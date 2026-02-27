Las ferias poco conocidas de Buenos Aires. Foto: Saavedra Online.

Aunque la feria de San Telmo o la de Mataderos son de las más turísticas de la Ciudad, existen otros espacios menos masivos, pero igual de encantadores, que vale la pena descubrir. Son propuestas al aire libre donde se consiguen productos originales, diseño independiente y creaciones artesanales, convirtiéndose en un paseo ideal para disfrutar Buenos Aires de una manera distinta.

Más allá de la Ciudad, el Conurbano también tiene su propio atractivo, con ferias que combinan variedad de stands, gastronomía y espacios verdes para pasar el día, salir de lo clásico y animarse a recorrer nuevos rincones.

A continuación, tres ferias poco conocidas de Buenos Aires que merecen una visita.

Feria Estilo Diseño, Devoto

Estilo Diseño nació en el barrio de Villa Devoto hace 9 años, en una casona antigua en la esquina de Asunción y Chivilcoy. Con el tiempo, el espacio cambio de lugar, para acompañar su crecimiento y la demanda de los expositores.

Feria Estilo Diseño, Devoto. Foto: Instagram @feriaestilod

A partir del 2021, la Feria se desarrolla en un predio ubicado en la Av. Mosconi 3800, muy cerca de la Plaza Arenales. Esta es la parte más tradicional y concurrida de la zona, especialmente los fines de semana cuando la gente se junta en los restaurantes que rodean la plaza y pasean por los alrededores.

Feria Estilo Diseño, Devoto. Foto: Instagram @feriaestilod

Estilo Diseño tiene una edición mensual (de febrero a diciembre), que generalmente se realiza el primer domingo de cada mes. Participan más de 90 expositores, todos con productos de diseño de autor. Además, la feria cuenta con espacios para merendar, convirtiendose en el plan ideal de domingo. La entrada es gratuita y se suspende por lluvia.

Productos: solo diseños de autor, ofreciendo originalidad y calidad.

Lugar: Av. Mosconi 3800 , cerca de la Plaza Arenales, en el barrio de Villa Devoto.

Próxima edición: domingo 8 de febrero. Se realiza el primer domingo de cada mes, de febrero a diciembre. La actividad se suspende en caso de lluvia.

Feria Estilo Diseño, Devoto. Foto: Instagram @feriaestilod

Feria de Don Bosco, Ramos Mejía

Para quienes buscan un plan distinto en el Conurbano, Ramos Mejía suma opciones que combinan paseo al aire libre y compras. Una de las más convocantes es la Feria de Don Bosco, que se realiza dentro del enorme parque del colegio del mismo nombre, ubicado en Avenida de Mayo 1902. El predio, amplio y arbolado, se transforma en un punto de encuentro ideal para pasar el día.

Feria de Don Bosco, Ramos Mejía. Foto: Instagram @feriadonboscoramos

El evento reúne alrededor de 500 stands y un patio de comidas con propuestas para todos los gustos. Se pueden encontrar artículos de deco y hogar, indumentaria, alimentos, accesorios y muchos otros productos de emprendedores locales, lo que la convierte en una feria variada y familiar.

Suele realizarse una vez al mes, entre marzo y diciembre. Por el momento, todavía no está confirmada la fecha de la primera edición 2026, por lo que se recomienda estar atentos a sus redes sociales para conocer las próximas novedades.

Productos: deco y hogar, indumentaria, alimentos, accesorios y una amplia variedad de artículos de emprendedores (más de 500 stands), además de patio de comidas.

Lugar: parque del Colegio Don Bosco, Av. de Mayo 1902, Ramos Mejía, Buenos Aires.

Cuándo: se realiza una vez al mes, de marzo a diciembre. La fecha de la primera edición 2026 aún no está confirmada.

Feria de Don Bosco, Ramos Mejía. Foto: Instagram @feriadonboscoramos

Feria del Parque Saavedra

Con más de 20 años de trayectoria y alrededor de 300 puestos de emprendedores y emprendedoras, la feria se consolidó como uno de los clásicos del barrio. Allí se puede encontrar una amplia variedad de productos, desde artesanías y diseño independiente hasta propuestas gastronómicas y objetos únicos hechos a mano.

Feria del Parque Saavedra, Saavedra. Foto: Saavedra Online.

Ubicada en el Parque Saavedra, en pleno corazón del barrio, este espacio funciona desde hace 21 años como punto de encuentro para vecinos y visitantes. Abre sus puertas los sábados, domingos y feriados de 9 a 18 horas, convirtiéndose en un paseo ideal para recorrer al aire libre y apoyar el trabajo local.