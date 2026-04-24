Bodegón en Buenos Aires Foto: Foto generada con IA Canal 26

En un contexto donde salir a comer en Buenos Aires puede costar lo mismo que una compra mensual, todavía existe un restaurante donde comer pastas caseras, abundantes y a precios que parecen de otra década. No es nuevo, no es trendy y tampoco necesita influencers: es un clásico porteño que sigue llenándose todos los días gracias a una fórmula imbatible.

Hablamos de Pippo, el bodegón histórico que hoy es considerado el lugar más barato para comer pastas en la Ciudad de Buenos Aires, incluso en 2026.

Pippo: el bodegón donde la pasta sigue siendo barata de verdad

Fundado en 1936, Pippo lleva casi 90 años sirviendo platos italianos sin vueltas, con manteles de papel, mozos de oficio y porciones XL. En tiempos donde un plato promedio de pasta supera fácilmente los $10.000 en CABA, este restaurante sigue ofreciendo precios muy por debajo del promedio, convirtiéndose en una referencia obligada para quienes buscan comer bien y gastar poco.

Vermicelli en Pippo Foto: Propia

Su especialidad absoluta son las pastas secas y frescas con salsas clásicas, realizadas de forma casera y servidas en cantidades que tranquilamente se pueden compartir.

Precios actualizados: cuánto cuesta comer pastas en Pippo

Según la carta vigente y relevamientos gastronómicos recientes, estos son algunos de los precios más bajos de Buenos Aires para pastas, incluso ajustados a la inflación actual:

Vermicelli o tallarines al huevo: desde $3.600

Fucciles al huevo: $3.600

Ravioles de pollo y verdura: $4.700

Ñoquis de papa: $4.900

Ñoquis tricolores: $5.200

Sorrentinos de jamón y muzzarella: $6.800

Lasaña de carne: $7.300

Las salsas se pagan aparte, pero también mantienen valores accesibles:

Fileto: $1.500

Tuco con carne: $1.800

Pesto: $1.600

Bolognesa: $2.200

Cuatro quesos: $2.700

Con esta combinación, se puede comer un plato grande de pasta con salsa por menos de lo que cuesta un café con medialunas en zonas turísticas, algo prácticamente inexistente hoy en CABA.

Dónde queda Pippo y por qué siempre hay fila

Pippo está ubicado en una zona estratégica del centro porteño, ideal tanto para turistas como para locales:

Dirección: Paraná 356, Microcentro, Ciudad de Buenos Aires. A metros del subte B (Callao) y rodeado de teatros y oficinas.

Bodegón Pippo Foto: Instagram @pippoparana

Abre de martes a domingo de 12 a 24 hs, y un consejo clave es ir con tiempo, ya que suele haber fila, especialmente al mediodía y por la noche.

Por qué Pippo sigue siendo el más barato

Lo que diferencia a Pippo de otros bodegones no es solo el precio. La clave está en:

Producción propia y sin “gourmetización”

Carta simple y eficiente

Porciones pensadas para compartir

Recetas clásicas sin fusiones ni reinterpretaciones

Alta rotación diaria, lo que mantiene precios competitivos

Por eso, medios especializados y rankings gastronómicos lo siguen destacando como el bodegón más barato del centro porteño para comer pastas.

¿Es realmente el más barato de Buenos Aires?

Comparado con otros clásicos como Albamonte o cantinas de barrio, Pippo sigue liderando en precio final por plato, especialmente en pastas simples, donde la diferencia puede ser de 30 % a 50 % menos.