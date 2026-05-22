Los 3 hoteles más curiosos de la Argentina que son furor entre los turistas. Foto: Architectural Digest México

La manera de viajar cambió. El turismo ya no se limita a visitar un destino, sacar fotos y volver. Cada vez más viajeros buscan experiencias memorables, propuestas originales y lugares capaces de convertir una estadía en una historia para contar. En esa transformación, impulsada también por las redes sociales y la búsqueda de vivencias únicas, los alojamientos poco convencionales ganan cada vez más terreno en Argentina.

Desde antiguos vagones de tren reciclados hasta cápsulas suspendidas frente al Fitz Roy, pasando por una estructura metálica con forma de huevo en la Patagonia, el país suma opciones que mezclan aventura, diseño y naturaleza para atraer a quienes buscan mucho más que un hotel tradicional.

Hotel en vagones de tren reciclados en San Antonio de Areco: cómo es la experiencia que combina historia y gastronomía

En San Antonio de Areco, un proyecto turístico convirtió antiguos vagones ferroviarios en habitaciones con todas las comodidades, combinando historia, gastronomía y vida de campo.

Vagones de tren reciclados en San Antonio de Areco, un proyecto que combina historia, gastronomía y campo. Foto: losvagonesdeareco.com

La idea nació de Arturo Figueroa, quien decidió rescatar viejos coches de tren y darles una nueva vida como alojamiento boutique. El resultado es una experiencia inmersiva que transporta a los visitantes a otra época, pero con confort moderno.

La propuesta incluye una recepción con picada y vino, meriendas con budines y chipá, además de una cena servida en un vagón comedor con más de 100 años de historia. La noche suele terminar alrededor de un fogón bajo las estrellas, uno de los momentos más valorados por quienes buscan desconectarse de la rutina urbana.

La propuesta incluye una recepción con picada y vino, además de una cena servida en un histórico vagón comedor. Foto: losvagonesdeareco.com

El atractivo no está solamente en dormir dentro de un tren, sino en toda la atmósfera que rodea la experiencia: el sonido del campo, la estética ferroviaria restaurada y la sensación de viajar en el tiempo sin salir de la provincia de Buenos Aires.

“Huevo de Dragón”: el alojamiento futurista de Chubut que ganó un premio internacional de Airbnb

En el valle fértil de Chubut, muy cerca de los famosos campos de tulipanes que florecen cada noviembre, aparece una de las construcciones más llamativas del turismo argentino reciente: el “Huevo de Dragón”.

Huevo de Dragón, una de las construcciones más llamativas del turismo argentino en Chubut. Foto: Airbnb

Se trata de una estructura metálica ovalada que nació originalmente como atelier del arquitecto Martín De Estrada y luego se transformó en alojamiento turístico. Su diseño rompió con todos los moldes y fue reconocido como ganador del OMG Fund, el fondo global de Airbnb destinado a impulsar alojamientos singulares.

Ubicado en un predio de 6.000 metros cuadrados rodeado de naturaleza patagónica, el espacio combina minimalismo y funcionalidad. En el interior hay una cama para dos personas, cocina, baño y un pequeño comedor, todo integrado en una estructura compacta que prioriza la conexión con el paisaje.

En un predio de 6.000 metros cuadrados rodeado de naturaleza, el espacio combina minimalismo y funcionalidad. Foto: Airbnb

La experiencia atrae especialmente a viajeros interesados en arquitectura, diseño y escapadas diferentes, en un entorno donde los bosques, campos floridas y montañas se convierten en protagonistas.

Ovo Patagonia: así son las cápsulas suspendidas a 340 metros de altura frente al Fitz Roy

Una de las propuestas más extremas del turismo argentino es Ovo Patagonia, un alojamiento compuesto por cápsulas transparentes adheridas a una pared de roca frente al macizo del Fitz Roy.

Las estructuras, fabricadas en acero y policarbonato, están ubicadas a unos 340 metros de altura y solo pueden alcanzarse mediante una vía ferrata suspendida en el vacío, lo que convierte la llegada en parte fundamental de la aventura.

Ovo Patagonia, un alojamiento compuesto por cápsulas transparentes adheridas a una pared de roca frente al macizo del Fitz Roy. Foto: Architectural Digest México

Cada cápsula está distribuida en tres niveles verticales. Arriba se encuentra la cama matrimonial con vista panorámica; en el sector intermedio hay un pequeño living y baño seco; y en la parte inferior, una red suspendida a cientos de metros de altura permite descansar literalmente sobre el vacío mientras se contempla el paisaje patagónico.

La propuesta combina adrenalina, alojamiento premium y turismo aventura en uno de los escenarios naturales más impactantes de la Argentina. Para muchos viajeros, no se trata solo de dormir frente al Fitz Roy, sino de experimentar la sensación de quedar suspendidos entre el cielo y la montaña.