Feria Francesa en Buenos Aires Foto: Instagram @luculluscocinafrancesa

Si mayo te agarra con ganas de salir (y de comer bien), Buenos Aires arma un doblete gastronómico difícil de igualar: primero, una escapada con acento francés en Palermo; después, un homenaje a la fugazzeta en pleno corazón de La Boca. La mejor parte: ambos planes son con entrada libre y se viven como paseo de barrio, de esos que combinan verde, cultura y algo rico en la mano.

Feria Francesa en el Rosedal: croissants, quesos y “savoir-faire” porteño-francés

La primera parada es La Feria Francesa, organizada por Lucullus (asociación gastronómica francesa en Argentina), que este año celebra su aniversario y vuelve con formato de mercado a cielo abierto. Por cuestiones climáticas, el encuentro quedó reprogramado para el sábado 16 y domingo 17 de mayo, de 11 a 18:30, en el Rosedal de Palermo (zona Av. Iraola y Av. Sarmiento).

Feria Francesa en Buenos Aires Foto: Instagram @luculluscocinafrancesa

¿Qué vas a encontrar? Un recorrido de stands para picotear a gusto: panadería tipo boulangerie, pastelería, chocolates, quesos, platos salados y productos gourmet para comer ahí o llevar. La gracia es que no se trata solo de “comida francesa” en abstracto, sino de clásicos bien hechos: masas laminadas, cremas, salsas y recetas de bistró, en un entorno perfecto para caminar, sentarse en el pasto y armar picnic improvisado.

Consejos para aprovechar más

Andá temprano (11–12) si querés elegir con calma; a media tarde suele haber más gente.

Compartí porciones : lo mejor es armar “degustación” entre varios para probar dulce y salado sin explotar al segundo stand.

Si tu objetivo es comprar para casa, priorizá panes, quesos y productos envasados: viajan mejor que una viennoiserie recién hecha.

Clases abiertas

Además de comer, hay masterclasses gratuitas: una dedicada a una blanquette (versión local con bondiola) y otra centrada en el flan pâtissier (el flan francés de pastelería). Si te copa el plan “aprendo algo y de paso pruebo”, este punto suma muchísimo.

Fugazzeta Fest en La Boca: nació un nuevo clásico

El fin de semana siguiente, el mapa foodie cambia de escenario: La Boca se convierte en sede del primer Fugazzeta Fest, un festival dedicado a recorrer el ADN de la pizza porteña desde su barrio más simbólico. La cita es el sábado 23 y domingo 24 de mayo, de 12 a 18, en Dr. del Valle Iberlucea 1001, a metros de puntos icónicos como Caminito y el área de La Bombonera.

Pizza fugazzeta. Foto: Instagram.

La propuesta reúne pizzerías invitadas con su propia lectura de la fugazzeta (y su combo inevitable con fainá), más bebidas típicas de “mostrador porteño” y opciones dulces para cerrar. Lo interesante no es solo la comida: el festival busca poner en valor el vínculo entre identidad barrial, inmigración y cultura popular, con la idea de que la pizza también cuenta historia.

¿Por qué vale la pena ir?

Porque es primera edición : vas a ver nacer un evento que probablemente se instale en la agenda anual.

Porque La Boca se recorre distinto cuando el eje es gastronómico: caminás, probás, mirás murales, volvés a probar.

Porque la fugazzeta, bien hecha, es un género en sí mismo: equilibrio entre cebolla, punto de horno y queso abundante (sin que sea un bloque).

Buenos Aires, Argentina.

Extra: “circuito pizzero” para extender el plan

Los organizadores también impulsan un recorrido barrial que conecta gastronomía con paradas culturales de La Boca, una excusa ideal para transformar el festival en paseo de tarde completa. Si vas con gente de afuera (o con amigos que “nunca pisan el sur”), este es el empujón perfecto.

¿Cuál te conviene más?

Si amás lo dulce y el café: Feria Francesa. Vas a encontrar pastelería, chocolates y productos de boulangerie para repetir.

Si sos fan de lo salado y lo contundente: Fugazzeta Fest. Pizza + fainá + bebidas clásicas, en modo festival.

Si vas con chicos: ambos funcionan por ser al aire libre, con formato paseo.

Llevá agua , servilletas y algo para sentarte si vas a Palermo.

En La Boca, priorizá calzado cómodo y planificá el recorrido para moverte tranquilo entre puntos de interés.

Si vas en grupo, definan una regla simple: uno compra salado, otro compra dulce. La felicidad se multiplica.

¿Cuándo es la Feria Francesa en Palermo?El sábado 16 y domingo 17 de mayo, de 11 a 18:30, en el Rosedal de Palermo.

¿Cuándo es el Fugazzeta Fest?El sábado 23 y domingo 24 de mayo, de 12 a 18, en Dr. del Valle Iberlucea 1001 (La Boca).

¿Hay entrada paga?En ambos casos se informa entrada libre y gratuita.