Termas de Río Hondo. Foto: Turismo Santiago del Estero.

A pocos kilómetros de las Termas de Río Hondo, el pueblo de Vinará se transformó en un inesperado foco de turismo religioso por los relatos en torno a la Virgen de la Inmaculada Concepción, una imagen que, según vecinos y fieles, habría llorado en reiteradas ocasiones, incluso con rastros de sangre.

El fenómeno, que ganó visibilidad durante 2022, se apoya en múltiples testimonios. Habitantes de lugar aseguran que la imagen ubicada en la capilla local registró al menos 14 episodios similares, lo que impulsó la llegada de visitantes atraídos por la fe, la curiosidad y las historias de supuestas sanaciones.

Dónde queda Vinará, el pueblo donde se encuentra “la Virgen que llora sangre”

Ubicado en el departamento de Río Hondo, Vinará es uno de los pequeños poblados que forma parte del circuito turístico cercano a las Termas de Río Hondo, uno de los principales destinos de aguas termales del país. En los últimos años, el fenómeno de la Virgen le dio un nuevo perfil al lugar, sumando peregrinos al flujo turístico habitual.

Entre las historias más resonantes está la de Raúl Alemir, un vecino de 39 años que enfrentó un diagnóstico de cáncer agresivo. Tras una primera intervención que derivó en la amputación de una pierna, su cuadro se agravó con un nuevo tumor que creció rápidamente en su brazo.

“La Virgen que llora sangre”: origen y misterio de la fe popular

Según el relato de su familia, la situación llegó a un punto crítico cuando los médicos dudaban en operarlo por el alto riesgo. En ese contexto, su madre, María Brandan, visitó la capilla de Vinará y aseguró haber presenciado uno de los episodios en los que la Virgen lloraba.

La mujer recogió esas lágrimas en un papel y se las hizo llegar a su hijo, internado en Buenos Aires. Días después, contra los pronósticos iniciales, fue intervenido con éxito: la cirugía duró menos de lo previsto y el tumor fue extirpado sin necesidad de amputar el brazo.

Habría llorado en reiteradas ocasiones, incluso con rastros de sangre. Foto: Rio Hondo News

El caso se convirtió en uno de los testimonios más difundidos entre los vecinos, que hablan de experiencias de sanación vinculadas a la imagen religiosa. Aunque no hay respaldo científico, estos relatos alimentan la fe popular y el crecimiento del lugar como punto de peregrinación.

Cómo llegar al santuario desde las Termas de Río Hondo

El acceso a Vinará es sencillo desde las Termas de Río Hondo, lo que permite visitarlo en una escapada corta. La cercanía facilita que turistas que llegan por las propiedades terapéuticas de las aguas termales sumen una experiencia distinta, ligada a la espiritualidad.

Los testimonios no se limitan a casos médicos. Vecinos aseguran haber presenciado directamente las lágrimas de la Virgen. Uno de ellos relató que vio cómo el rostro de la imagen cambiaba mientras caían las gotas, lo que generó una inmediata convocatoria a rezar dentro de la capilla.

Otros relatos mencionan mejoras inesperadas en la salud de visitantes. En uno de ellos, una mujer con dificultades para caminar habría regresado días después por sus propios medios, lo que reforzó la creencia en el carácter milagroso de la imagen.

Qué hacer y qué visitar en este destino único de Santiago del Estero

Más allá del fenómeno religioso, Vinará se integra a la propuesta de destino turístico de la región. La cercanía con las Termas de Río Hondo permite combinar descanso en aguas termales con visitas a la capilla, recorridos rurales y contacto con la cultura local.

Termas de Río Hondo, Santiago del Estero. Foto: Tripadvisor

Mientras tanto, la iglesia mantiene cautela. Autoridades eclesiásticas señalaron que se trata de un tema delicado y que requiere estudios antes de emitir una conclusión. Aun así, el fenómeno sigue atrayendo visitantes y consolidando a Vinará como uno de los puntos más singulares del mapa turístico santiagueño.