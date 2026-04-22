El pintoresco pueblo con menos de 400 habitantes. Foto: Google Maps

Lejos del ritmo acelerado de la Ciudad de Buenos Aires, Tres Sargentos aparece como una opción ideal para quienes buscan silencio, historia y paisajes abiertos. Este pequeño pueblo bonaerense, con menos de 400 habitantes estables, queda a unos 170 kilómetros de la capital y conserva intacto el espíritu de las localidades nacidas al calor del ferrocarril.

Ubicado dentro del partido de Carmen de Areco, el pueblo combina vida rural con un creciente interés turístico. Durante los fines de semana, la llegada de visitantes suele duplicar su población, atraídos por la tranquilidad del lugar y por una oferta gastronómica que creció sin perder la identidad.

Un viaje al pasado: la histórica estación ferroviaria que cautiva a los visitantes

El corazón de Tres Sargentos es su estación de tren, uno de los edificios mejor conservados de la zona. La obra comenzó en 1907 y fue inaugurada oficialmente el 22 de enero de 1908, marcando el nacimiento formal del pueblo.

El pueblito bonaerense con una historia fascinante Foto: Carmen de Areco

La estación fue impulsada por la Compañía General de Ferrocarriles en la provincia de Buenos Aires, de capitales franceses, y más tarde pasó a formar parte del Ferrocarril General Belgrano. En su época de esplendor, por allí circulaban trenes de carga y de pasajeros que conectaban Buenos Aires con Rosario.

Hoy, el edificio funciona como un símbolo del pasado ferroviario y uno de los puntos más fotografiados por quienes llegan a conocer el pueblo. Su entorno invita a caminar sin apuro y a detenerse en cada detalle arquitectónico.

Paisajes de ensueño a solo 2 horas de CABA: qué ver en Tres Sargentos

Más allá de la estación, Tres Sargentos se recorre fácilmente a pie. Sus calles arboladas, las casas bajas y el paisaje pampeano generan una postal que remite a otra época, ideal para quienes buscan una escapada corta sin grandes planes.

El pintoresco pueblo con menos de 400 habitantes. Foto: Wikimedia Commons

Los alrededores ofrecen vistas abiertas del campo bonaerense, con caminos rurales perfectos para caminatas, paseos en bicicleta o simplemente para disfrutar del aire libre y del silencio que ya escasea cerca de la ciudad.

Historia y naturaleza: los principales atractivos de este rincón bonaerense

El origen del nombre del pueblo también forma parte de su identidad. Tres Sargentos recuerda a Gómez, Albarracín y Salazar, tres hombres que, a comienzos del siglo XIX, se destacaron por capturar a soldados realistas en la Posta de Tambo Nuevo, una acción que luego sería reconocida y homenajeada.

Esa mezcla de historia y entorno natural se complementa con propuestas gastronómicas que ganaron protagonismo en los últimos años. Restaurantes y parrillas reciben visitantes cada fin de semana, consolidando al pueblo como un destino elegido para el turismo rural.

Dónde queda Tres Sargentos y cómo llegar desde Buenos Aires

Tres Sargentos se encuentra a la altura del kilómetro 157 de la Ruta Nacional 7, en el noreste de la provincia de Buenos Aires. Desde CABA, el viaje en auto demanda alrededor de dos horas, dependiendo del tránsito.

La cercanía y el fácil acceso lo convierten en una alternativa atractiva para una escapada de un día o de fin de semana. Sin multitudes ni ruido, el pueblo ofrece una experiencia distinta, marcada por la calma, la historia y los paisajes abiertos del interior bonaerense.