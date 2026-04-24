Escapada al Delta: la isla con pileta climatizada, asado y naturaleza desde $30.000. Foto: Instagram / farodelta | Mejorada con IA para Canal26.com.

En un contexto donde las escapadas cortas ganan protagonismo, especialmente entre quienes buscan desconectarse del ritmo urbano sin recorrer largas distancias, el Delta del Paraná se consolida como una de las opciones más elegidas. En ese escenario, propuestas como Faro Delta ofrecen una experiencia integral que combina naturaleza, recreación y servicios accesibles.

Ubicado a pocos minutos de Tigre, este predio propone una alternativa distinta para pasar el día o un fin de semana. El acceso, exclusivamente por vía fluvial, marca el inicio de la experiencia: el traslado en lancha permite dejar atrás el ruido de la ciudad y anticipa un entorno de calma y contacto directo con la naturaleza.

Todo lo que incluye un día en Faro Delta. Foto: Instagram / farodelta.

Un entorno natural con servicios para todo el año

Una vez en la isla, el paisaje del Delta se impone con su vegetación característica, el silencio y el aire puro. En ese marco, el complejo ofrece una serie de comodidades que apuntan al descanso y al disfrute.

Entre los principales atractivos se destaca la pileta climatizada, disponible durante todo el año, lo que amplía las posibilidades de visita más allá de la temporada de verano. A esto se suman amplios espacios verdes, reposeras y áreas de sombra que invitan a relajarse.

Faro Delta: la escapada low cost cerca de Buenos Aires, una isla con actividades y pileta todo el año. Foto: Instagram / farodelta.

El predio también cuenta con parrillas, lo que convierte al clásico asado en una de las actividades centrales para grupos de amigos o familias. Además, los visitantes pueden realizar actividades como kayak, pesca recreativa o simplemente recorrer los alrededores.

Opciones accesibles y flexibles

Uno de los puntos fuertes de la propuesta es su accesibilidad económica. Faro Delta ofrece la posibilidad de pasar el día o alojarse en cabañas equipadas, con tarifas que comienzan en torno a los $30.000, dependiendo del tipo de servicio y la temporada.

Faro Delta: la escapada low cost cerca de Buenos Aires, una isla con actividades y pileta todo el año. Foto: Instagram / farodelta.

Asimismo, el lugar dispone de un restaurante con opciones variadas, aunque también permite a los visitantes llevar su propia comida, lo que amplía las alternativas y facilita la organización de la jornada.

El complejo también cuenta con promociones para grupos, lo que lo convierte en una opción atractiva para celebraciones, reuniones o escapadas compartidas.

Cómo llegar a Faro Delta desde CABA

Llegar a Faro Delta es bastante simple y forma parte de la experiencia, ya que el acceso final es por río. Desde Buenos Aires tenés varias opciones:

En transporte público:

Tomar el tren de la línea Línea Mitre (ramal Tigre) desde Retiro.

Bajar en la estación Estación Tigre.

Desde allí, dirigirse al puerto de Tigre, donde se coordina el traslado en lancha hacia el predio (generalmente incluido o indicado por el lugar).

En auto:

Salir desde CABA por la Autopista Panamericana (ramal Tigre).

Seguir hasta Tigre.

Dejar el auto en estacionamientos cercanos al puerto o punto de salida acordado.

Desde ahí, tomar la lancha que te lleva a la isla (unos minutos de viaje).

Tramo final:

El último tramo siempre es por agua: el acceso a la isla es exclusivamente en lancha privada, coordinada previamente con el complejo. Este viaje dura pocos minutos y ya te mete de lleno en el paisaje del Delta.

Reserva de biósfera del Delta del Paraná. Foto: Vakantio.

Antes de ir, conviene reservar y consultar horarios de traslado, ya que no funcionan como transporte público regular sino con coordinación previa. En total, el viaje desde Buenos Aires suele demorar entre 45 minutos y 1 hora, dependiendo del punto de partida.

La posibilidad de llegar en menos de una hora desde la ciudad de Buenos Aires y, al mismo tiempo, encontrarse con un entorno completamente distinto, posiciona a este tipo de destinos como una alternativa cada vez más valorada.

Para quienes buscan una pausa en medio de la rutina, el contacto con la naturaleza, el silencio y actividades simples como remar o compartir un asado pueden ser suficientes para recargar energías. Y todo, sin alejarse demasiado de casa.