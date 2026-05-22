Museo del Mate Foto: Yasmin Ali Canal26.com

En plena Avenida de Mayo, donde Buenos Aires mezcla historia, cafés y caminatas de turista, el mate también tiene su “kilómetro cero”. El Museo del Mate, instalado en el corazón porteño, no solo exhibe piezas antiguas: propone una experiencia con degustaciones, mate-bar y una tienda donde la conversación se vuelve inevitable: ¿qué yerba conviene llevarse hoy?

Un museo que no se mira: se prueba y se compra

El Museo del Mate se presenta como “kilómetro cero” de la Ruta de la Yerba Mate Argentina y funciona sobre Av. de Mayo 853 (CABA), en un edificio histórico del microcentro. La propuesta combina muestra histórica + experiencia sensorial: hay degustaciones guiadas y, según distintas coberturas, el recorrido suele incluir varias variedades para comparar perfiles (moliendas, estacionamientos, métodos de secado).

¿Qué yerba recomiendan en el Museo del Mate? Foto: Yasmin Ali Canal 26

Y como no podía faltar, el cierre es con “modo tienda”: se pueden adquirir yerbas y productos materos (mates, bombillas, termos y más).

¿Qué yerbas venden en el Museo del Mate?

El museo sostiene una curaduría de marcas en su tienda, pensada para el que quiere “salir de lo obvio”. Un ejemplo concreto que aparece mencionado y listado en coberturas recientes es Mathienzo, señalada como una de las destacadas del espacio. Además, se remarca que en el primer piso hay degustaciones y una diversidad de productos para comprar, lo que refuerza la lógica: venir, probar, elegir y llevar.

Yerbas a la venta Foto: Yasmin Ali Canal 26

Aquella Mula Plateada: la “otra favorita” que crece por una razón

En esa conversación sobre procesos, aparece un nombre que está ganando lugar en rondas exigentes: Aquella Mula Plateada, una yerba que se para en un territorio muy buscado hoy: barbacuá + estacionamiento largo.

La historia detrás de Aquella Mula Plateada y por qué su perfil no es casual

La marca se presenta como un proyecto reciente (figura con fundación 2025) y posiciona su identidad alrededor de una idea: premium con secado barbacuá y reposo prolongado. ¿Y qué implica “barbacuá”? No es un adorno marketinero: es un método de secado a leña, artesanal, con raíces históricas en la región, valorado por su aroma y suavidad; incluso se lo describe como un sistema utilizado por pueblos guaraníes desde hace siglos y recuperado por productores misioneros.

Aquella Mula Plateada Foto: Yasmin Ali Canal26.com

En fichas comerciales de venta se detalla un perfil técnico que explica su crecimiento entre cebadores:

Elaborada y envasada en origen en Oberá, Misiones .

Estacionamiento de 24 meses (bodega/guarda).

Secado barbacuá (a leña, proceso lento) y molienda con palo, con proporciones publicadas (70% hoja / 30% palo) en descripciones de producto.

Sabor con carácter (y un dejo ahumado reconocible), buena duración en el mate y una experiencia distinta para quien ya probó las “de siempre”.

¿Cuánto sale Aquella Mula Plateada y dónde conseguirla?

Acá va lo que más se busca en Google (y lo que define el clic): precio + dónde comprar.

Tienda online oficial : la búsqueda interna del sitio muestra “Yerba mate Aquella Mula Plateada 500 grs” a $6.900 (precio publicado; puede variar por stock/promos).

Briosa Mercado Gourmet : publicación de 500 g con precio promocional visible $5.999,90 (sobre precio de lista $7.800).

Veganopolis : listado de 500 g a $4.987,50 (precio publicado al momento del relevamiento).

Marketplaces: hay fichas de producto en Mercado Libre (la disponibilidad puede cambiar).

Nota de consumo: los precios online suelen moverse por promociones, envíos y reposición de stock; conviene chequear el día de compra.

Cómo llegar al Museo del Mate

El Museo del Mate está en Avenida de Mayo 853, una zona caminable y turística, cerca de hitos clásicos: se menciona su cercanía al área de Casa Rosada y también “a metros” del Café Tortoni. Si tu plan es de “microcentro clásico”, podés armarlo fácil: Tortoni + Av. de Mayo + museo + mate-bar en la misma jornada.

Horarios y entradas: lo que hay que mirar antes de salir

El sitio oficial indica todos los días 09:00 a 19:00 , con último ingreso 18:30 .

Otras coberturas publicaron horarios distintos (por ejemplo, 10 a 18 o 10 a 17 ), señal de que puede haber cambios por temporada/eventos.

En cuanto a entradas, se mencionaron valores como $10.000 en notas de servicio, y en otras coberturas se diferenciaron montos para argentinos/extranjeros; mejor confirmarlo cerca de la visita.

Por qué Aquella Mula Plateada encaja con el “nuevo” paladar matero

El boom de las yerbas “con historia de proceso” no es casual: cuando el museo propone comparar perfiles te das cuenta de que el mate es un mundo de matices. En ese mapa, Aquella Mula Plateada juega fuerte porque resume tres obsesiones modernas: barbacuá, 24 meses y origen misionero.