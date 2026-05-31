De origen ferroviario y espíritu barrial Foto: Instagram @martin_recorre

En la Ciudad de Buenos Aires hay barrios que lograron crecer sin perder del todo su esencia, y Villa Urquiza es uno de los casos más claros. Con una identidad atravesada por la vida barrial, la historia ferroviaria, la tradición religiosa y una marcada expansión urbana, este rincón de la Comuna 12 combina pasado y presente en un mismo paisaje. Hoy aparece como una de las zonas residenciales más buscadas de la Capital, pero su historia comenzó mucho antes del auge inmobiliario y del desembarco del subte.

Ubicado en el noroeste porteño, Villa Urquiza forma parte de la Comuna 12 junto con Saavedra, Coghlan y Villa Pueyrredón. Sus límites oficiales incluyen arterias como Avenida de los Constituyentes, La Pampa, Monroe, Congreso, Galván y sectores atravesados por las vías del Ferrocarril Mitre, una trama que explica buena parte de su conectividad actual y de su desarrollo histórico.

Por qué Villa Urquiza primero se llamó Villa Catalinas

Aunque hoy tenga un nombre asociado a una figura central de la historia argentina, el barrio no nació como Villa Urquiza. Su fundación oficial data del 2 de octubre de 1887, cuando fue trazado bajo el nombre de Villa Catalinas, en relación con la empresa Muelle de las Catalinas, que necesitaba tierra para rellenar una zona baja ubicada en el área de Paseo de Julio, actual Avenida Leandro N. Alem, y Paraguay. Una vez terminada esa tarea, los terrenos comenzaron a venderse y así tomó forma el nuevo núcleo urbano.

Villa Urquiza combina historia, fe y crecimiento urbano Foto: Instagram @martin_recorre

Esa primera etapa del barrio estuvo marcada por un paisaje de quintas, loteos y caminos alejados del centro porteño. Dos años después de la fundación, el 13 de abril de 1889, se habilitó la estación Las Catalinas del ferrocarril, una pieza clave para la comunicación del naciente poblado con el resto de la ciudad. Cerca de esa traza también surgieron pequeños núcleos como Villa Modelo, ubicada en el área comprendida por las actuales Bucarelli, La Pampa, Triunvirato y Olazábal.

El origen del nombre de Villa Urquiza y el pedido de los vecinos

El nombre actual llegó más de una década después. El 16 de octubre de 1901, con motivo del centenario del nacimiento de Justo José de Urquiza, el barrio adoptó oficialmente esa denominación por impulso de sus propios pobladores. La elección no fue casual: además del peso político e histórico del general entrerriano, en la zona había una fuerte presencia de vecinos vinculados con Entre Ríos, lo que reforzó la decisión simbólica de homenajearlo.

Con ese cambio, el barrio dejó atrás su nombre original, ligado a una empresa y a una etapa fundacional, y empezó a consolidar una identidad propia dentro de la expansión de Buenos Aires. Desde entonces, Villa Urquiza quedó asociada no solo a una localización geográfica, sino también a una memoria histórica construida por sus habitantes.

El Santuario Jesús Misericordioso, otro emblema de la fe en Villa Urquiza

La dimensión espiritual de Villa Urquiza también tiene uno de sus puntos más fuertes en el Santuario Jesús Misericordioso, ubicado en Dr. Pedro Ignacio Rivera 4591, cerca de la esquina con Miller. Hoy es uno de los espacios religiosos más reconocidos del barrio y un centro de peregrinación importante dentro de la Ciudad.

Su origen estuvo en un antiguo espacio de oración conocido como “Oratorio de Betania del Sagrado Corazón”, creado para descentralizar parte de la actividad pastoral de la zona ante el crecimiento del barrio. La piedra fundamental del templo actual fue bendecida en 1976, el edificio fue inaugurado en 1985 y en 1992 fue declarado oficialmente Santuario, consolidándose como el primer espacio del país dedicado a Jesús Misericordioso.

Santuario de Jesús Misericordioso Foto: Misas argentinas

Además de su valor religioso, el templo se distingue por su arquitectura moderna, con un diseño en forma de cruz latina, techo transparente y vitrales que reflejan el Vía Crucis. En su altar se destaca la imagen de Jesús Misericordioso y la referencia a Santa Faustina Kowalska, figura central de la devoción a la Divina Misericordia.

Ferrocarril, subte y avenidas clave: cómo creció el barrio

La historia de Villa Urquiza no puede entenderse sin su relación con el tren. La antigua estación Las Catalinas, luego llamada General Urquiza, fue decisiva para poblar la zona y conectarla con otros sectores de Buenos Aires. Con el paso del tiempo, esa lógica de conectividad se profundizó y tuvo un hito moderno el 26 de julio de 2013, cuando fue inaugurada la estación Juan Manuel de Rosas de la línea B, que extendió el subte hasta el barrio y fortaleció la combinación con el Ferrocarril Mitre.

Ese avance consolidó el rol de ejes como Avenida Triunvirato, Monroe, Olazábal, Roosevelt y Congreso, hoy fundamentales para la circulación, el comercio y la vida cotidiana barrial. La conexión directa con el subte y el tren explica buena parte del perfil actual de Villa Urquiza como zona residencial atractiva para familias, jóvenes profesionales e inversores.

Plaza Marcos Sastre y Centro Cultural 25 de Mayo: dos hitos históricos

Entre los espacios que mejor resumen la identidad de Villa Urquiza aparece la Plaza Marcos Sastre, ubicada entre Monroe, Miller y Valdenegro. En ese predio funcionó un cementerio desde 1875 hasta su clausura en 1898, y con el tiempo el lugar fue transformado en plaza pública, pasando de ser una antigua necrópolis a convertirse en un espacio de encuentro vecinal.

Villa Urquiza no pierde la identidad que la distingue desde fines del siglo XIX Foto: Instagram @martin_recorre

Otro símbolo barrial es el Centro Cultural 25 de Mayo, sobre Avenida Triunvirato 4444. El edificio comenzó a construirse por iniciativa de comerciantes de la zona y fue inaugurado como Cine Teatro el 25 de mayo de 1929. Por allí pasaron artistas como Carlos Gardel y Libertad Lamarque, cerró en 1982 y reabrió en 2008 luego de una puesta en valor que lo devolvió al circuito cultural porteño.

De barrio de casas bajas a zona residencial en expansión

El presente de Villa Urquiza muestra una transformación evidente. De barrio tradicional de casas bajas, clubes, parroquias y calles arboladas, pasó a convertirse en una de las áreas con mayor dinamismo inmobiliario de la ciudad. En especial, el eje de Triunvirato, el entorno de Olazábal, el boulevard Mendoza y el corredor Donado-Holmberg se consolidaron como focos de nuevos desarrollos, oferta gastronómica y vida urbana renovada.

Según un relevamiento reciente del mercado, la oferta de departamentos a estrenar en el barrio mostró una fuerte expansión interanual y el valor del metro cuadrado también registró subas, un dato que confirma el nuevo atractivo de la zona para vivir e invertir. Ese crecimiento, de todos modos, convive con una identidad barrial que todavía resiste en sus plazas, sus instituciones, sus templos y sus comercios históricos.

En esa mezcla está la clave de Villa Urquiza. Porque su historia no quedó congelada en el pasado ni fue borrada por el avance de la ciudad. Al contrario: se fue superponiendo en capas. Donde antes hubo loteos, una estación llamada Las Catalinas y los primeros templos del barrio, hoy conviven el subte, los nuevos edificios, la vida cultural y una fuerte red de espacios de fe. Por eso, más que un barrio en crecimiento, Villa Urquiza es un territorio donde la memoria todavía forma parte del paisaje.