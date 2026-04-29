Soldados del Ejército de Estados Unidos. Foto: Reuters/Thomas Mukoya.

Se dieron a conocer números sobre los costos de la guerra en Medio Oriente y el Pentágono estimó cuánto le salió el conflicto a Estados Unidos contra Irán. Los mayores costos serían en municiones, según el subsecretario interino de Guerra para asuntos financieros, Jules Hurst, en una audiencia realizada ante la Cámara de Representantes.

El Pentágono estimó los costos de la guerra en Medio Oriente. Foto: Reuters/Joshua Roberts.

¿Cuánto le costó la guerra en Medio Oriente a EE.UU. según el Pentágono?

El Pentágono estimó que la guerra contra Irán a Estados Unidos le costó hasta el momento unos 25.000 millones de dólares.

“A día de hoy, estamos gastando aproximadamente 25.000 millones de dólares en la Operación ‘Furia Épica’. La mayor parte de esa suma corresponde a municiones”, fueron las palabras elegidas por el subsecretario interino de Guerra para asuntos financieros.

Asimismo, “una parte de ese monto se destina a gastos de operaciones y mantenimiento, así como al reemplazo de equipos”.

También, Hurst aseguró que el Departamento de Guerra formulará una solicitud presupuestaria suplementaria mediante la Casa Blanca que se remitirá al Congreso “una vez cuenten con una evaluación completa del costo del conflicto”.

El Pentágono reveló las cifras frente al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto de EE. UU., el general Dan Caine. De acuerdo con cálculos del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), solo las primeras 100 horas del conflicto con Irán habrían implicado un gasto de al menos 3.700 millones de dólares, lo que equivale a cerca de 900 millones diarios.

Los costos de EE.UU. en la guerra en Medio Oriente, según el Pentágono.

Hegseth, por su parte, defendió la continuidad de la operación al sostener que Irán no ha desistido de sus aspiraciones nucleares y minimizó la extensión temporal del conflicto. En ese sentido, comparó la situación actual con intervenciones prolongadas del pasado: “Recuerden cuánto tiempo estuvimos en Afganistán y en Vietnam. Apenas llevamos dos meses en una lucha existencial por la seguridad del pueblo estadounidense. Irán no puede tener un arma nuclear”, afirmó.

Asimismo, el funcionario criticó con dureza a los legisladores que cuestionan la guerra, a quienes señaló como el principal obstáculo en este contexto. “El mayor desafío que enfrentamos hoy son las declaraciones imprudentes, ineficaces y derrotistas de los demócratas en el Congreso y de algunos republicanos”, sostuvo.