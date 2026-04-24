El pueblito bonaerense ideal para comer locro el 1° de mayo:

El mejor pueblito para comer locro Foto: Foto generada con IA Canal 26

Si hay una fecha en la que el locro se convierte en protagonista absoluto, esa es el 1° de mayo. Y si existe un lugar donde este plato criollo se vive como un ritual colectivo, ese lugar es Uribelarrea, un encantador pueblito bonaerense que combina gastronomía, identidad rural y fiestas populares que seducen tanto a vecinos como a turistas. Tranquilo, pintoresco y con alma de pueblo, se posiciona como uno de los destinos más buscados para una escapada corta con sabor bien argentino.

Uribelarrea, el pueblo donde el locro es una ceremonia

Ubicado en el partido de Cañuelas, Uribelarrea parece detenido en el tiempo. Sus calles de tierra, casas bajas y almacenes históricos crean el escenario perfecto para celebrar fechas patrias y populares. Cada Día del Trabajador, el pueblo se transforma en una verdadera fiesta gastronómica: ollas gigantes, mesas largas, humo de leña y el inconfundible aroma del locro casero invadiendo el aire.

Aquí, el locro no es una moda ni un plato gourmet: es costumbre heredada, receta pasada de generación en generación, y orgullo local.

¿Por qué Uribelarrea es perfecto para comer locro el 1° de mayo?

Hay muchas razones por las cuales este pueblito se volvió un clásico para esta fecha:

Recetas tradicionales : locros bien criollos, con maíz blanco, porotos, zapallo, chorizo colorado y largas horas de cocción.

Cocción a leña : buena parte de los puestos y restaurantes respetan el método tradicional, clave para lograr un sabor profundo.

Ambiente festivo : música folklórica, ferias de emprendedores, artesanos y familias enteras celebrando.

Opciones para todos: desde bodegones históricos hasta clubes de pueblo que cocinan para recaudar fondos.

El resultado es una experiencia completa que va mucho más allá del plato.

Dónde comer el mejor locro en Uribelarrea

Durante el 1° de mayo, casi todo el pueblo participa. Algunos imperdibles:

Clubes y sociedades de fomento , donde el locro se hace en grandes cantidades y suele venderse por porción.

Restaurantes tradicionales , que suman empanadas, vino tinto y postres caseros.

Puestos al aire libre, ideales para comer de pie o llevar.

Consejo clave: llegar temprano. El locro en Uribelarrea se agota rápido y nadie quiere quedarse sin su plato.

Qué más hacer durante la escapada

Elegir Uribelarrea para el 1° de mayo no es solo una decisión gastronómica. El pueblo invita a quedarse, caminar y desconectar:

Pasear por su plaza principal , corazón social del pueblo.

Visitar antiguos almacenes de ramos generales .

Conocer la estación de tren , uno de sus íconos más fotografiados.

Comprar productos regionales: quesos, salames y dulces artesanales.

Todo se hace a un ritmo calmo, ideal para bajar un cambio.

Cómo llegar a Uribelarrea

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el acceso es simple:

En auto : aproximadamente 1 hora por la Ruta 205.

En transporte público: tren hasta Cañuelas y luego colectivo o remis.

Esto lo convierte en una escapada perfecta por el día, sin necesidad de grandes traslados ni planificación compleja.

Una tradición que se renueva cada año

En tiempos donde todo parece acelerado, Uribelarrea ofrece algo cada vez más valorado: tradición viva. Comer locro el 1° de mayo en este pueblito bonaerense es reconectar con las raíces, compartir mesa con desconocidos que se sienten amigos y celebrar el trabajo desde la cultura popular.

Si buscás un destino auténtico, con locro bien hecho, ambiente familiar y espíritu criollo, Uribelarrea no falla. Y una vez que lo visitás en esta fecha, es muy probable que se convierta en un ritual anual.