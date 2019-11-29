Yoga, la actividad perfecta para una vida saludable

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Independientemente del estilo de yoga que elijas practicar, las posturas, son las mismas. Lo que cambia es la dinámica de la practica.

A continuación estos son los tipos de yoga más conocidos para que elijas el que más te guste y se adapte a tus necesidades:

Hatha es el yoga más clásico, también conocido como el Yoga Físico Su origen está en el Raya Yoga de Patanjali y otros textos clásicos como el Bhagavad Gita y el Hatha Yoga Pradipika.En las clases de “hatha yoga”, por lo general te enseñarán una suave introducción a la mayoría de las posturas básicas de yoga permaneciendo unos segundos, en cada una.

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Vinayasa Yoga,o Ashtanga Yoga que en sánscrito significa fluir, se trata de la transición dinámica de una postura a otra compaginándolas con la respiración consciente.En las clases se unen la respiración y el movimiento,las posturas se realizande forma más fluida siguiendo una secuencia.Es el yoga más dinámico y el que exige más fortaleza y resistencia.

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Kundalini Yoga se basa en la respiración (Pranayama) en los Mantras (frases o sonidos) y en la Meditación (Dhyana) usando además Mudras (posturas de manos) , Kriyas (secuencia de ejecicios).

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Su objetivo es movilizar las energías internas del cuerpo, por eso ejecutan una serie de posturas a través de la energía de la columna vertebral, y asi logra equilibrar los chakras

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