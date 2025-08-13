Otro hito del Hospital Garrahan: separaron a dos gemelas siamesas

Las bebas tienen tres meses, son de Rosario y se espera que tengan un crecimiento normal. Estaban unidas por el hígado y parte del esternón.

Hospital Garrahan. Foto: NA.

Dos gemelas siamesas rosarinas de tres meses fueron separadas por un equipo de especialistas en el Hospital Garrahan.

Estaban unidas por el abdomen, mientras que además compartían el hígado y parte del esternón.

Médicos en cirugía. Foto: NA / Hospital Garrahan.

Desde el Garrahan expresaron que el equipo médico se preparó con una simulación previa y contó con diversas especialidades entre las que se destacan cirujanos plásticos, neonatólogos y anestesiólogos.

El comunicado del Hospital pediátrico

La entidad pediátrica indicó que, “luego de unas ocho horas de procedimiento, el servicio de Cirugía General del Hospital Garrahan separó exitosamente a dos siamesas gemelas de tres meses que nacieron unidas entre sí en la zona abdominal”.

Si bien es una intervención infrecuente, el centro pediátrico de referencia nacional realiza aproximadamente entre 1 o 2 cirugías de este tipo cada 4 años.

“Son gemelas idénticas y estaban unidas por el abdomen, lo que se denomina onfalópagos. En los estudios previos, se constató que el resto de los órganos estaban bien separados y que cada hígado tenía autonomía propia. El procedimiento consistió en seccionar el puente que las unía y separar a las bebés”, explicó Víctor Ayarzábal, jefe del servicio de Cirugía General.

Asimismo, agregó: “La operación se realizó con éxito. Una vez transcurridas las primeras 48 horas, se espera que las niñas tengan una recuperación completa que les permita tener una vida normal y saludable”.