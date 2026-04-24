Una escapada escondida para pasear en familia Foto: Foto generada con IA Canal 26

A poco más de una hora y media de la Ciudad de Buenos Aires existe un pueblo rural que parece detenido en el tiempo, donde el silencio se mezcla con el perfume de los eucaliptos, los caminos de tierra y una propuesta gastronómica que se volvió furor: menú libre de campo, abundante y sin apuros, en un entorno que invita a quedarse todo el día.

Se trata de Villa Ruiz, una joya escondida del partido de San Andrés de Giles, ideal para quienes buscan una escapada auténtica, lejos del turismo masivo y con ese encanto simple que solo los pueblos bonaerenses saben ofrecer.

Villa Ruiz: tradición, tranquilidad y sabor casero

Villa Ruiz nació alrededor del ferrocarril y hoy conserva ese aire rural que enamora apenas se llega. Calles tranquilas, casas bajas, gallinas cruzando el camino y vecinos que todavía se saludan por el nombre. No hay apuro, no hay bocinas ni multitudes: acá el tiempo se vive de otra forma.

Villa Ruiz, un pueblito bonaerense con encanto. Foto: NA / La Posta del Camino Real

Pero en los últimos años, este pequeño pueblo ganó protagonismo gracias a sus restaurantes de campo con menú libre, una propuesta que combina gastronomía criolla, productos caseros y atención cálida, como si uno fuera parte de la familia.

Menú libre de campo: una experiencia que va mucho más allá de comer

Quienes llegan a Villa Ruiz lo hacen, en gran parte, por su oferta gastronómica libre, ideal para ir en pareja, con amigos o en familia. La experiencia comienza apenas uno se sienta a la mesa:

Picadas artesanales con fiambres, quesos y pan casero

Empanadas fritas y al horno, jugosas y recién hechas

Pastas caseras, guisos y carnes al horno de barro

Asado tradicional, vacío, pollo y chorizos

Postres clásicos como flan con dulce de leche, budín de pan o pastelitos

Todo servidos sin límite, con ese espíritu de campo que prioriza la abundancia y el disfrute sin reloj.

Muchos restaurantes ofrecen mesas al aire libre, bajo árboles centenarios, con vista a amplios parques verdes donde los chicos pueden jugar y los adultos relajarse.

El plan perfecto para un domingo distinto

Villa Ruiz es ideal para quienes buscan una escapada de día entero. El plan suele ser simple, pero perfecto:

Llegar al mediodía, disfrutar de un menú libre sin apuros, caminar por el pueblo, sacar fotos en la antigua estación de tren, sentarse a tomar mate bajo la sombra y dejar que la tarde pase sola.

Villa Ruiz, un pueblito bonaerense con encanto. Foto: NA / La Posta del Camino Real

¿Por qué Villa Ruiz conquista a quienes lo visitan?

No está saturado de turismo

Mantiene su identidad de pueblo rural auténtico

Ofrece propuestas gastronómicas abundantes y caseras

Es accesible desde CABA y el Gran Buenos Aires

Ideal para desconectar del ruido urbano

A diferencia de otros destinos ya populares, Villa Ruiz todavía conserva esa sensación de “lugar descubierto”, algo cada vez más difícil de encontrar.

Cómo llegar a Villa Ruiz

Villa Ruiz se encuentra a poco más de 120 km de la Ciudad de Buenos Aires. Se puede llegar en auto por la Ruta Nacional 7 y luego tomar accesos locales bien señalizados. El viaje es simple y pintoresco, ideal para empezar a respirar aire de campo desde el primer kilómetro.

Un secreto rural que vale la pena conocer

Si estás buscando un pueblo de Buenos Aires con menú libre, ambiente de campo y alma tranquila, Villa Ruiz es una elección que no decepciona. No tiene grandes hoteles ni centros comerciales, y justamente ahí está su magia: comer bien, caminar sin rumbo y volver a casa con la energía renovada.

Un destino perfecto para quienes creen que los mejores planes no siempre están en los lugares más famosos, sino en esos pueblos que todavía saben enamorar en silencio.