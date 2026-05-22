e contamos dónde queda Los Chilenos y cómo llegar desde CABA Foto: Tripadvisor

Si tu plan para el fin de semana largo es mate, parrilla y una buena jornada de pesca, hay un espejo de agua del sudoeste bonaerense que viene sonando cada vez más fuerte entre los fanáticos del “flecha de plata”: la laguna Los Chilenos, en el área de Las Encadenadas, con costa y servicios para ir en familia o con amigos. En las últimas temporadas, pescadores y guías vienen reportando muy buen pique y tamaños que sorprenden, con ejemplares que rondan los 35 a 45 cm y rendimientos tanto embarcados como de costa.

Es de esas que justifican el viaje: paisaje abierto, aire limpio, camping, fogones y la chance real de volver con una sonrisa (y una foto con el peje).

Dónde queda y cómo llegar a la laguna “Los Chilenos” desde CABA

La laguna Los Chilenos está vinculada al sistema de laguna Las Encadenadas, en el distrito de Saavedra/Pigüé, y el ingreso a la zona de clubes de pesca se ubica sobre la Ruta Nacional 33, a la altura aproximada del km 87, atravesando Colonia San Martín de Tours.

A pocas horas de la ciudad, hay una laguna que está dando que hablar Foto: weekend

Ruta recomendada en auto

Desde CABA, una de las combinaciones más usadas para llegar al área es:

RN 205 hasta la zona de Unzué ,

luego RP 65 rumbo a Guaminí ,

y finalmente tomar la RN 33.

Según referencias de viaje habituales para el distrito, el trayecto total ronda casi 600 km y puede demandar cerca de 7 horas, dependiendo de paradas y tránsito.

Dato clave: desde la RN 33, una vez que pasás por el entorno de Pigüé/Saavedra, se llega a Colonia San Martín y, desde allí, un camino vecinal de tierra te termina de depositar en la laguna (hay tramos de ripio/tierra según acceso al club o sector elegido).¿

Por qué esta laguna bonaerense “explota de pejerreyes”

La frase “explota de pejerreyes” no es solo marketing: el atractivo principal hoy es la combinación de cantidad + calidad. En salidas recientes se mencionan pejerreyes de 35 a 45 cm como medida dominante, lo que la vuelve muy tentadora para quien busca algo más que “pescadito”.

Tres razones que explican el gran momento

Crecimiento favorecido por el ambiente: en el área de Las Encadenadas se destaca que la condición salitrosa del agua puede favorecer el crecimiento y desarrollo del pejerrey, algo que suele traducirse en mejores portes. Presencia de clubes y manejo del predio: los clubes de la zona ofrecen infraestructura, control del espacio y servicios (muelles, camping, sanitarios, proveeduría), lo que ordena el uso y mejora la experiencia del pescador. Técnicas que están rindiendo “sí o sí”: se viene pescando muy bien a flote con línea versátil (brazoladas que varían de 30 cm a 1 m según el día), usando filet de pejerrey y mojarra viva; y también de costa, a fondo, con mojarra o filet de dientudo cuando el clima acompaña.

Pesca y relax durante el fin de semana largo: qué hacer en Saavedra

Si vas a hacer tantos kilómetros, la mejor idea es armar un plan mixto: pesca + descanso + un paseo serrano/rural. La región se caracteriza por su combinación de llanura, sierras y lagunas, con propuestas que van desde excursiones en auto, bici o a caballo, hasta turismo rural y recorridos temáticos.

Una laguna poco conocida que viene sorprendiendo a los pescadores Foto: weekend

Plan “redondo” (para 2 o 3 días)

Día 1 (llegada + instalación): armá base en el área de clubes: hay opciones de camping, fogones, energía eléctrica, baños y duchas , e incluso casas en alquiler según disponibilidad.

Día 2 (pesca fuerte): salí temprano. Probá a flote con versátil y mové brazoladas hasta dar con la profundidad “del día”; si sopla o rota el viento, alterná con costa a fondo.

Día 3 (relax + paseo): aprovechá el entorno: en la zona de lagunas y clubes también se ofrecen actividades como kayak, regatas, windsurf, kitesurf, paseos en lancha y natación, además de pesca deportiva.

Tip de viaje: estas lagunas están ubicadas a unos 30 km de Pigüé y 15 km de Saavedra, así que podés complementar con una vuelta corta por las localidades para comer algo o conocer ferias/eventos si coinciden con tu fecha.

Guía práctica