Por Melisa Bubica
jueves, 26 de marzo de 2026, 21:34
Resolvé tus antojos dulces con este postre saludable que se hace rápido y fácil. Foto: Generada con Gemini IA

Hoy vamos a hacer una receta muy sencilla, con pocos ingredientes y saludable. Además ser sabrosa, la banana es una fruta aporta potasio, fibra, carbohidratos (energía rápida y sostenida); y vitaminas B6 y C. Sobran los motivos para tenerla a mano para consumir a diario o hacer deliciosos postres con yogur u otros ingredientes.

A la hora de resolver un postre con pocos ingredientes, contamos con un desafío: la presentación. Ya sabemos que la comida entra por los ojos, mientras más atractiva se vea nuestra receta, más querrán probar nuestras preparaciones.

Prepará un delicioso postre de yogur y bananas con pocos ingredientes. Foto: Freepik

Esta receta saludable nos habilita a probar con diversas frutas y combinaciones, aunque hoy la protagonista será la banana. Recordá que si comprás en cantidad, podés porcionarlas y congelarlas para que las tengas a mano cada vez que quieras repetir esta deliciosa preparación.

Ingredientes para hacer este postre saludable de yogur y bananas

Cantidades para 2 porciones

  • 100 gramos de yogur griego
  • Una banana (mediana o grande en lo posible)
  • Stevia o un poco de miel (opcional)
Se le puede sumar toppings para aumentar el sabor o sumarle más texturas a este riquísimo postre. Foto: Freepik

Paso a paso: cómo preparar este riquísimo postre saludable

Una receta rápida y práctica que seguro vas a repetir más de una vez.

  1. Pelamos la banana y la cortamos en cubitos. Reservamos
  2. Tomamos una copa y rellenamos con una primera capa de yogur (que sea del ancho de un dedo).
  3. Seguimos con la segunda capa, pero ahora con las bananas. Repetimos hasta completar la copa.
  4. Luego llevamos la/s copa/s al freezer por una hora para que tomen frío.