades locales agradecieron la rápida adhesión de músicos, bailarines, actores y colectivos culturales que se sumaron a la propuesta.

La plaza Independencia, epicentro de las actividades

La elección de la plaza Independencia no es casual: se trata de un lugar central en la historia de Chascomús, vinculado directamente a su fundación. Allí se concentrarán las actividades principales, aunque también se prevén intervenciones en edificios patrimoniales cercanos.

Laguna de Chascomús, Buenos Aires. Foto: Wikipedia.

El festejo busca consolidarse como una celebración abierta, participativa y representativa de la identidad local, en la que convivan memoria histórica y la producción cultural contemporánea. Con una grilla diversa y presencia de artistas de la ciudad, el aniversario se proyecta como uno de los eventos más convocantes del calendario local.