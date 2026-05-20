Escapadas con tradición: 4 fiestas patrias para vivir el feriado del 25 de mayo en Buenos Aires y alrededores
Desde peñas y fogones hasta desfiles gauchos y espectáculos en vivo, el fin de semana largo aparece como una oportunidad ideal para hacer una escapada y reconectar con la identidad argentina. Dónde quedan y cómo llegar.
Con la llegada del 25 de mayo, distintos destinos de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad se preparan para celebrar una de las fechas más representativas del calendario argentino con propuestas que mezclan música folklórica, gastronomía típica, ferias artesanales y tradiciones criollas.
Desde peñas y fogones hasta desfiles gauchos y espectáculos en vivo, el fin de semana largo aparece como una oportunidad ideal para hacer una escapada y reconectar con la identidad argentina.
En ese contexto, Plataforma10 destacó el creciente interés por los viajes cortos durante los feriados y compartió algunos de los eventos más convocantes para quienes buscan celebrar la fecha patria con una experiencia distinta y bien federal.
Villa Gesell celebra “La Criolla” con folklore, comidas típicas y feria artesanal
Del 23 al 25 de mayo, Villa Gesell será sede de una nueva edición de “La Criolla”, una fiesta popular que busca revalorizar las tradiciones argentinas a través de propuestas culturales, gastronomía regional y espectáculos folklóricos.
Habrá shows en vivo de artistas locales y regionales, danzas típicas, un gran patio gastronómico con locro, asado y comidas tradicionales, además de una feria con más de cien artesanos y productores locales.
- Lugar: Acceso Norte, intersección de Avenida Buenos Aires y Alameda 219.
- Entrada: libre y gratuita.
Cómo llegar
Desde Retiro, los pasajes en micro disponibles en Plataforma10 parten desde los $48.300 por tramo y el viaje dura entre 5 y 7 horas.
Villa Ventana suma un fogón patrio entre sierras y sabores regionales
Villa Ventana también se suma a los festejos patrios con la segunda edición del Fogón Patrio, una propuesta ideal para disfrutar en familia entre paisajes serranos, música y cocina criolla.
El evento será el 24 de mayo y contará con comidas regionales, espectáculos folklóricos y visitas guiadas a las históricas ruinas del Club Hotel, uno de los íconos turísticos de la zona.
- Lugar: Confitería del Club Hotel de la Ventana.
- Entrada: disponible a través de la Municipalidad o en puerta.
Cómo llegar
Los pasajes desde Retiro en Plataforma10 arrancan desde $54.000 por tramo, con un viaje estimado de entre 8 y 9 horas.
Florentino Ameghino prepara una jornada criolla con desfile y fogón popular
El 25 de mayo, Florentino Ameghino celebrará la tercera edición de su Encuentro Criollo, una fiesta que reúne tradición, música y gastronomía popular.
La jornada incluirá desfile de caballos criollos, espectáculos folklóricos, fogón, feria de emprendedores y comidas típicas como empanadas, locro y pasteles.
Las actividades comenzarán con el tradicional acto oficial y el desfile de instituciones y agrupaciones tradicionalistas por las calles de la ciudad.
- Lugar: Plaza Principal de Ameghino.
- Entrada: libre y gratuita.
Cómo llegar
Desde Buenos Aires, Plataforma10 ofrece viajes desde Retiro a partir de $44.000 por tramo, con una duración estimada de entre 7 y 8 horas.
CABA también tendrá actividades patrias y shows folklóricos gratuitos
La Ciudad de Buenos Aires se sumará a la celebración con actividades culturales y gastronómicas en distintos puntos turísticos.
Entre las propuestas más destacadas aparecen la tradicional Feria de Mataderos, con shows folklóricos, comidas típicas y desfiles de carruajes, y el Centro Cultural 25 de Mayo, que ofrecerá distintas presentaciones artísticas y proyecciones especiales.
Además, lugares emblemáticos como el Obelisco y el Puente de la Mujer se iluminarán con los colores patrios durante el fin de semana.
La mayoría de las actividades serán libres y gratuitas y podrán consultarse en Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.