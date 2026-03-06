La montaña de 7 colores que estuvo oculta bajo el hielo durante siglos. Foto: Instagram @rom1_prd

El mundo alberga lugares asombrosos: desde mares repletos de colores hasta paisajes de naturaleza exuberante, todos con un encanto único. En ese contexto, hay una montaña que hipnotiza y cautiva por sus impresionantes tonalidades, que se despliegan sobre su superficie como un verdadero arcoíris.

Se trata de Vinicunca, también conocida como la Montaña de Siete Colores o Montaña Arcoíris. Esta impactante cumbre andina está ubicada a 5.036 metros sobre el nivel del mar, en la región de Cusco, Perú. Su fama mundial se debe a las franjas naturales de colores —rojos, verdes, amarillos y lavanda— que se formaron por la presencia de minerales en el suelo y el efecto de la oxidación a lo largo de miles de años.

Vinicunca, Perú. Foto: Instagram @rom1_prd

Aunque hoy es uno de los destinos más fotografiados del planeta, este paisaje permaneció oculto durante siglos bajo una capa de hielo. Recién alrededor de 2015, cuando el glaciar que la cubría comenzó a derretirse por cambios climáticos, su sorprendente paleta de colores quedó al descubierto y rápidamente llamó la atención de viajeros de todo el mundo.

Dónde queda la montaña de 7 colores y cómo llegar

La montaña arcoíris se encuentra a unos 100 kilómetros de la ciudad de Cusco, uno de los principales centros turísticos de Sudamérica. Desde allí parten excursiones que combinan trayectos en vehículo con caminatas por la cordillera de los Andes.

El recorrido suele comenzar de madrugada y dura varias horas. La última parte del trayecto se realiza caminando durante aproximadamente dos o tres horas, atravesando paisajes de altura donde se pueden observar alpacas, llamas y comunidades andinas que viven en la zona.

Vinicunca, Perú. Foto: Instagram @rom1_prd

Por qué Vinicunca tiene tantos colores

Las franjas que hacen famosa a la montaña no son pintura ni un fenómeno artificial. Se trata de sedimentos minerales acumulados durante millones de años, que con el tiempo quedaron expuestos por movimientos tectónicos y erosión.

Cada color tiene un origen distinto:

Rojo : presencia de óxidos de hierro.

Amarillo: minerales ricos en sulfuro.

Verde: compuestos de cobre y hierro.

Lavanda o violeta: mezclas de arcillas y carbonatos.

El contraste entre estos minerales genera el efecto visual que convierte a la montaña en un verdadero arcoíris natural en plena cordillera.

Vinicunca, Perú. Foto: Instagram @isacantosrm

Cuál es la mejor época para visitar la montaña arcoíris

La mejor temporada para visitar Vinicunca es entre mayo y septiembre, durante la estación seca de los Andes. En esos meses el cielo suele estar más despejado y los colores de la montaña se aprecian con mayor intensidad.

En cambio, durante la temporada de lluvias —entre noviembre y marzo— el camino puede volverse más complicado y la visibilidad suele reducirse.

Vinicunca, Perú. Foto: Instagram @rom1_prd

A pesar de la exigencia del recorrido y la altura, cada año miles de viajeros se animan a realizar la caminata para contemplar uno de los paisajes naturales más sorprendentes de Sudamérica, una postal que parece sacada de un sueño y que demuestra hasta dónde puede llegar la creatividad de la naturaleza.