El “Big Ben” porteño cumple 110 años: habrá actividades gratuitas y música en vivo. Foto: Wikipedia

La Ciudad de Buenos Aires tiene íconos que no necesitan presentación. Algunos se reconocen por su historia, otros por su arquitectura y unos pocos por esa extraña capacidad de transportar a otra época apenas se los mira. La histórica Torre Monumental pertenece a ese selecto grupo y este 24 de mayo de 2026 celebra nada menos que 110 años de vida con un fin de semana largo cargado de visitas guiadas, música y actividades gratuitas para toda la familia.

Ubicada en el corazón de Retiro, justo al lado de la estación de trenes, la torre vuelve a convertirse en protagonista del paisaje porteño con una programación especial que invita a redescubrir uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad.

La historia de la Torre Monumental, el “Big Ben” porteño

Inaugurada en 1916 bajo el nombre de “Torre de los Ingleses”, fue un regalo de la comunidad británica para conmemorar el centenario de la Revolución de Mayo y, con el correr del tiempo, terminó consolidándose como una postal inseparable de Buenos Aires.

La Torre Monumental fue un regalo de la comunidad británica para conmemorar el centenario de la Revolución de Mayo. Foto: argentina.gob.ar

Su impronta británica no pasa desapercibida. De hecho, su silueta recuerda inevitablemente al célebre reloj londinense y por eso muchos la consideran el “Big Ben” porteño.

Entre ladrillos rojizos, detalles de estilo eduardiano y relojes que todavía marcan el pulso de la zona, la Torre Monumental mantiene intacto ese aire europeo que la transformó en un símbolo urbano atravesado por la historia y nostalgia.

Qué actividades habrá en la Torre Monumental por su aniversario 110

Para celebrar sus 110 años, el monumento abrirá sus puertas con propuestas culturales gratuitas que permitirán recorrer cada uno de sus rincones, incluido su tradicional mirador, desde donde se obtiene una de las vistas más atractivas de Retiro y del perfil urbano porteño.

El monumento abrirá sus puertas con propuestas culturales gratuitas que permitirán recorrer cada uno de sus rincones. Foto: Wikipedia

Además, durante el fin de semana habrá recreaciones históricas y exhibiciones de autos clásicos que aportarán un clima de época ideal para acompañar el aniversario.

La programación

14:00 horas : Barber Jazz

14:40 horas : Dúo Tagini – Merlino

15:15 horas : Coral Centellando

14:00 a 16:00 horas : clase abierta de filete porteño

14:00 a 17:00 horas: exposición de Ford A y recreaciones históricas

Música en vivo y homenaje a Spinetta en la Torre Monumental

La música también ocupará un lugar central en los festejos. El tango llegará de la mano del dúo integrado por Vanina Tagini y Gabriel Merlino, mientras que el jazz tradicional tendrá su espacio con Barber Jazz, especializados en sonidos Dixieland y clásicos del género.

A eso se sumará un homenaje especial a Luis Alberto Spinetta a cargo de Coral Centellando, que reinterpretará algunas de las canciones más emblemáticas del artista.

Durante el fin de semana habrá recreaciones y exhibiciones de autos clásicos que aportarán un clima de época ideal. Foto: argentina.gob.ar

Más allá de los festejos, el aniversario funciona también como una excusa perfecta para volver a mirar uno de esos rincones históricos que muchas veces quedan ocultos detrás del ritmo cotidiano de la ciudad.

Porque la Torre Monumental no es solamente una construcción centenaria: es un puente entre la Buenos Aires de principios del siglo XX y la metrópolis moderna que hoy sigue creciendo a su alrededor.