Bodegón La Cocina de Batata’s. Foto: Instagram/lacocinadebatatas_

Las propuestas gastronómicas abundan en la Ciudad de Buenos Aires, creándose una especie de turismo dedicado exclusivamente a recorrer pizzerías o bodegones que encantan a los clientes con sus diferentes platos.

Hay platos que nos llevan a la famosa “cocina de abuelas” y nos dejan viajar un rato al pasado, y uno de estos casos es la carne al horno. Un bodegón, que a simple vista parece escondido, se define orgulloso como el mejor preparándolo.

Bodegón La Cocina de Batata’s. Foto: Instagram/lacocinadebatatas_

La Cocina de Batata’s, el bodegón porteño conocido como el “Rey de la carne al horno”

El lugar que prepara la mejor carne al horno es Cocina de Batata’s. Un bodegón mítico que cuida cada paso para lograr un plato exquisito: la carne se cocina lentamente, logrando una textura tierna y jugosa que se deshace en la boca.

Los condimentos no pueden faltar con el punto exacto de cocción, resaltando los sabores naturales del corte realizado típicamente al horno.

Con solo $27.000 se puede conseguir un plato abundante que para muchos resulta “interminable”, como lo es la opción de carne al horno con papas “El Rey”. Además, el lugar cuenta con platos tradicionales que complementan la experiencia culinaria. Desde empanadas, milanesas y hasta guarniciones caseras como papas fritas rústicas y ensaladas frescas.

Bodegón La Cocina de Batata’s. Foto: Instagram/lacocinadebatatas_

¿Qué pedir además de la carne al horno?: los clásicos de la carta en La Cocina de Batata’s

Además del famoso plato carne al horno con papas “El Rey”, el bodegón ofrece otros platos caseros, deliciosos y a precios accesibles en mayo 2026:

Entraña con fritas o puré: $ 26.000

Bife de chorizo con fritas: $ 24.000

Costilla de cerdo con fritas: $ 16.000

Pechuga de pollo grillé con fritas: $ 16.000

Fideos con tuco: $ 12.000

Pollo a la provenzal con papas: $ 17.000

Costilla de cerdo riojana con papas: $ 18.000

Bife de chorizo BATATA’S con papas: $ 26.000

Bondiola al verdeo/mostaza con papas: $ 18.000

Albóndigas con puré: $ 17.000

Ravioles a la Príncipe de Nápoles: $ 18.000

Bodegón La Cocina de Batata’s. Foto: Instagram/lacocinadebatatas_

Dónde queda y cómo llegar a La Cocina de Batata’s

El bodegón está ubicado en la calle Gaona 4438, en el tranquilo barrio de Floresta de Buenos Aires, y abre de lunes a sábados de 11:30 a 16:00 horas y de 20:00 a 00:00 horas, mientras que los domingos permanece cerrado. Para llegar al bodegón tenés varias opciones, según cómo te muevas:

En subte + caminata (opción bastante directa):

Tomá la Línea A en Plaza de Mayo (te queda cerca).

Bajate en San José de Flores.

Caminás unas 8 cuadras (10 min aprox.) hasta Gaona 4438.

Es de las opciones más simples y sin combinaciones complicadas.

En colectivo (sin combinar):

Desde el centro podés tomar varias líneas que te dejan muy cerca:

106

114

166

181

85

Te bajás en paradas como Gaona y Chivilcoy o Gaona y Gualeguaychú, a 2–3 minutos caminando.

En tren + caminata: