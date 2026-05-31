El Tren de las Nubes atraviesa algunos de los paisajes más extremos de la puna salteña a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Foto: Ingeniería Ferroviaria.

En medio de los paisajes imponentes de la puna salteña, el Tren de las Nubes continúa siendo una de las experiencias turísticas más sorprendentes del país. El histórico recorrido ferroviario atraviesa montañas, quebradas y extensiones áridas a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, convirtiéndolo en uno de los escenarios naturales más extremos de Sudamérica.

Con el paso del tiempo, el emblemático servicio dejó de funcionar únicamente como un medio de transporte regional para convertirse en un atractivo turístico reconocido a nivel internacional. Cada año, miles de viajeros llegan a la provincia de Salta para vivir la experiencia de atravesar la Cordillera de los Andes a bordo de uno de los trenes más altos del mundo.

El histórico recorrido ferroviario culmina en el imponente viaducto La Polvorilla, una de las estructuras más emblemáticas del norte argentino. Foto: Ministerio del Interior.

Cuánto sale viajar en el Tren de las Nubes en 2026

Según las tarifas vigentes de mayo de 2026, el paquete completo Bus-Tren-Bus tiene un valor inicial de $196.000 para residentes argentinos y de $218.000 para turistas extranjeros.

También existen tarifas especiales para jubilados y menores de edad, mientras que los precios pueden variar según la temporada y la disponibilidad. Las entradas se reservan a través del sitio web oficial, al cual se accede haciendo clic en este enlace.

Tarifas 2026 para el Tren de las Nubes. Miles de turistas argentinos y extranjeros eligen cada año esta travesía para descubrir uno de los paisajes más impactantes de Sudamérica. Foto: trendelasnubes.saltaexcursiones.com.

El Tren de las Nubes, una obra ferroviaria histórica del norte argentino

La historia del Tren de las Nubes comenzó a fines del siglo XIX, cuando el Estado argentino impulsó la construcción de un corredor ferroviario que permitiera conectar el noroeste del país con Chile atravesando la Cordillera de los Andes.

El proyecto tomó forma definitiva en 1921 bajo la dirección del ingeniero estadounidense Richard Maury, quien diseñó un sistema ferroviario capaz de ascender pendientes pronunciadas sin utilizar cremalleras ni mecanismos especiales.

Para superar las dificultades geográficas, el trazado incorporó curvas, espirales y zigzags que permiten ganar altura progresivamente entre montañas y quebradas. La construcción demandó cerca de tres décadas de trabajo y se convirtió en una de las obras de ingeniería ferroviaria más importantes de América Latina.

La experiencia combina traslado terrestre y viaje en tren entre montañas, quebradas y extensiones áridas de la Cordillera de los Andes. Foto: NA

El punto más emblemático del recorrido es el Viaducto La Polvorilla, inaugurado en 1939. La estructura metálica tiene 224 metros de largo, alcanza una altura de 63 metros y está ubicada a 4.220 metros sobre el nivel del mar, en plena puna andina.

Cómo es la experiencia de viajar a más de 4.000 metros de altura

Actualmente, la excursión turística comienza en la ciudad de Salta, desde donde los pasajeros realizan un traslado terrestre hasta la localidad de San Antonio de los Cobres.

Desde allí parte el tramo ferroviario que atraviesa algunos de los paisajes más extremos y fascinantes del norte argentino. Durante el recorrido predominan los cerros rojizos, las formaciones rocosas, las extensiones desérticas y la vegetación escasa típica de la altura.

Construido hace más de 80 años, el Tren de las Nubes es considerado una de las mayores obras de ingeniería ferroviaria de América Latina. Foto: Instagram @trenalasnubesoficial

El tren avanza lentamente para permitir que los pasajeros disfruten del paisaje y de las vistas panorámicas de la puna. El silencio de la montaña, la inmensidad del entorno y la altura extrema convierten el trayecto en una experiencia única tanto para turistas nacionales como extranjeros.

Además del recorrido ferroviario, la excursión suele incluir desayuno, asistencia durante el viaje y tiempo libre para recorrer los alrededores del viaducto.