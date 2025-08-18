No es la menta: la planta que tenés que agregarle al mate para obtener grandes beneficios para la salud

Se trata de un agregado medicinal con diversas propiedades que, combinada con la yerba, intensifica los beneficios de esta tradicional infusión.

Mate. Foto: Unsplash.

El mate es una costumbre arraigada en cada casa argentina. Si bien consta de dos ingredientes, yerba y agua, algunas personas deciden darle un toque extra ya sea para aportarle sabor o para lograr una preparación saludable.

En ese sentido, el orégano es una gran opción para acompañar al mate, ya que, más allá de su uso como condimento de cocina, se trata de una planta medicinal con diversas propiedades que intensifica los beneficios de esta tradicional infusión.

La yerba mate tiene propiedades antiinflamatorias Foto: Unsplash

Los beneficios de ponerle orégano al mate

Tanto el orégano como la yerba destacan por sus propiedades antioxidantes, digestivas y energizantes. El primero posee compuestos como flavonoides, ácido rosmarínico, carvacrol y timol, mientras que el segundo aporta cafeína, polifenoles, vitaminas y minerales esenciales.

Entre las propiedades del orégano se encuentran:

Antioxidante

Fuente de nutrientes

Antimicrobiano y antifúngico

Antiinflamatorio

Digestivo

Expectorante

Por su parte, la yerba mate aporta los siguientes beneficios:

Anioxidante

Energizante natural

Ayuda digestiva

Diurética

Rica en vitaminas

Reguladora del colesterol

Orégano. Foto: Unsplash.

El Orégano, un aliado natural para nuestra salud

Más allá de la cocina, el orégano también se destaca por sus efectos positivos en la salud mental, ya que ayuda a reducir la ansiedad y el estrés. Además, su uso en infusiones puede mejorar la concentración y el estado de ánimo.

La combinación también puede ser beneficiosa para la salud cardiovascular, ya que ambos ingredientes contribuyen a la regulación de la presión arterial y el colesterol.