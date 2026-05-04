Ni Palermo ni Recoleta: la mejor carne al horno está en un bodegón con “alma de barrio” que nadie se pierde en Buenos Aires
Entre la infinita variedad gastronómica que tiene la Ciudad de Buenos Aires, hay un lugar que se destaca por volver a la cocina de las abuelas. Dónde está y cuál es su precio.
Las propuestas gastronómicas abundan en la Ciudad de Buenos Aires, creándose una especie de turismo dedicado exclusivamente a recorrer pizzerías o bodegones que encantan a los clientes con sus diferentes platos.
Hay platos que nos llevan a la famosa “cocina de abuelas” y nos dejan viajar un rato al pasado, y uno de estos casos es la carne al horno. Un bodegón, que a simple vista parece escondido, se define orgulloso como el mejor preparándolo.
La Cocina de Batata’s, el bodegón porteño conocido como el “Rey de la carne al horno”
El lugar que prepara la mejor carne al horno es Cocina de Batata’s. Un bodegón mítico que cuida cada paso para lograr un plato exquisito: la carne se cocina lentamente, logrando una textura tierna y jugosa que se deshace en la boca.
Los condimentos no pueden faltar con el punto exacto de cocción, resaltando los sabores naturales del corte realizado típicamente al horno.
Con solo $27.000 se puede conseguir un plato abundante que para muchos resulta “interminable”, como lo es la opción de carne al horno con papas “El Rey”. Además, el lugar cuenta con platos tradicionales que complementan la experiencia culinaria. Desde empanadas, milanesas y hasta guarniciones caseras como papas fritas rústicas y ensaladas frescas.
¿Qué pedir además de la carne al horno?: los clásicos de la carta en La Cocina de Batata’s
Además del famoso plato carne al horno con papas “El Rey”, el bodegón ofrece otros platos caseros, deliciosos y a precios accesibles en mayo 2026:
- Entraña con fritas o puré: $ 26.000
- Bife de chorizo con fritas: $ 24.000
- Costilla de cerdo con fritas: $ 16.000
- Pechuga de pollo grillé con fritas: $ 16.000
- Fideos con tuco: $ 12.000
- Pollo a la provenzal con papas: $ 17.000
- Costilla de cerdo riojana con papas: $ 18.000
- Bife de chorizo BATATA’S con papas: $ 26.000
- Bondiola al verdeo/mostaza con papas: $ 18.000
- Albóndigas con puré: $ 17.000
- Ravioles a la Príncipe de Nápoles: $ 18.000
Dónde queda y cómo llegar a La Cocina de Batata’s
El bodegón está ubicado en la calle Gaona 4438, en el tranquilo barrio de Floresta de Buenos Aires, y abre de lunes a sábados de 11:30 a 16:00 horas y de 20:00 a 00:00 horas, mientras que los domingos permanece cerrado. Para llegar al bodegón tenés varias opciones, según cómo te muevas:
En subte + caminata (opción bastante directa):
- Tomá la Línea A en Plaza de Mayo (te queda cerca).
- Bajate en San José de Flores.
- Caminás unas 8 cuadras (10 min aprox.) hasta Gaona 4438.
- Es de las opciones más simples y sin combinaciones complicadas.
En colectivo (sin combinar):
Desde el centro podés tomar varias líneas que te dejan muy cerca:
- 106
- 114
- 166
- 181
- 85
- Te bajás en paradas como Gaona y Chivilcoy o Gaona y Gualeguaychú, a 2–3 minutos caminando.
En tren + caminata:
- Tomá el tren Ferrocarril Sarmiento desde Retiro (combinando antes) o desde Once.
- Bajate en Estación Flores.
- Caminás unos 10–12 minutos hasta la dirección.