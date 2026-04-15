Empanadas de Burgio Foto: Instagram Burgio

En Buenos Aires, la empanada no compite con las del norte argentino: construyó su propia identidad. Más urbana, menos especiada y profundamente ligada a pizzerías, bodegones y bares notables, la empanada porteña es parte del ADN cotidiano de la Ciudad. Este ranking reúne a los locales donde la empanada no es un agregado: es historia viva.

La historia de la empanada en Buenos Aires: de la pulpería al mostrador de pizzería

La empanada llegó a Buenos Aires junto con la colonia española, heredera directa de las empanadas árabes que ingresaron a la Península Ibérica durante la ocupación musulmana. En el Río de la Plata del siglo XVIII y XIX, se convirtió en comida práctica para pulperías, fondas y ventas al paso: nutritiva, portátil y rendidora.

A diferencia del norte argentino, donde la empanada se mantuvo como comida regional, ligada a celebraciones, en Buenos Aires evolucionó al ritmo de la ciudad, el puerto y las oleadas inmigratorias. La empanada porteña se adaptó al trabajo urbano, al obrero, al comerciante y al empleado que necesitaba comer rápido y seguir.

Con la llegada masiva de inmigrantes italianos a fines del siglo XIX y principios del XX, la empanada encontró un nuevo escenario: la pizzería. Allí cambió para siempre. Se volvió más simple en su condimentación, más pareja en su sabor y comenzó a convivir con la pizza, la fainá y el vermut. Nació así la empanada de pizzería, un subgénero propio de Buenos Aires.

Desde entonces, la empanada porteña se caracteriza por:

Carne picada o cortada simple

Condimento suave (nada de comino dominante ni ají extremo)

Versión al horno y, sobre todo, frita

Función clara: acompañar, abrir el apetito, completar el ritual

No grita regionalismo: susurra cotidianeidad. Y eso la vuelve histórica.

1. Pizzería Banchero (La Boca)

Banchero, un clásico que nació en La Boca Foto: Instagram @pizzeriabanchero

Av. Almirante Brown 1220

En Banchero, la empanada es parte del mismo relato que la fugazza con queso. Carne abundante, masa firme y una lógica bien portuaria. Acompañó durante décadas a trabajadores del puerto, carnavales y partidos de Boca. No es moderna: es fundacional.

2. Pin Pun (Almagro)

Pizzería Pin-Pun. Foto: @pinpuncorrientes

Av. Corrientes 3954

Las empanadas fritas de Pin Pun representan el espíritu más puro de la empanada porteña urbana: comer de pie, rápido y caliente. Fundada en 1927, mantiene una receta estable que convirtió a su empanada en una referencia sin marketing.

3. Casa Burgio (Belgrano)

Pizzería Burgio. Foto Instagram @burgiopizzeria

Av. Cabildo 2477

Burgio expresa la empanada potente de pizzería clásica: frita, sabrosa y sin sutilezas. Su versión de carne cortada a cuchillo conecta el pasado inmigrante con el presente barrial. Acá, la empanada no acompaña: forma parte del carácter del lugar.

El Fortín (Monte Castro)

El clásico del oeste Foto: Instagram @pizzeriaelfortin

Álvarez Jonte 5299

Empanada de barrio, de repetición constante. En El Fortín se entiende algo clave de la historia porteña: la empanada como comida cotidiana, no festiva. Siempre igual, siempre confiable.

San Carlos (Caballito)

Empanadas de San Carlos Foto: Instagram @sancarlos.pizzeria

Av. Rivadavia 4548

San Carlos representa la empanada porteña de mesa, la que llega como entrada, suave, equilibrada y amable. Es heredera directa del café notable y el bodegón familiar. No busca impacto: busca tradición.

El Cuartito (Microcentro)

Pizzería emblemática en San Nicolás Foto: Instagram @recorre.ba

Talcahuano 937

Sus empanadas funcionan como prólogo de la pizza. Pequeñas, rendidoras y clásicas. El Cuartito mantiene viva la empanada como rito previo, parte del orden histórico de la pizzería porteña.

El Imperio de la Pizza (Chacarita)

Balá nació y se crió en el barrio Foto: turismo.buenosaires

Av. Corrientes 6895

En el Imperio, la empanada acompaña el pulso nocturno del barrio. No tiene pretensión histórica explícita, pero sostiene la tradición de la empanada como parte del combo urbano.

La empanada histórica porteña no grita, no se reinventa y no compite con nadie. Su valor está en la constancia, en el barrio y en el recuerdo. Este ranking no responde a tendencias: responde a décadas de historia viva.