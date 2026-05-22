Laguna del Monte Foto: Turismo Provincia

Costanera con verde, campings con parrillas, muelles y pesca amigable para principiantes: Laguna de Monte es ese plan simple que funciona cuando querés que los chicos se enganchen sin frustrarse.

¿Por qué la Laguna de Monte es “la ideal” para aprender con chicos?

Porque combina tres cosas difíciles de encontrar juntas: acceso fácil, servicios a mano y un espejo de agua donde la pesca se puede encarar sin logística complicada. En San Miguel del Monte, la laguna está prácticamente integrada al casco urbano, lo que facilita llegar, estacionar y moverse con chicos sin “aventura extrema”.

Además, el perímetro tiene un camino costero de alrededor de 15 km con espacios para picnic, campings y sectores para bajar embarcación, ideal para ir probando puntos sin caminar eternidades.

Y un dato que suma para familias: la laguna ronda las 700 hectáreas y tiene profundidades típicas de laguna pampeana (aprox. 1,5 a 2 m promedio, según reseñas turísticas), lo que la vuelve un ámbito amigable para aprender a leer el agua (sin correntadas fuertes como en ríos).

Qué pueden pescar los chicos y por qué eso importa

En Monte, el “gancho” clásico es el pejerrey, porque es la especie que más motiva al principiante: líneas simples, piques entretenidos y técnica clara. La laguna es reconocida por su pesca de pejerrey y, en temporadas recientes, se destacó como uno de los ámbitos rendidores cerca de CABA, especialmente en modalidad embarcada (aunque desde costa también se puede intentar en sectores más profundos/oxigenados).

San Miguel del Monte. Foto: Municipalidad de Monte.

Además, hay presencia de carpas y tarariras, que suman variedad: si el pejerrey está remiso, cambiar el “juego” mantiene a los chicos enganchados.

Dónde ir sin complicarte: sectores cómodos, parrilla y baño cerca

Para un finde familiar, funciona mucho apuntar a lugares con infraestructura (baños, parrillas, proveeduría) para que la pesca no sea “todo o nada”.

Parador / Camping Rincón Laguna : se presenta como opción con ambiente familiar , parrillas , baños con ducha , proveeduría , estacionamiento y bajada de lanchas ; además suma atardecer y resto-bar de viernes a domingo.

Club San Huberto (sede Monte): destaca comodidades para familia (parrillas, mesas, camping, muelle/puerto, baños con agua caliente y bajada de lancha) y menciona condiciones/temporadas que suelen consultarse antes de salir.

Con chicos, estos lugares son clave por una razón simple: si el pique afloja, el plan igual se salva con mate, caminata por la costanera, juego y algo rico a la parrilla. La costanera está pensada para pasear y pasar el día al aire libre.

Mini “clase express” para que aprendan en 40 minutos y quieran volver

Probá esta secuencia (corta y efectiva):

Regla de oro: primero “mirar el agua”. Busquen movimientos, cambios de color y sectores con más profundidad cerca de la costa. (Aprenden observación, no solo tirar). Primeros lanzados: que practiquen en seco 5 minutos (sin anzuelo encarnado), apuntando a un objetivo imaginario. Línea simple: para principiantes, lo simple gana. En Monte, el pejerrey suele rendir con estrategias clásicas; medios especializados remarcan que la pesca puede variar según día y modalidad. Turnos cortos: 10 minutos por chico, rotando. Mantiene entusiasmo y evita “me aburrí”. Foto + devolución responsable: si el ejemplar es chico, devolvé. Convertís la salida en aprendizaje, no solo captura.

Licencia de pesca: lo que conviene saber antes de salir

En Provincia de Buenos Aires, para pesca deportiva se exige licencia emitida por el organismo provincial y el trámite puede hacerse online desde el portal oficial.

San Miguel del Monte. Foto: Municipalidad de Monte.

Además, distintas notas informativas citan que el trámite es online y que menores de 14 (y otros grupos) acceden sin costo.

Consejo práctico: lleven la licencia (digital o impresa) y DNI a mano para evitar demoras.

Cómo llegar a la Laguna de Monte desde CABA

En auto

La referencia más repetida: son aprox. 110 km desde CABA y se llega tomando Autopista Ezeiza–Cañuelas y luego Ruta Nacional 3 hacia San Miguel del Monte (hay peajes).

En tren

Hay notas recientes que explican la llegada combinando servicios de Línea Roca desde Plaza Constitución hacia la zona (con combinación), y que el viaje puede demorar 2 a 3 horas según los enlaces.

En micro / combi

Se mencionan micros desde terminales y también combis con puntos de salida en CABA y llegada en Monte (con direcciones publicadas en guías turísticas).

El plan redondo, pesca + picnic + atardecer

Si este fin de semana querés una salida donde los chicos aprendan de verdad (sin que la logística te coma la cabeza), Laguna de Monte es una gran candidata: cerca, caminable, con servicios y con cultura pescadora instalada.