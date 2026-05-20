Escapadas con tradición. Foto: Plataforma 10.

Con la llegada del 25 de mayo, distintos destinos de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad se preparan para celebrar una de las fechas más representativas del calendario argentino con propuestas que mezclan música folklórica, gastronomía típica, ferias artesanales y tradiciones criollas.

Desde peñas y fogones hasta desfiles gauchos y espectáculos en vivo, el fin de semana largo aparece como una oportunidad ideal para hacer una escapada y reconectar con la identidad argentina.

En ese contexto, Plataforma10 destacó el creciente interés por los viajes cortos durante los feriados y compartió algunos de los eventos más convocantes para quienes buscan celebrar la fecha patria con una experiencia distinta y bien federal.

Escapadas con tradición. Foto: Plataforma 10.

Villa Gesell celebra “La Criolla” con folklore, comidas típicas y feria artesanal

Del 23 al 25 de mayo, Villa Gesell será sede de una nueva edición de “La Criolla”, una fiesta popular que busca revalorizar las tradiciones argentinas a través de propuestas culturales, gastronomía regional y espectáculos folklóricos.

Habrá shows en vivo de artistas locales y regionales, danzas típicas, un gran patio gastronómico con locro, asado y comidas tradicionales, además de una feria con más de cien artesanos y productores locales.

Lugar: Acceso Norte, intersección de Avenida Buenos Aires y Alameda 219.

Entrada: libre y gratuita.

Cómo llegar

Desde Retiro, los pasajes en micro disponibles en Plataforma10 parten desde los $48.300 por tramo y el viaje dura entre 5 y 7 horas.

Escapadas con tradición. Foto: Plataforma 10.

Villa Ventana suma un fogón patrio entre sierras y sabores regionales

Villa Ventana también se suma a los festejos patrios con la segunda edición del Fogón Patrio, una propuesta ideal para disfrutar en familia entre paisajes serranos, música y cocina criolla.

El evento será el 24 de mayo y contará con comidas regionales, espectáculos folklóricos y visitas guiadas a las históricas ruinas del Club Hotel, uno de los íconos turísticos de la zona.

Lugar: Confitería del Club Hotel de la Ventana.

Entrada: disponible a través de la Municipalidad o en puerta.

Cómo llegar

Los pasajes desde Retiro en Plataforma10 arrancan desde $54.000 por tramo, con un viaje estimado de entre 8 y 9 horas.

Villa Ventana suma un fogón patrio entre sierras y sabores regionales. Foto: Gobierno Santa Fe

Florentino Ameghino prepara una jornada criolla con desfile y fogón popular

El 25 de mayo, Florentino Ameghino celebrará la tercera edición de su Encuentro Criollo, una fiesta que reúne tradición, música y gastronomía popular.

La jornada incluirá desfile de caballos criollos, espectáculos folklóricos, fogón, feria de emprendedores y comidas típicas como empanadas, locro y pasteles.

Las actividades comenzarán con el tradicional acto oficial y el desfile de instituciones y agrupaciones tradicionalistas por las calles de la ciudad.

Lugar: Plaza Principal de Ameghino.

Entrada: libre y gratuita.

Cómo llegar

Desde Buenos Aires, Plataforma10 ofrece viajes desde Retiro a partir de $44.000 por tramo, con una duración estimada de entre 7 y 8 horas.

Florentino Ameghino prepara una jornada criolla con desfile y fogón popular. Foto: Plataforma 10.

CABA también tendrá actividades patrias y shows folklóricos gratuitos

La Ciudad de Buenos Aires se sumará a la celebración con actividades culturales y gastronómicas en distintos puntos turísticos.

Entre las propuestas más destacadas aparecen la tradicional Feria de Mataderos, con shows folklóricos, comidas típicas y desfiles de carruajes, y el Centro Cultural 25 de Mayo, que ofrecerá distintas presentaciones artísticas y proyecciones especiales.

Además, lugares emblemáticos como el Obelisco y el Puente de la Mujer se iluminarán con los colores patrios durante el fin de semana.

La mayoría de las actividades serán libres y gratuitas y podrán consultarse en Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.