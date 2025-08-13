Otro hito del Hospital Garrahan: separaron a dos gemelas siamesas
Dos gemelas siamesas rosarinas de tres meses fueron separadas por un equipo de especialistas en el Hospital Garrahan.
Estaban unidas por el abdomen, mientras que además compartían el hígado y parte del esternón.
Desde el Garrahan expresaron que el equipo médico se preparó con una simulación previa y contó con diversas especialidades entre las que se destacan cirujanos plásticos, neonatólogos y anestesiólogos.
El comunicado del Hospital pediátrico
La entidad pediátrica indicó que, “luego de unas ocho horas de procedimiento, el servicio de Cirugía General del Hospital Garrahan separó exitosamente a dos siamesas gemelas de tres meses que nacieron unidas entre sí en la zona abdominal”.
Si bien es una intervención infrecuente, el centro pediátrico de referencia nacional realiza aproximadamente entre 1 o 2 cirugías de este tipo cada 4 años.
“Son gemelas idénticas y estaban unidas por el abdomen, lo que se denomina onfalópagos. En los estudios previos, se constató que el resto de los órganos estaban bien separados y que cada hígado tenía autonomía propia. El procedimiento consistió en seccionar el puente que las unía y separar a las bebés”, explicó Víctor Ayarzábal, jefe del servicio de Cirugía General.
Asimismo, agregó: “La operación se realizó con éxito. Una vez transcurridas las primeras 48 horas, se espera que las niñas tengan una recuperación completa que les permita tener una vida normal y saludable”.