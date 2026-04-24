Dónde comer en el Día del Pancho Foto: Foto generada con IA Canal 26

Cada 24 de abril se celebra el Día del Pancho, una fecha que reivindica a uno de los íconos más simples de la comida callejera porteña. Barato, rápido, personalizable y con ADN urbano, el pancho sigue resistiendo modas gastronómicas y regresos gourmet. En la Ciudad de Buenos Aires, hay paradas obligadas que lo elevaron a categoría de clásico.

Si estás buscando dónde comer un buen pancho en CABA, ya sea por nostalgia, antojo o celebración, estos tres lugares combinan historia, sabor y precios accesibles.

Pancho 46: el clásico eterno del Microcentro

Pancho 46, para muchos el mejor Foto: Instagram @alfajor_haedo

Hablar de panchos en Buenos Aires es, casi inevitablemente, hablar de Pancho 46. Ubicado a metros del Obelisco, este local es parte del paisaje gastronómico porteño desde hace décadas y se convirtió en parada obligada para oficinistas, turistas y trasnochados.

El menú es simple, pero efectivo: pancho clásico con salchicha alemana, pan suave y una barra de aderezos que permite personalizarlo al gusto de cada cliente. Mostaza, kétchup, mayonesa y salsas picantes forman parte del ritual.

Dirección: Av. 44, Av. Pres. Arturo Illia 1143

Precio estimado: desde $2.500

Ideal para: comer al paso, antes o después del teatro

Pancho 46 no compite por innovación, sino por constancia. Y esa es, justamente, su mayor virtud.

El Puesto del Pancho: espíritu callejero en la Costanera

Un clásico en la Costanera Foto: Instagram @elparador.cn

Para quienes prefieren el plan aire libre, El Puesto del Pancho es una de las opciones más elegidas en la Costanera Norte. Con estética de carrito clásico y vista abierta, este lugar recupera la esencia del pancho callejero: comer parado, rápido y sin vueltas.

Además del pancho tradicional, ofrece variantes con papas pay, cheddar y diferentes toppings, ideales para quienes buscan algo más contundente sin perder la esencia del plato.

Dirección: Av. Costanera Rafael Obligado, Costanera Norte

Precio estimado: desde $3.000

Ideal para: paseos de fin de semana, salida con amigas/os o plan post-río

En días templados, comer un pancho mirando el Río de la Plata sigue siendo uno de los placeres simples de Buenos Aires.

Cada 24 de abril se celebra el Día del Pancho, una fecha que reivindica a uno de los íconos más simples de la comida callejera porteña. Barato, rápido, personalizable y con ADN urbano, el pancho sigue resistiendo modas gastronómicas y regresos gourmet. En la Ciudad de Buenos Aires, hay paradas obligadas que lo elevaron a categoría de clásico.

Si estás buscando dónde comer un buen pancho en CABA, ya sea por nostalgia, antojo o celebración, estos tres lugares combinan historia, sabor y precios accesibles.

Manfred: pancho con impronta moderna

Hot Dog con Salchicha Alemana Foto: Instagram @manfred.dvt

El pancho también supo adaptarse a los nuevos tiempos, y Manfred es parte de esa evolución. Con una propuesta más actual, este local reinterpreta el clásico porteño sin alejarse de su espíritu popular.

Salchichas de calidad, panes cuidados y una selección de toppings y salsas que salen de lo tradicional forman parte de la experiencia. Es una opción pensada para quienes buscan un pancho distinto, pero fiel a la idea original: simple, rico y sin pretensiones.

Ubicación: Av. Francisco Beiró 4694, Villa Devoto

Precio estimado: desde $4.000

Ideal para: cena informal, salida nocturna o plan relajado

Manfred demuestra que el pancho puede actualizarse sin perder identidad ni dejar de ser accesible.

Un clásico que atraviesa generaciones

En una ciudad donde la gastronomía cambia todo el tiempo, el pancho mantiene su lugar. No distingue edades, bolsillos ni barrios. Ya sea en el Microcentro, la Costanera o Palermo, sigue siendo una opción confiable y celebrada.

Este Día del Pancho, Buenos Aires vuelve a rendirse ante un clásico que no necesita reinventarse para seguir vigente. A veces, el mejor plan es el más simple: un pan, una salchicha, y buena compañía.