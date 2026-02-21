Hogar de Maradona y el “barrio más cool” de Buenos Aires:

Villa Devoto, el barrio más cool de Buenos Aires. Foto: Instagram @devoto.ph

Las calles de Villa Devoto tienen historias que contar. Reconocido por la prestigiosa revista Time Out como uno de los “barrios más cool del mundo”, el Jardín de la Ciudad se distingue por sus espacios históricos y por su impronta verde, que le da identidad y encanto propio.

Entre sus historias, hay una que sobresale: fue el barrio que vio crecer a Diego Armando Maradona y donde dejó huella en muchos de los lugares que solía frecuentar. Según la revista, la mejor época para visitar el barrio es en octubre y noviembre, destacando el Paseo de las Artes Latinoamericanas, que exhibe 17 macizos de flores en homenaje a artistas y escritores latinoamericanos, incluidos Diego Rivera y Pablo Neruda. ¿Cuáles son sus lugares imperdibles?

Villa Devoto, el barrio más cool de Buenos Aires. Foto: Instagram @devoto.ph

Conociendo el barrio más cool de Buenos Aires: nueve lugares imperdibles de Villa Devoto

Plaza Arenales

Ubicada en el corazón de Villa Devoto, es el gran punto de encuentro del barrio. Rodeada de cafés, restaurantes y casonas históricas, combina vida vecinal, verde y movimiento gastronómico, convirtiéndose en el epicentro social de la zona.

Ubicación: Nueva York y Bahía Blanca

Devoto, entre los barrios "más cool" del mundo Foto: Instagram @martin_recorre

Palacio Ceci

Escondido entre calles tranquilas y casonas de barrio, este edificio que parece sacado de una postal europea. Se trata de una joya arquitectónica de principios del siglo XX, declaradaBien de Interés Arquitectónico en 2001.

Ubicación: Av. Lincoln 4305

Palacio Ceci Devoto. Foto: Instagram @turismobuenosairesok

Casona de Francisco Beiró

La casona fue construida en la década de 1920 y catalogada con protección estructural en 2008, pero el deterioro y el abandono la dejaron al borde del colapso. Se trata de una joya arquitectónica y simbólica de la Ciudad de Buenos Aires en estado crítico, sin proyectos de ley vigentes que la protejan ni fondos para restaurarla.

Ubicación: Jose Luis Cantilo 4500

Actualmente así luce Casa Beiró. Foto: @bsasperdida

Diagonal Fernández de Enciso

Con su traza poco habitual, esta traza diagonal y peatonal le da al barrio un aire distintivo. Es una de las calles más pintorescas del barrio, con cafés, comercios y veredas que invitan a recorrerla sin apuro.

Ubicación: desde plaza Arenales hasta Gutenberg

Le dicen "El jardín de la Ciudad" e impacta por su polo gastronómico Foto: Instagram @martin_recorre

Segurola y Habana

La intersección de Segurola y Habana 4310 se transformó en un símbolo de Maradona, donde vivió durante la década del ’90 junto a su exesposa Claudia Villafañe y sus hijas, Dalma y Giannina, en el séptimo piso del edificio. Esta esquina se hizo famosa cuando Maradona reveló su dirección públicamente tras una discusión con el jugadorJulio César Toresani durante su regreso a Boca Juniors en 1995.

Maradona y el vínculo con Segurola y Habana Foto: Archivo

Café de García

Un clásico devotense con 98 años de historia que era frecuentado por Diego Maradona y que mantiene viva la esencia de los cafés porteños de antes. Abrió sus puertas en 1927 de la mano de Metodio García, un inmigrante asturiano, y Carolina Urbina. Desde sus inicios tuvo una fuerte impronta española y una identidad bien marcada, algo que todavía se percibe tanto en su cocina como en su atmósfera.

Ubicación: Sanabria 3302

Cafe de Garcia, Villa Devoto. Foto: Instagram @buenosvecinosba

Stylo Café

Fundado en 1976 y ubicado en la Galería Villa Devoto, es otro de los Bares Notables del barrio. Mantiene ese espíritu tradicional de café de esquina, donde la charla y la rutina diaria siguen siendo protagonistas.

Stylo Cafe, Vill Devoto. Foto: Instagram @cafe.stylo

Ubicación: Fernández de Enciso 3934

Stylo Cafe, Vill Devoto. Foto: Instagram @cafe.stylo

4ta Pared

Referente gastronómico contemporáneo, se destaca por su propuesta de cocina de autor y su presencia en la Guía Michelin 2024/2025. Representa el costado más innovador y sofisticado de Devoto.

Ubicación: Habana 3499

4TA PARED, Villa Devoto. Foto: Instagram @4tapared.restaurante

Bar Alemán

Clásico y tradicional, mantiene la esencia de bodegón de barrio con identidad propia. Es parte del circuito histórico gastronómico que convive con las nuevas propuestas del Devoto actual.

Ubicación: Av. San Martín 5992

Bar Alemán, Villa Devoto. Foto: Instagram @baralemandevoto

Entre historia, identidad barrial y una escena gastronómica que combina tradición e innovación, recorrer Villa Devoto es descubrir rincones donde el pasado y el presente conviven con naturalidad.