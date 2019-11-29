Yoga, la actividad perfecta para una vida saludable

Yoga

Independientemente del estilo de yoga que elijas practicar, las posturas, son las mismas. Lo que cambia es la dinámica de la practica.

A continuación estos son los tipos de yoga más conocidos para que elijas el que más te guste y se adapte a tus necesidades:

Hatha es el yoga más clásico, también conocido como el Yoga Físico Su origen está en el Raya Yoga de Patanjali y otros textos clásicos como el Bhagavad Gita y el Hatha Yoga Pradipika.En las clases de “hatha yoga”, por lo general te enseñarán una suave introducción a la mayoría de las posturas básicas de yoga permaneciendo unos segundos, en cada una.

Yoga

Vinayasa Yoga,o Ashtanga Yoga que en sánscrito significa fluir, se trata de la transición dinámica de una postura a otra compaginándolas con la respiración consciente.En las clases se unen la respiración y el movimiento,las posturas se realizande forma más fluida siguiendo una secuencia.Es el yoga más dinámico y el que exige más fortaleza y resistencia.

Kundalini Yoga se basa en la respiración (Pranayama) en los Mantras (frases o sonidos) y en la Meditación (Dhyana) usando además Mudras (posturas de manos) , Kriyas (secuencia de ejecicios).

Yoga

Su objetivo es movilizar las energías internas del cuerpo, por eso ejecutan una serie de posturas a través de la energía de la columna vertebral, y asi logra equilibrar los chakras