Villa Ocampo, un lugar imperdible. Foto: Argentina.gob.ar

Con la llegada del verano, muchas familias y grupos de amigos optan por emprender largos viajes para disfrutar de unas merecidas vacaciones. Sin embargo, otros tantos eligen quedarse en la Ciudad de Buenos Aires y buscar alternativas cercanas para descansar y cortar con la rutina. Para ellos, una de las mejores escapadas posibles es una joya arquitectónica que alguna vez fue la residencia de Victoria Ocampo.

Se trata de Villa Ocampo, una emblemática casona ubicada en Béccar, partido de San Isidro, que hoy funciona como espacio cultural y refugio ideal para quienes buscan naturaleza, historia y tranquilidad sin alejarse demasiado del centro porteño.

Rodeada de un amplio parque arbolado y cargada de valor histórico, la propiedad invita a recorrer sus jardines, conocer su legado intelectual y disfrutar de actividades culturales en un entorno único. Por supuesto, una de las mejores propuestas del lugar pasa por su oferta gastronómica, que se convirtió en un verdadero imán para quienes buscan una merienda distinta, lejos del ruido urbano.

En un ambiente que combina elegancia, calma y tradición, el café de la residencia ofrece una selección cuidada de infusiones, pastelería artesanal y opciones clásicas que hacen de la visita una experiencia completa. Sentarse a merendar en sus galerías o en el jardín, rodeado de árboles centenarios y arquitectura histórica, transforma un simple plan de tarde en un paseo memorable, ideal para disfrutar en pareja, con amigos o en familia.

La importancia en la historia de Villa Ocampo

Levantada a fines del siglo XIX y reconocida como Monumento Histórico Nacional, Villa Ocampo atravesó distintas etapas hasta convertirse en un emblema de la vida cultural argentina. En 1973, Victoria Ocampo decidió donar la propiedad a la UNESCO, asegurando así la preservación y proyección internacional de un espacio profundamente ligado al pensamiento y las artes.

Entre sus paredes se gestaron reuniones inolvidables que reunieron a algunas de las figuras más influyentes de la literatura y la filosofía del siglo XX. Por allí pasaron nombres como Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, Pablo Neruda y Albert Camus, en encuentros que consolidaron a la casa como un punto de referencia intelectual de la región.

Este proyecto no solo protege un legado arquitectónico y simbólico de enorme valor, sino que además impulsa iniciativas vinculadas a la educación y al turismo cultural. En ese marco, San Isidro refuerza su perfil como polo cultural, promoviendo espacios históricos que mantienen un diálogo activo con el presente.

Cómo visitar Villa Ocampo

La residencia se puede visitar los viernes de 12:30 a 18:00, y los sábados, domingos y feriados de 10:00 a 19:00. Hay diversas maneras de poder recorrer la casa museo: