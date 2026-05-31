El pueblito escondido de la Costa Atlántica que cumple 50 años. Foto: Instagram @lacaletahostal

A tan solo 25 kilómetros de Mar del Plata, La Caleta se convirtió en uno de los rincones más serenos y elegidos de la Costa Atlántica. Este 27 de mayo, la localidad celebró sus 50 años marcada por un crecimiento sostenido tanto del turismo como de las construcciones frente al mar.

Ubicada entre Mar de Cobo y Santa Clara del Mar, dentro del partido bonaerense de Mar Chiquita, La Caleta conserva un perfil natural y relajado. Con menos de mil habitantes, se caracteriza por sus playas amplias, calles de tierra y un paisaje donde el bosque y el océano conviven casi sin intervención urbana.

En los últimos años, el destino comenzó a ganar popularidad entre turistas y también entre vecinos de Mar del Plata que buscan escapadas de fin de semana o terrenos para construir casas de descanso. El crecimiento de la zona se hizo especialmente visible durante la última década.

La Caleta, Mar Chiquita. Foto: Instagram @lacaletahostal

La localidad se encuentra sobre la Ruta Provincial 11 y muy cerca de Mar Chiquita, reconocida por tener la única albufera de Argentina, un ecosistema natural donde la laguna se conecta con el mar.

Por qué La Caleta es uno de los destinos más elegidos de la Costa Atlántica

Uno de los grandes atractivos de La Caleta es justamente su calma. Lejos del movimiento de otros balnearios masivos, el pueblo mantiene un ritmo pausado incluso en temporada alta. No hay grandes centros comerciales ni avenidas transitadas, y eso forma parte de su encanto.

Las playas suelen mantenerse despejadas y quienes visitan la zona destacan la tranquilidad, el poco ruido y la posibilidad de disfrutar del mar en un entorno mucho más relajado que el de otros destinos de la costa.

Además, los amaneceres y atardeceres frente al mar son otro de sus puntos fuertes. La ausencia de edificios altos permite disfrutar de un horizonte abierto y de vistas despejadas sobre la playa.

La Caleta, Mar Chiquita. Foto: NA.

Qué hacer en La Caleta: naturaleza, playa y tranquilidad

La propuesta turística está muy ligada al contacto con la naturaleza y las actividades al aire libre. Las caminatas por la costa, los paseos en bicicleta y los días de descanso frente al mar son algunos de los planes más elegidos por quienes llegan al lugar.

Uno de los sitios más visitados es el Arroyo de los Cueros, que desemboca en el mar y se volvió un clásico para familias y turistas durante el verano gracias a su paisaje natural.

También se destaca el Anfiteatro Municipal Pedro Alejandro, un espacio donde suelen realizarse funciones teatrales y espectáculos para toda la familia durante la temporada.

El entorno arbolado y las calles de tierra siguen siendo parte esencial de la identidad de La Caleta, que pese al crecimiento turístico conserva una esencia simple y descontracturada.

Qué hacer en La Caleta. Foto NA.

Dónde comer en La Caleta

En cuanto a la gastronomía, uno de los lugares más reconocidos es Peixe, un restaurante de estilo rústico que apuesta por una cocina casera basada en pescados frescos de la zona.

La oferta gastronómica se completa con De Olla y la parrilla El Potro. Entre los tres conforman la propuesta culinaria principal de un pueblo que todavía mantiene una escala pequeña y alejada del turismo masivo típico de otros puntos de la Costa Atlántica.