Laguna para visitar en el fin de semana largo Foto: 0223

El 25 de Mayo cae lunes en 2026, así que se arma un fin de semana largo de tres días (sábado 23, domingo 24 y lunes 25): el combo ideal para una escapada corta sin romper el bolsillo. Si buscás un lugar donde la pesca sea la excusa y la familia el plan principal, la laguna de Chascomús es una apuesta fuerte: naturaleza, servicios, muelle, costanera y ese detalle que suma puntos con cualquiera atardeceres memorables.

¿Por qué Chascomús funciona tan bien para ir en familia?

Porque no te obliga a “ser experto” para pasarla bien. La laguna es la mayor del sistema de lagunas encadenadas y cuenta con unas 3044 hectáreas, lo que se traduce en muchos sectores para elegir según el ánimo del grupo (más tranquilos, más concurridos, con vista abierta, etc.). Además, alrededor del espejo de agua hay un camino de circunvalación de unos 30 km con distintos atractivos y servicios; y en la zona céntrica de la costanera tenés muelle de pescadores/mirador, más oferta de gastronomía y alojamientos para resolver el día sin complicarte.

Plan ideal para el finde largo del 25 de Mayo

Día 1 (sábado): llegada + primera pesca “sin presión”

Instalación base: si vas por el día, elegí sector de costanera cerca de servicios; si vas a dormir, apuntá a un alojamiento/camping con acceso cómodo.

Pesca corta de tarde: ideal para que los chicos se entusiasmen con los primeros piques sin cansarse.

Cierre patriota: mate/merienda y foto familiar con el atardecer de la orilla oeste (sale sola).

Laguna de Chascomús, Buenos Aires. Foto: Wikipedia.

Día 2 (domingo): pesca más “en serio” + paseo

Mañana: aprovechá el aire calmo. Si hay viento, buscá reparo para que los chicos no se frustren con enredos.

Mediodía: almuerzo sencillo (viandas) o parador/restaurante.

Tarde: caminata por costanera, fotos, y otra ventana de pesca en el muelle si el grupo quiere “tirar un ratito más”.

Día 3 (lunes 25): pesca express + regreso

La clave es no querer “hacer todo”: una pesca breve, foto final y vuelta. Con eso, el finde largo se siente completo.

¿Qué se pesca y cómo encarar la jornada?

Chascomús es un destino históricamente asociado a la pesca deportiva, y en temporadas recientes volvió a sonar fuerte por el pejerrey. Para una salida familiar, lo más rendidor suele ser pesca de costa o muelle, simple y segura para chicos. Y si querés sumar un plus, podés contratar guía/embarcación (plan “adultos contentos”, mientras los chicos eligen si acompañan o pasean). En notas recientes de pesca se destacan estrategias de flote (boyas) y lectura de altura del pique, algo que podés adaptar a un armado básico si sos principiante.

Laguna de Chascomús, Buenos Aires. Foto: Wikipedia.

Reglas que te evitan multas y cuidan la laguna

Dos cosas te conviene tener claras:

Licencia de pesca deportiva (Provincia de Buenos Aires). Es obligatoria para quienes practiquen la actividad; menores de 14 la tramitan y es gratuita, y hay condiciones especiales para jubilados/mayores. Medidas, cupos y vedas. En controles recientes se recuerda, por ejemplo, que para pejerrey se exige talla mínima de 25 cm, y que los cupos/condiciones pueden variar por temporada. Además, entre 1 de septiembre y 1 de diciembre rigen restricciones por veda (días habilitados y límites específicos).

Dónde queda Chascomús

Preguntas claras para un paseo inolvidable

¿Se puede pescar desde la costa? Sí, y es lo más práctico para ir con chicos (costanera y muelle son puntos clásicos).

¿Hay servicios cerca? En el área céntrica de costanera hay muelle/mirador y oferta de gastronomía y alojamientos.

¿Necesito licencia? Sí: la Provincia exige licencia; menores de 14 la tramitan gratis.

¿Cómo cae el feriado? En 2026 el 25 de Mayo figura como feriado nacional (lunes).