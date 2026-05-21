El pueblo rural cerca de Buenos Aires que enamora con su tranquilidad. Foto: Gemini IA.

Hay lugares donde el tiempo parece transcurrir de otra manera. Calles silenciosas, casas bajas, árboles añosos y vecinos que todavía se saludan en la vereda. Ese es el espíritu de Cortínez, un pequeño pueblo rural ubicado en el partido de Luján, a pocos kilómetros de la ciudad y convertido en una escapada ideal para quienes buscan desconectarse de la rutina, aún más para este fin de semana largo del 25 de Mayo.

A tan solo 10 kilómetros de Luján y a menos de una hora de viaje desde Pilar, este rincón bonaerense ofrece un paisaje completamente distinto al ritmo frenético del Área Metropolitana. El recorrido por Acceso Oeste ya marca el cambio de escenario: el cemento empieza a desaparecer y en su lugar aparecen campos, quintas y caminos rodeados de verde.

Al llegar, la sensación es inmediata. En Cortínez no hay apuro, grandes centros comerciales ni atracciones masivas. Su encanto está justamente en la calma y en esa atmósfera de pueblo que parece detenida en el tiempo.

Cortínez es una localidad argentina ubicada en el partido de Luján, en la provincia de Buenos Aires. Foto: Facebook / Cortinez, Pueblo De La Naturaleza.

La historia de Cortínez, el pueblo ferroviario de Luján

Aunque muchas personas lo conocen como Cortínes, todavía hoy conviven carteles escritos con “s” y otros con “z”. La curiosidad tiene una explicación histórica: el apellido de su fundador, el político sanjuanino Segundo José Santiago Cortínez, aparece registrado de ambas maneras en distintos documentos de la época.

El pueblo nació hacia fines del siglo XIX alrededor de la estación de tren y todavía conserva una fuerte identidad ferroviaria. Sus calles tranquilas, las construcciones antiguas y el tradicional boulevard arbolado reflejan ese pasado que sigue vivo en cada rincón.

Uno de los puntos más representativos es la Iglesia del Santo Cristo, una construcción sencilla pero muy ligada a la historia local. Caminar por el pueblo invita a descubrir fachadas antiguas, almacenes tradicionales y rincones que mantienen intacta la esencia rural bonaerense.

Cortínez es una localidad argentina ubicada en el partido de Luján, en la provincia de Buenos Aires. Foto: Facebook / Cortinez, Pueblo De La Naturaleza.

Actualmente, Cortínez tiene menos de 1.500 habitantes y se convirtió en uno de los destinos preferidos para quienes buscan una escapada corta cerca de Buenos Aires.

Qué hacer en Cortínez

Aunque suele compararse con pueblos turísticos como Carlos Keen o Tomás Jofré, muchos visitantes destacan que Cortínez mantiene un perfil mucho más auténtico, tranquilo y menos masivo.

La gastronomía es, sin dudas, uno de sus mayores atractivos. Cada fin de semana, cientos de personas llegan para disfrutar de almuerzos de campo, pastas caseras, parrillas y sobremesas eternas en un entorno relajado.

Dónde comer en Cortínez

Entre las opciones más recomendadas aparecen:

Don Obayca : famoso por sus platos abundantes, pastas caseras y carnes.

Restó Club Cortínez : un clásico estilo club de pueblo con comida casera y parrilla libre.

BUFALO COOK : una propuesta más moderna y descontracturada, ideal para meriendas o cenas.

Matera Cortínez: perfecto para café, panificados y algo dulce durante la tarde.

Cortínez es una localidad argentina ubicada en el partido de Luján, en la provincia de Buenos Aires. Foto: Facebook / Cortinez, Pueblo De La Naturaleza.

Naturaleza y escapadas rurales cerca de Buenos Aires

Además de la propuesta gastronómica, muchos visitantes aprovechan para recorrer los alrededores y disfrutar del paisaje rural.

En las inmediaciones de la Ruta Nacional 7 hay estancias y casas quinta que ofrecen actividades de campo, cabalgatas y experiencias pensadas para familias o grupos de amigos.

Uno de los lugares más elegidos es la Reserva Ecoturística Biohuellas, un espacio ideal para desconectarse y entrar en contacto con la naturaleza. Allí se pueden recorrer senderos, descansar al aire libre e incluso acampar.

Otros optan por combinar la visita con una recorrida por la ciudad de Luján, caminar por espacios verdes o simplemente sentarse en una plaza a tomar mate y disfrutar del silencio.

Cortínez es una localidad argentina ubicada en el partido de Luján, en la provincia de Buenos Aires. Foto: Facebook / Cortinez, Pueblo De La Naturaleza.

Cómo llegar a Cortínez desde CABA

Para llegar a Cortínez desde la Ciudad de Buenos Aires en auto, hay que tomar el Acceso Oeste en dirección a Luján y continuar hasta la conexión con la Ruta Nacional 7. Desde allí, se debe seguir por el acceso señalizado hacia el pueblo. El trayecto es de aproximadamente 80 kilómetros y demanda cerca de una hora, dependiendo del tránsito.

En tiempos marcados por la hiperconectividad y las agendas aceleradas, Cortínez ofrece algo cada vez más difícil de encontrar: tranquilidad. Por eso quienes descubren este pequeño pueblo rural suelen volver. Porque más que un destino turístico, Cortínez funciona como una pausa necesaria muy cerca de Buenos Aires.