Fin del cierre de Gobierno en Estados Unidos: Trump firmó la ley que reactiva el funcionamiento del Estado

El presidente estadounidense firmó la normativa que se aprobó en el Congreso, que culminó con los 43 días del cierre de Gobierno.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

Donald Trump firmó en la noche del miércoles la ley que aprobó el Congreso de Estados Unidos que representa el final del cierre de Gobierno, tras 43 días.

Cabe recordar que se trata del periodo más largo a nivel histórico en el país en que estuvo cerrado el Gobierno.

“Es un honor firmar este increíble proyecto de ley y lograr que nuestro país vuelva a funcionar”, declaró Trump en el Despacho Oval antes de firmar el acuerdo propuesto por los republicanos y que fue aprobado en la Cámara Baja este miércoles con 222 votos a favor y 209 en contra, con el apoyo de seis demócratas.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

“Solo quiero decirle al pueblo estadounidense que no debe olvidar esto”, declaró el mandatario y calificó como “una extorsión” demócrata el cierre que se extendió debido a la falta de acuerdos sobre subsidios en materia sanitaria.

Durante su intervención, Trump envió un mensaje a los republicanos del Congreso y dijo “Si elimináramos la obstrucción parlamentaria, esto nunca volvería a suceder”, agregando que “no olviden que tenemos otra fecha próxima en un futuro no muy lejano”, haciendo referencia a las votaciones intermedias de 2026.

El proyecto de ley que firmó el republicano garantiza la financiación de la mayoría de las agencias federales que se agotará el 30 de enero del próximo año a medianoche.

El acuerdo contempla un aumento de recursos para la Patrulla Fronteriza y los servicios migratorios, con el objetivo de reforzar la capacidad de control en la frontera sur; financiamiento adicional para el Departamento de Asuntos de Veteranos, destinado a mejorar hospitales y beneficios médicos; y fondos para el Departamento de Agricultura enfocados en ampliar los programas de nutrición infantil y asistencia alimentaria.

La ley fue rechazada por los líderes demócratas en ambas cámaras porque la razón central de la disputa, la ampliación de subsidios a la asistencia sanitaria, fue suprimida y programas como el Obamacare perderá financiamiento en diciembre.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

Durante la firma, Trump había habilitado el espacio a preguntas, interrumpió para hablar de temas económicos y luego la prensa fue invitada a salir de la oficina cuando un reportero gritó al mandatario una duda sobre las nuevas publicaciones de documentos del caso Epstein que lo ponen en el centro de la polémica, por supuestamente haber tenido conocimiento de los crímenes y contacto con una de las víctimas.

El cierre de Gobierno, duró 43 días, se convirtió en el más largo de la historia estadounidense, afectado con la cancelación de miles de vuelos domésticos, así como la paralización de los salarios de más de 1,3 millones de trabajadores federales.

Los efectos de a ley aprobada podrían comenzar a ser visibles desde este jueves, cuando miles de trabajadores vuelvan a sus puestos de trabajo, luego de haber sido convocados por diversas agencias federales ante la inminente firma de un acuerdo.