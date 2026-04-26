Fiesta de la Empanada Campera en Chascomús. Foto: ChatGPT.

La empanada campera es una variante de la empanada tradicional argentina, de carácter más rústico y casero, profundamente ligada a la cocina rural. Esta delicia tiene su propia celebración en un pueblo muy cercano a Buenos Aires: la Fiesta de la Empanada Campera, que se realiza en Chascomús. Es una propuesta ideal para amantes de la gastronomía y para quienes buscan un fin de semana distinto, con atardeceres dorados de fondo. A continuación, te contamos cómo llegar de la forma más fácil y económica.

Llega la Fiesta de la Empanada Campera. Foto: NA.

Chascomús: escapada clásica sobre la Ruta 2

Chascomús es uno de los destinos más elegidos para escapadas sobre la Ruta 2, reconocido por su extensa costanera y sus atardeceres únicos. Ubicado a una hora y media de Buenos Aires en auto, es ideal tanto para una visita de día como para un fin de semana en contacto con la naturaleza. La ciudad tiene alrededor de 45.000 habitantes, una oferta gastronómica variada y una laguna donde se pueden practicar deportes náuticos y pesca deportiva del pejerrey, entre otras especies.

Fundada en 1779, esta localidad bonaerense conserva un casco histórico muy bien preservado. Entre sus principales atractivos se destacan el Museo Pampeano, la Casa del Casco y la Capilla de los Negros, declarada monumento histórico nacional.

Los destinos con lagunas se vuelven una opción muy elegida. Foto Instagram @igbuenosaires

En un entorno natural abierto y accesible durante todo el año, Chascomús ofrece restaurantes frente a la laguna, parrillas tradicionales, cafés y espacios recreativos que invitan a recorrer la costanera caminando, en bicicleta o simplemente disfrutando del mate al aire libre.

Cuándo y dónde se celebra la Fiesta de la Empanada Campera

La Fiesta de la Empanada Campera 2026 se realizará el sábado 2 de mayo, de 12 a 19, en la Plaza Sarmiento de Chascomús, con entrada libre y gratuita. El evento estará a cargo de cooperadoras de escuelas rurales del distrito, responsables de la elaboración y venta de empanadas para recaudar fondos destinados al sostenimiento de los establecimientos educativos de los parajes de la zona.

La jornada incluirá espectáculos musicales en vivo durante toda la tarde y espacios pensados para compartir en familia al aire libre. Además, quienes asistan podrán llevar mate y reposera para disfrutar con mayor comodidad de una propuesta gastronómica típica del interior bonaerense.

El pueblito que celebra la Fiesta de la Empanada Campera. Foto: ChatGPT.

Más allá de su atractivo culinario, la celebración se destaca por su impronta solidaria y comunitaria, ya que busca fortalecer el vínculo entre el campo y la ciudad y, al mismo tiempo, impulsar el turismo local durante el otoño en un destino ubicado a unos 120 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

Cómo llegar a Chascomús en tren desde Buenos Aires

El punto de partida es la estación Plaza Constitución, desde donde salen los servicios de la línea Roca que conectan con Chascomús. Algunos trenes son directos (como los que continúan hacia Mar del Plata), mientras que otros requieren un trasbordo en Alejandro Korn.

El viaje dura aproximadamente 2 horas, dependiendo del servicio elegido. Durante el recorrido se atraviesan varias localidades del sur del conurbano y zonas rurales, lo que convierte al trayecto en parte de la experiencia.

Cómo llegar en tren a la Laguna de Chascomús Foto: Copilot IA

Los trenes funcionan todos los días, con salidas desde la madrugada hasta la noche, y el pasaje se paga con tarjeta SUBE. El tren es una de las opciones más económicas para llegar: el costo del pasaje suele ser bajo en comparación con micros o autos particulares, costando desde la Ciudad de Buenos Aires unos $1.120en abril de 2026, según el tarifario oficial del Gobierno.