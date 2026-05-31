Expo AgroActiva 2026: días, horarios y cronograma completo del evento de campo. Foto: Amérian Hoteles

La cuenta regresiva ya comenzó para que vuelva una de las exposiciones agroindustriales más importantes del país. Del miércoles 3 al sábado 6 de junio, AgroActiva 2026 abrirá sus puertas en Armstrong (Santa Fe), con una edición que promete superar todos los récords y reafirmar su lugar como el gran punto de encuentro del campo argentino.

Bajo el lema institucional “Una muestra de lo que somos”, la histórica feria a cielo abierto volverá a convertirse en una verdadera “ciudad del agro”, con más de un millón de metros cuadrados destinados a tecnología, innovación, maquinarias y negocios vinculados al sector productivo.

AgroActiva 2026 reunirá a más de 700 expositores y líderes del sector agroindustrial

El tradicional predio ubicado en Armstrong, reconocido por sus calles bautizadas con nombres de provincias argentinas, recibirá a más de 700 expositores de todo el país. Empresas líderes de maquinaria agrícola, insumos, agrotecnología y servicios ya ultiman detalles para desplegar sus novedades ante miles de empresarios, productores y visitantes.

La organización prevé una convocatoria cercana a las 270.000 personas durante las cuatro jornadas, una cifra que confirma la magnitud que alcanzó AgroActiva en los últimos años y su fuerte impacto económico, social y turístico en toda la región.

El tradicional predio santafecino ubicado en Armstrong recibirá a más de 700 expositores de todo el país. Foto: Amérian Hoteles

Además de las tradicionales exhibiciones dinámicas y rondas de negocios, la edición 2026 buscará consolidar el perfil federal de la muestra, reuniendo a representantes de distintas provincias y actores clave de toda la cadena agroindustrial.

Con el campo como motor productivo y símbolo de identidad para amplias regiones del país, AgroActiva volverá a posicionarse como mucho más que una exposición: será el escenario donde se reflejan los desafíos y las oportunidades del agro argentino.

El cronograma oficial de expo AgroActiva 2026: días, horarios y actividades más destacadas

Miércoles 3 de junio: el protagonismo de la mujer rural

09:45 horas : panel sobre la nueva generación del agro, tecnología, sustentabilidad y liderazgo femenino con especialistas de Campolimpio y Tekron (AgroActiva Arena).

10:30 horas : disertación sobre liderazgo femenino desde el interior santafesino con la participación de Gisela Scaglia y Pilu Giraudo (AgroActiva Arena).

12:00 horas : inicio de la jura de clasificación de bovinos de la raza Angus en el sector de Ganadería.

14:15 horas: debate institucional sobre el impacto de las mujeres al frente de las entidades agropecuarias con Rosy Nardi, Pilu Giraudo y Andrea Sarnari.

Jueves 4 de junio: acto oficial e innovación tecnológica

09:30 horas: comienzo de las juras ganaderas bajo el marco del consagrado “Día Hereford” en las pistas centrales.

10:30 horas (Pórtico de ingreso) : se llevará a cabo el acto inaugural oficial de la AgroActiva 2026 con la presencia de autoridades nacionales y provinciales.

11:15 horas : conferencia económica de coyuntura en crisis a cargo de los analistas Salvador Di Stefano y Carlos Etchepare (AgroActiva Arena).

15:00 horas: debate técnico sobre “El agro que viene: Inteligencia Artificial, innovación y oportunidades” coordinado por Aapresid y CREA.

AgroActiva volverá a posicionarse como mucho más que una simple exposición de campo en Amstrong, Santa Fe. Foto: Sembrando Noticias

Viernes 5 de junio: inteligencia Artificial y lanzamientos globales

09:30 horas : apertura oficial del bloque tecnológico “HackActiva” en el sector AgroActiva Vuela.

11:15 horas : conferencia especial sobre “Innovando en el agro con IA generativa” dictada por el tecnólogo Santiago Siri (AgroActiva Arena).

11:00 horas : remate presencial de Holando a cargo de la Cooperativa Guillermo Lehmann en la pista ganadera principal.

12:00 horas: panel institucional por los 20 años del IPCVA como herramienta estratégica para la cadena de ganados y carnes.

Sábado 6 de junio: rentabilidad familiar y finanzas

09:30 horas : inicio de la jornada técnica, institucional y productiva vinculada al sector avícola en el Stand de Dimarbo.

10:00 horas : charla técnica “Menos impuestos, más rentabilidad” con la disertación de Mariano González (AgroActiva Arena).

12:00 horas: panel de finanzas alternativas enfocado en inversiones y Bitcoin como opción para productores agropecuarios.

Cómo llegar a la Expo AgroActiva 2026 desde Buenos Aires

En auto

Es la forma más rápida y cómoda. El recorrido es de entre 390 y 430 km, según el trayecto, y demora aproximadamente entre 4 y 5 horas. La ruta más usada es:

Salir por Acceso Oeste o General Paz

Tomar la Autopista/Ruta Nacional 9 hacia Rosario–Córdoba

Seguir hasta Armstrong

En micro

Desde la Terminal de Retiro salen servicios directos hacia Armstrong. Empresas como Chevallier, General Urquiza y Sierras de Córdoba suelen cubrir el trayecto. El viaje tarda alrededor de 5:30 a 6 horas.

En tren

Por otro lado, también existe la opción del tren de larga distancia Retiro–Córdoba, que vuelve a parar en Armstrong desde 2023. El viaje es bastante más largo (cerca de 10 horas), pero suele ser la alternativa más económica.