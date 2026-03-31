Al Ándalus, el hotel de lujo sobre rieles que recorre Andalucía. Foto: trenlujoalandalus.com

El tren Al Ándalus vuelve a ponerse en marcha y reafirma su lugar como una de las experiencias ferroviarias más exclusivas de España. Con 450 metros de longitud, este hotel sobre rieles (considerado el tren turístico más largo del país) recrea el glamour de los grandes viajes de principios del siglo XX y propone recorrer Andalucía y el centro de la península con todas las comodidades de un alojamiento de lujo.

El hotel de lujo sobre rieles que recorre Andalucía recrea el glamour de los grandes viajes de principios del siglo XX. Foto: trenlujoalandalus.com

Impulsado por la empresa ferroviaria española Renfe con motivo del 40º aniversario del servicio, el Al-Ándalus se posiciona como una propuesta premium para descubrir algunos de los destinos más emblemáticos del país desde una perspectiva distinta: viajar sin prisa, con gastronomía de alto nivel, excursiones organizadas y vagones históricos restaurados.

El tren Al Ándalus tiene 14 vagones de lujo y una exclusividad para solo 64 pasajeros

El convoy está compuesto por 14 vagones y admite hasta 64 pasajeros, lo que garantiza una experiencia íntima y exclusiva. A bordo hay siete coches cama, los restaurantes Alhambra y Gibralfaro, el coche bar Giralda, un coche cocina y el salón de juegos Medina Azahara.

El convoy está compuesto por 14 vagones y admite hasta 64 pasajeros, lo que garantiza una experiencia íntima y exclusiva. Foto: trenlujoalandalus.com

Parte de sus vagones salón fueron construidos en Francia en la década de 1920 y en su momento fueron utilizados por la monarquía británica en viajes por la Costa Azul, un detalle que suma historia y sofisticación al recorrido.

El itinerario y trayecto del lujoso tren Al Ándalus de España

El viaje completo dura siete días y seis noches y conecta Madrid y Sevilla, con salidas programadas en abril. Las fechas confirmadas incluyen 12 y 26 de abril en la ruta Madrid-Sevilla, y 5 y 19 de abril en el itinerario inverso.

El viaje completo dura siete días y seis noches y conecta Madrid y Sevilla, con salidas programadas en abril. Foto: trenlujoalandalus.com

Durante el trayecto, el tren realiza paradas en ciudades como Aranjuez, Toledo, Alcázar de San Juan, Cáceres, Mérida, Jerez de la Frontera, Cádiz, Córdoba y Sevilla. En esta edición se incorporan escalas en Toledo y Alcázar de San Juan, ampliando el recorrido hacia el corazón de Castilla-La Mancha.

Un precio acorde a la exclusividad y los lujos del tren Al Ándalus

En Alcázar de San Juan, los pasajeros podrán explorar la esencia manchega con visitas a una quesería artesanal, una bodega local y una excursión a los emblemáticos molinos de viento de Campo de Criptana, asociados a la tradición cervantina.

La vida a bordo gira en torno a los salones comunes, donde se sirven desayunos, almuerzos y cenas elaborados por chefs especializados en cocina española tradicional. Por las noches, el ambiente se anima con música en vivo y espectáculos, que completan la experiencia de viaje.

La Habitación Gran Clase del tren Al Ándalus cuesta alrededor de 6.600 euros por persona en cabina doble. Foto: trenlujoalandalus.com

El precio refleja el carácter exclusivo del servicio. La Habitación Gran Clase cuesta alrededor de 6.600 euros por persona en cabina doble, mientras que la Suite Deluxe alcanza los 7.900 euros. Ambas opciones incluyen alojamiento, todas las comidas y bebidas, excursiones guiadas y traslados.

De cara al futuro, Renfe ya abrió las reservas para la temporada 2026, que se concentrará en primavera y otoño, los momentos del año en los que el recorrido muestra su mejor cara.