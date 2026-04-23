Praia da Graçainha, Arraial do Cabo. Foto: Instagram @doisapaixonadosporai

Brasil es un país enorme que deslumbra con su infinita variedad de playas paradisíacas, llenas de vida marina. En los últimos años, un pequeño pueblo empezó a ganar el reconocimiento que merece gracias a sus aguas cristalinas y su arena blanca, que enamoran a todos los que lo visitan. En este lugar, además, se puede nadar con tortugas marinas y vivir una experiencia inolvidable.

Se trata de Arraial do Cabo, un destino que sorprende por la diversidad de sus playas, cada una con una identidad propia. Entre tantas opciones, hay una poco conocida que se lleva todas las miradas por un detalle único: la presencia constante de tortugas en el agua.

Praia da Graçainha, Arraial do Cabo. Foto: Instagram @arraialsunset

Aunque la playa más famosa del lugar es Praia do Pontal do Atalaia, de belleza impactante, existe otra alternativa más tranquila, a la que se puede llegar caminando y que se destaca por su riqueza marina y su encanto natural.

Dónde nadar con tortugas en Brasil: la playa escondida de Arraial do Cabo que pocos conocen

La Praia da Graçainha es una pequeña y escondida en Arraial do Cabo, ideal para hacer snorkel y avistar tortugas marinas. Se encuentra en el extremo derecho de Prainha, a la que se accede a través de una corta caminata de 5 a 10 minutos por un sendero entre rocas. Es un rincón tranquilo, con muy poca arena y aguas claras, perfecto para nadar y dejarse sorprender.

Praia da Graçainha, Arraial do Cabo. Foto: Instagram @casapraiadopontal

Lo que hace especial a este lugar es la cercanía con la vida marina. Las tortugas suelen nadar muy cerca de la orilla, por lo que no hace falta alejarse demasiado para verlas. Además, la transparencia del agua permite observar peces de colores y formaciones rocosas, lo que convierte la experiencia en algo único.

A diferencia de otras playas más concurridas de la zona, Graçainha mantiene un ambiente más relajado y natural. En el lugar no hay paradores, por lo que conviene llevar agua, protector solar y todo lo necesario para pasar unas horas. Justamente eso es parte de su encanto: un refugio más íntimo, ideal para quienes buscan desconectar y disfrutar de la naturaleza en estado puro.

Praia da Graçainha, Arraial do Cabo. Foto: Instagram @barbarayvlopes

Cómo llegar a Arraial do Cabo

Arraial do Cabo está a unos 160 kilómetros al este de Río de Janeiro y es uno de los destinos más elegidos para escapadas de playa. Se puede llegar en micro desde la Terminal de Autobuses Novo Rio, con servicios diarios que tardan entre 3 y 4 horas, o en auto particular, tomando la Ruta BR-101 y luego la RJ-124, en un viaje de aproximadamente dos horas y media, dependiendo del tránsito.

Cuándo conviene viajar a Arraial do Cabo

En Arraial do Cabo, el clima se mantiene agradable durante todo el año. Una de las mejores épocas para visitarlo es entre abril y mayo: sigue haciendo calor, pero ya no es temporada alta como de diciembre a marzo, por lo que hay menos gente y precios más accesibles.

Las ballenas llegaron a Arraial do Cabo. Video Instagram @arraial.do.cabo

Los meses de junio, julio y agosto también tienen un gran atractivo: es temporada de ballenas jorobadas (baleias jubarte), que migran desde la Antártida hacia las aguas más cálidas del litoral brasileño.