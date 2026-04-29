Trump le respondió duramente a Merz tras sus críticas sobre el desarrollo de la guerra con Irán:

Friedrich Merz y Donald Trump intercambiaron críticas entre sí. Foto: Reuters.

Idas y vueltas, declaraciones encontradas, acusaciones y treguas que no se cumplen. Plazos que se rompen, violaciones al alto el fuego, muerte y destrucción. Así se puede resumir el conflicto bélico en Medio Oriente. En todo ese caos, dichos del canciller alemán, Friedrich Merz, fueron muy duros con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a lo que este último respondió de forma contundente.

Merz había mencionado que “Estados Unidos carece de estrategia y es humillado por Irán”, y luego había agregado: “Por el momento, no veo qué salida estratégica elegirán los estadounidenses, sobre todo porque los iraníes están negociando con gran habilidad, o mejor dicho, están evitando negociar con gran habilidad”.

“Los iraníes son obviamente más fuertes de lo esperado, y los estadounidenses claramente tampoco tienen una estrategia realmente convincente en las negociaciones”, aceleró Merz.

Friedrich Merz, canciller de Alemania. Foto: Reuters/Ludovic Marin.

Ya finalizó su crítica diciendo: “El problema con estos conflictos siempre es el mismo: no solo hay que entrar, sino también salir. Lo vimos muy dolorosamente en Afganistán, durante 20 años. Lo vimos en Irak”. Los estadounidenses “evidentemente entraron en esta guerra en Irán sin ninguna estrategia”.

Estos dichos los hizo en referencia a la guerra en Medio Oriente que mantienen EE.UU. e Irán, en donde el bloqueo marítimo del estrecho de Ormuz es uno de los focos principales del conflicto, y los ataques cruzados entre ambos países.

La dura respuesta de Trump a Merz

El presidente republicano no tardó en responderle al canciller alemán: “¡No sabe de lo que habla! Si Irán tuviera un arma nuclear, el mundo entero sería rehén”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Donald Trump, presidente de Estadps Unidos. Foto: REUTERS

“Estoy haciendo algo con Irán, ahora mismo, que otras naciones o presidentes deberían haber hecho hace mucho tiempo”, resaltó.

Y agregó: “¡No es de extrañar que Alemania esté tan mal, tanto económicamente como en otros aspectos!”, en un claro mensaje contra Merz, para desprestigiarlo.