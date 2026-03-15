La calle escondida de Buenos Aires que parece detenida en el tiempo. Foto: Instagram @somos.colegiales

A la hora de planificar escapadas, los destinos cercanos suelen cobrar protagonismo. Sin embargo, más cerca de lo que imaginamos se puede vivir un verdadero viaje en el tiempo. Para salir de la rutina, una pequeña escapada a esta mágica calle de Buenos Aires puede ser el plan perfecto: permite desconectar por un rato y, de paso, regalar algunas de las mejores fotos.

Hay lugares en la ciudad que llaman la atención por su belleza singular y entre todos los barrios, Colegiales se destaca como el que ofrece la mejor calidad de vida, según un ranking de la Universidad Nacional de La Plata. Y no es casualidad: existen varios motivos que lo hacen merecedor de este reconocimiento.

En el corazón de este barrio se esconde una calle que invita a caminar sin apuro y con un objetivo claro: transportar a quienes la visitan a otra época. Se trata del Pasaje Gorostiaga, o más precisamente el tramo de la calle Gorostiaga entre Zapata y la Avenida Cabildo.

Calle Gorostiaga, Colegiales. Foto: Instagram @somos.colegiales

Pasaje Gorostiaga en Colegiales: la calle escondida de Buenos Aires que parece detenida en el tiempo

A pocos metros del bullicio de la Avenida Cabildo aparece este pasaje —o, mejor dicho, esa cuadra— que sorprende por su calma. En realidad, no es un pasaje, ya que la calle continúa y conecta con otras arterias hasta llegar a la Avenida del Libertador. Sin embargo, su tranquilidad y silencio hicieron que con el tiempo muchos vecinos comenzaran a llamarlo así.

El contraste entre esa cuadra angosta y las de su entorno es tan fuerte que caminar por allí se siente como entrar en otra dimensión: sin ruidos de tránsito, sin grandes locales comerciales y con la tranquilidad como protagonista.

Calle Gorostiaga, Colegiales. Foto: Instagram @somos.colegiales

La diferencia con las calles vecinas es tal que al poner un pie en el pasaje parece que el tiempo se detuviera. Una época en la que no se escuchaban motos ni existían los hipermercados. No es un efecto reciente: en Gorostiaga, el tiempo parece pasar más lento.

En apenas unos metros se pueden observar rasgos de art déco, tudor, academicismo francés y neocolonial. A simple vista aparecen puertas de madera maciza, escudos, torres y balcones únicos. Aunque cada casa tiene su estilo propio, todas comparten una altura similar que aporta armonía al conjunto.

Calle Gorostiaga, Colegiales. Foto: Instagram @somos.colegiales

Pasaje General Paz: el rincón secreto de Colegiales con casas históricas

Como si fuera poco, a la vuelta de este lugar, sobre Ciudad de la Paz, se encuentra el Pasaje General Paz, uno de los sectores más curiosos del barrio que invita a detenerse y observar cada uno de sus detalles.

Este conjunto de viviendas fue construido en 1925 y diseñado por el ingeniero Pedro Vinent, quien también participó en el proyecto del Barrio Inglés de Caballito. Se trata de una vía peatonal privada que atraviesa un complejo habitacional conformado por dos cuerpos.

Tiene salida por Ciudad de la Paz 561 y Zapata 552, y se ha convertido en uno de los pasajes más curiosos de Buenos Aires.

Pasaje General Paz, Colegiales. Foto Instagram @turismobuenosairesok

Por qué Colegiales es el barrio con mejor calidad de vida de Buenos Aires

La Universidad Nacional de La Plata estudió una serie de factores para publicar un análisis acerca del barrio de la Ciudad de Buenos Aires que tiene la mejor calidad de vida. Entre los aspectos evaluados se incluyeron la seguridad, los espacios verdes, la oferta educativa, los servicios y la conectividad.

El objetivo fue identificar la zona que reúne las condiciones ideales para vivir, combinando comodidad, infraestructura y bienestar.

El resultado reveló que Colegiales ocupa el primer lugar en este ranking, destacándose por su tranquilidad, abundancia de áreas verdes, buenos índices de seguridad y una excelente ubicación dentro de la ciudad. Además, pese a estar entre dos polos con alta densidad como Palermo y Belgrano, mantiene su ritmo sereno y una identidad muy marcada.

Pasaje General Paz en Colegiales. Foto: Instagram @flaneurok

La zona conserva calles adoquinadas, casas bajas y espacios públicos llenos de vida, como plazas y paseos decorados con murales. También hay una fuerte presencia de medios, productoras, talleres artísticos, cafés, bares y una creciente movida gastronómica.

Todo eso convierte a Colegiales en una opción cada vez más buscada por jóvenes y familias que priorizan la calidad del entorno y el encanto de los barrios con historia.

El barrio que esconde un pasaje secreto con arquitectura única. Foto: Instagram @buenosairestourist

La historia del barrio porteño de Colegiales

Su pasado se encuentra vinculado casi totalmente con el de su vecino Chacarita, habiendo formado parte de lo que fuera la célebre Chacarita de los Colegiales. Precisamente su nombre proviene de los alumnos de colegio, que allí iban a disfrutar de sus vacaciones.

La historia del barrio porteño de Colegiales. Foto: Wikipedia

En la década de 1880, Colegiales y Chacarita se incorporaron definitivamente a la Ciudad de Buenos Aires. Desde entonces, la zona se pobló con casas bajas, calles arboladas y pequeños talleres, consolidando su identidad de barrio tranquilo.

Hoy, Colegiales conserva ese espíritu barrial, pero con un fuerte impulso cultural y gastronómico. Espacios como la Plaza Mafalda y el Mercado de las Pulgas son puntos emblemáticos que reflejan la fusión entre historia y modernidad, convirtiéndolo en uno de los barrios más atractivos para vivir.