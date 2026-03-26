El postre saludable de yogur y bananas que saciará tus antojos dulces: aprendé a hacerlo rápido y fácil
Si estás buscando antojos fáciles y que sean saludables, prepará esta deliciosa receta que podés hacer con banana o la fruta que más te guste.
Hoy vamos a hacer una receta muy sencilla, con pocos ingredientes y saludable. Además ser sabrosa, la banana es una fruta aporta potasio, fibra, carbohidratos (energía rápida y sostenida); y vitaminas B6 y C. Sobran los motivos para tenerla a mano para consumir a diario o hacer deliciosos postres con yogur u otros ingredientes.
A la hora de resolver un postre con pocos ingredientes, contamos con un desafío: la presentación. Ya sabemos que la comida entra por los ojos, mientras más atractiva se vea nuestra receta, más querrán probar nuestras preparaciones.
Esta receta saludable nos habilita a probar con diversas frutas y combinaciones, aunque hoy la protagonista será la banana. Recordá que si comprás en cantidad, podés porcionarlas y congelarlas para que las tengas a mano cada vez que quieras repetir esta deliciosa preparación.
Ingredientes para hacer este postre saludable de yogur y bananas
Cantidades para 2 porciones
- 100 gramos de yogur griego
- Una banana (mediana o grande en lo posible)
- Stevia o un poco de miel (opcional)
Paso a paso: cómo preparar este riquísimo postre saludable
Una receta rápida y práctica que seguro vas a repetir más de una vez.
- Pelamos la banana y la cortamos en cubitos. Reservamos
- Tomamos una copa y rellenamos con una primera capa de yogur (que sea del ancho de un dedo).
- Seguimos con la segunda capa, pero ahora con las bananas. Repetimos hasta completar la copa.
- Luego llevamos la/s copa/s al freezer por una hora para que tomen frío.