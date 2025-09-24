No van dentro de la heladera: qué frutas y verduras deben conservarse a temperatura ambiente para su maduración

El almacenamiento correcto de estos alimentos es una práctica que marca la diferencia en la frescura de tus platillos. Conocé la lista completa de cada uno de ellos para darle un mejor sabor a tus comidas.

Algunas frutas y verduras no van dentro de la heladera. Foto: Unsplash.

Habitualmente, después de hacer las compras en el supermercados, las personas guardan los alimentos dentro de la heladera para mantener su conversación. Sin embargo, algunas frutas y verduras no deben guardarse dentro del electrodoméstico.

Las personas guardan los alimentos dentro de la heladera para mantener su conversación. Foto: Freepik.

El sitio especializado ‘Martha Stewart’ explicó que algunas frutas y verduras continúan su proceso de maduración luego de ser desechadas. Por este motivo, es importante mantenerlas a temperatura ambiente hasta que lleguen a su punto óptimo de consumición.

Otros especialistas en nutrición aseguran que la mayoría de las frutas y verduras presentan una maduración climatérica. ¿Qué significa esto? Que al separarse de la planta siguen madurando gracias a la producción de gas etileno.

¿Qué frutas no deben guardarse dentro de la heladera?

Es importante mantenerlas a temperatura ambiente hasta que lleguen a su punto óptimo de consumición. Foto: Unsplash.

Ananá : desarrollan mejor su dulzor natural fuera del refrigerador. Una vez peladas o cortadas, sí deben guardarse en el frío.

Ciruelas : maduran mejor en la encimera. En cambio, el refrigerador puede detener el proceso y dejarlas demasiado duras.

Duraznos : al madurar en la encimera se vuelven más jugosos y dulces. En cambio, en la heladera pueden volverse harinosos.

Frutillas, frambuesas, moras y arándanos : la humedad puede dañarlas. Se recomienda guardarlas en un recipiente ventilado y no lavarlas hasta el momento de consumo.

Kiwis : si están verdes, maduran mejor a temperatura ambiente. Para acelerar el proceso, también se pueden guardar junto a una manzana o plátano.

Manzana : se mantienen frescas hasta 1 o 2 semanas en la encimera. Además, liberan etileno, por lo que pueden ayudar a madurar a otras frutas si se colocan juntas.

Melón (entero) : debe estar fuera de la heladera porque al madurar desarrolla mejor su aroma. Una vez cortado, sí debe ponerse al frío para evitar bacterias.

Palta : maduran de manera uniforme a temperatura ambiente. Un truco es envolverlos en papel periódico o colocarlos junto a una manzana para acelerar el proceso.

Plátano : lo ideal es conservarlos en la despensa o colgados en un gancho. Si se quiere retrasar la oxidación, se pueden separar del racimo y envolver el tallo con papel aluminio.

Peras: continúan madurando después de ser cosechadas; se pueden dejar fuera de la heladera y refrigerarlas solo cuando estén en su punto.

Especialistas en nutrición aseguran que la mayoría de las frutas y verduras presentan una maduración climatérica. Foto: Unsplash.

¿Qué verduras no deben guardarse dentro de la heladera?