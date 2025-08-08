El mate previene una reconocida enfermedad que afecta a las personas mayores de edad: de cuál se trata

Según un estudio hecho por el científico del CONICET, Lucas Brun, los componentes de la tradicional infusión tienen un efecto positivo en el fortalecimiento de los huesos. Enterate los beneficios que tiene el consumo diario del mate.

Mate; infusión. Foto: Unsplash.

El mate es un símbolo de la cultura argentina. Además de ello, esta tradicional infusión aporta múltiples beneficios para la salud y, también, ayuda a prevenir una reconocida enfermedad: la osteoporosis.

Según un estudio hecho por el científico del CONICET, Lucas Brun, los componentes del mate tienen un efecto positivo en el fortalecimiento de los huesos y contra la osteoporosis, que es la pérdida de masa ósea.

La osteoporosis es una enfermedad que afecta a los huesos. Foto: Freepik.

El especialista explicó que “observaron que las mujeres que tenían consumo regular de yerba mate, al menos un litro por día durante los últimos cinco años, tenían un 9,7% más de densidad mineral ósea a nivel de la columna lumbar y un 6,2% más de densidad ósea a nivel del cuello femoral, respecto de quienes no consumían”.

La investigación fue realizada en base al pico de masa ósea entre los 30 y 35 años, y la disminución que ocurre luego de esta edad. Por estos motivos, muchos adultos deben consumir alimentos ricos en calcio y vitamina D.

“Nuestros resultados sugieren un posible papel protector de la yerba mate contra la osteoporosis y las fracturas por fragilidad”, indicó Brun, sobre los llamativos resultados que arrojó su estudio científico.

Y señaló: “Además de confirmar hallazgos previos sobre la asociación positiva entre el consumo de yerba mate y densidad mineral ósea, demostramos por primera vez que tanto los compartimientos corticales como los trabeculares contribuyen a este efecto“.

¿Cuáles son los beneficios de tomar mate?

Aumenta la energía y concentración : al contener cafeína, teobromina y teofilina, aumenta la atención y le brinda una dosis energética extra al organismo.

Contiene propiedades antioxidantes : por sus componentes de polifenoles, ayuda a combatir la oxidación del cuerpo.